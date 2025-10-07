Obavijesti

Show

Komentari 3
POTRESNO

Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati
3
Foto: PIXSELL/Instagram

Hanka Paldum na Facebooku se oprostila od Halida Bešlića. Priznala je da joj je teško prihvatiti njegov odlazak i da ga je voljela kao brata s kojim je na počecima karijere dijelila i radost i tugu

Teško mi je, preteško i nemojte mi zamjeriti što nemam snage javljati se na mnoge telefonske pozive! Što kazati, kako iskazati bol na vijest da nas zauvijek napustio naš dragi Halid? Imam osjećaj da cijela planeta plače i boluje za njim. Trebalo mi je vremena da se priberem kako bih mogla reći nešto o čovjeku kojega sam voljela kao brata rođenog, s kojim sam na počecima karijere dijelila i radost i tugu, napisala je Hanka Paldum.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve 01:02
Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell
KRALJICA SEVDAHA U LISINSKOM Večer emocija: Hanka Paldum razgalila zagrebačku publiku
Večer emocija: Hanka Paldum razgalila zagrebačku publiku

Tim se riječima na Facebooku oprostila od Halida Bešlića, glazbene legende i njezina dugogodišnjeg prijatelja. Paldum je u emotivnoj poruci priznala da mu je često prigovarala zbog brige o zdravlju, ali da je Halid bio čovjek koji je uvijek više mislio na druge nego na sebe. Posebno ju je, kaže, dirnulo to što ga je imala priliku vidjeti samo nekoliko dana prije smrti.

- Ne znam, da li je mi je utjeha, ali ostat će mi duboko u sjećanju, kad sam prije četiri dana uspjela ga posjetiti, vidjeti, zagrlili i poljubiti. Ja njega u obraz, onaj njegov čist kao majčina suza, a on mene u vrat... Odakle mi krenu i pjesma, koju smo zajedno otpjevali, u nadi da ga pjesma može podići, vjerujući da Bog čuda stvara - poručila je pa nastavila:

Sabina Sakić otvorila muzej posvećen Sinanu u njegovoj rodnoj kući u Loznici
Foto: M.M.

- Molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati njegovoj Sejdi, sinu Dini i unučicama koje je neizmjerno volio. Ali, nažalost, nije se uspio izboriti s bolešću.

Objavu je zaključila dirljivim riječima.

- Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sjećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra djela na koja će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu! - napisala je Hanka Paldum.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. 

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025