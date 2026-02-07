Obavijesti

ANA MARIJA VESELČIĆ

Javnost je osvojila ulogom Kate u Divljim pčelama: Evo kako izgleda u glamuroznom izdanju

Ana Marija Veselčić utjelovila je Katarinu Runje, najstariju od tri sestre, u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Javnost je na malim ekranima gleda u prilično jednostavnoj odjeći, a pogledajte kako izgleda na crvenom tepihu
Glavu obitelji Runje i glavnu ulogu u seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić | Foto: RTL
