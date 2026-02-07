Javnost je osvojila ulogom Kate u Divljim pčelama: Evo kako izgleda u glamuroznom izdanju

Ana Marija Veselčić utjelovila je Katarinu Runje, najstariju od tri sestre, u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Javnost je na malim ekranima gleda u prilično jednostavnoj odjeći, a pogledajte kako izgleda na crvenom tepihu
Glavu obitelji Runje i glavnu ulogu u seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić
Utjelovila je odlučnu, jaku ženu - Katarinu, koja je za očuvanje obiteljske ostavštine i svoje sestre spremna podnijeti i najveće žrtve.
Prvi je ovo televizijski projekt splitske glumice rodom iz Vinkovaca, inače članicom ansambla drame HNK Split.
Katarina je jedna iznimna žena, čvrste volje i čelične odlučnosti. Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje. Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno, ispričala je ranije
Godina 2025. ostat će upisana zlatnim slovima u karijeri Ane Marije Veselčić. Na uglednom Filmskom festivalu u Locarnu, jednom od najdugovječnijih svjetskih filmskih smotri, osvojila je nagradu Leopard za najbolju glumačku izvedbu.
Priznanje je podijelila s čileanskom kolegicom Manuelom Martelli za uloge u filmu "Bog neće pomoći" redateljice Hane Jušić.
Kada se činilo da je njezina karijera već dosegnula zavidnu razinu, Ana Marija Veselčić odlučila je publici predstaviti i svoju glazbenu stranu.
Pod umjetničkim imenom AMV, krajem 2023. godine objavila je debitantski singl "Led", ledeno vruću drum 'n' bass pjesmu koja je nastala u suradnji sa splitskim producentom Šimom Barbarićem i Mirkom Rakom iz benda "The Fogsellers".
