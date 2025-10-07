Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati

Teško mi je, preteško i nemojte mi zamjeriti što nemam snage javljati se na mnoge telefonske pozive! Što kazati, kako iskazati bol na vijest da nas zauvijek napustio naš dragi Halid? Imam osjećaj da cijela planeta plače i boluje za njim. Trebalo mi je vremena da se priberem kako bih mogla reći nešto o čovjeku kojega sam voljela kao brata rođenog, s kojim sam na počecima karijere dijelila i radost i tugu, napisala je Hanka Paldum.

Tim se riječima na Facebooku oprostila od Halida Bešlića, glazbene legende i njezina dugogodišnjeg prijatelja. Paldum je u emotivnoj poruci priznala da mu je često prigovarala zbog brige o zdravlju, ali da je Halid bio čovjek koji je uvijek više mislio na druge nego na sebe. Posebno ju je, kaže, dirnulo to što ga je imala priliku vidjeti samo nekoliko dana prije smrti.

- Ne znam, da li je mi je utjeha, ali ostat će mi duboko u sjećanju, kad sam prije četiri dana uspjela ga posjetiti, vidjeti, zagrlili i poljubiti. Ja njega u obraz, onaj njegov čist kao majčina suza, a on mene u vrat... Odakle mi krenu i pjesma, koju smo zajedno otpjevali, u nadi da ga pjesma može podići, vjerujući da Bog čuda stvara - poručila je pa nastavila:

- Molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati njegovoj Sejdi, sinu Dini i unučicama koje je neizmjerno volio. Ali, nažalost, nije se uspio izboriti s bolešću.

Objavu je zaključila dirljivim riječima.

- Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sjećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra djela na koja će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu! - napisala je Hanka Paldum.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

