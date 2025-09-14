Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ceylin se suočava s ubojicom svog oca. Yekta uživa

Sjene prošlosti

RTL 20:10

PONEDJELJAK U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Marta nagovara Paulu i Tomu da ne prijavljuju Karla zbog napada. Olga se suočava s Martom zbog toga što je inspekciju poslala k Ines. Paula i Tomo provedu noć skupa nakon traumatičnih događaja.

UTORAK Olga odluči uzeti stvari u svoje ruke i pomoći Ines. Nakon što otkrije tko je Martina veza, Olga je ucjenom pritišće da povuče prijavu. Paula napravi scenu u restoranu kada ugleda Ines i Tomu zajedno. Karlo odbacuje Miru iz svog života.

SRIJEDA Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke.

ČETVRTAK Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali ona to negira. Marta priprema zabavu umirovljenja za Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u Martine motive.

PETAK Marta u javnosti preuzima zasluge za kulturni centar, no Olga ostaje smirena unatoč provokacijama. Paula nastavlja manipulirati s Tomom, dok Ines pokušava ublažiti situaciju.

La Promesa

HRT 13:20

PONEDJELJAK Curro ne kaže Ángeli tko je Martina, koju je vidio kako se ljubi s drugim muškarcem. Lorenzo izda obitelj i markiz ga napadne. Maríje Fernández u svojoj opsjednutosti svećenikom opet prijeđe granicu, ali ovaj put čini se da je osjećaj uzajaman.

UTORAK Alonso napadne Lorenza, a satnik mu uzvrati ponudom koju ne može odbiti. Nastavlja se istraga o tome tko je bila Lola, žena iz tajne sobe.

SRIJEDA Obitelj razmatra može li prihvatiti Lorenzovu financijsku potporu. Ángela da Maríji Fernández da pošalje pismo.

ČETVRTAK Novi gost na La Promesi je Martinin zaručnik Jacobo Monteclaro. Lorenzo se baca u Leocadijin zagrljaj i čini se da nije prvi put. Alonso odbija popustiti fotografovoj ucjeni.

PETAK Leocadia pljusne Lorenza jer ju je poljubio. Ángela istražuje Curra i njegov odnos s Martinom. Cruz otkrije tko je angažirao fotografa za vjenčanje.

Obiteljske tajne

RTL 00:10

PONEDJELJAK Ceylin se suočava s ubojicom svog oca. Yekta uživa gledajući Ceylin u agoniji. Štoviše, angažirao je novinara da fotografira Ceylin dok ona neutješno plače. Ilgaz je očajan te u suzama viče na Çınara dok Metin od srama ne može ni pogledati Ceylin u oči.

UTORAK Derja obavještava Ilgaza da je sudac Kemal bio otrovan. Ceylin ne želi priznati Parsu da ju je Yekta odveo na mjesto na kojem je pronađen Çınar. Yekta ne razumije zašto Ceylin nije na saslušanju otkrila da ju je on odveo do Çınara.

SRIJEDA Metin stiže kući te će se braniti sa slobode. Dok Derya i Ilgaz pokušavaju riješiti slučaj ubojstva suca, jedna osoba privlači Ilgazovu pozornost,Çağdaş. Ceylin prihvati novi slučaj. Posjećuje je prijateljica žene kojoj je život u opasnosti zato što je pobjegla s ljubavnikom.

ČETVRTAK Erin i Pars rade rekonstrukciju ubojstva Zafera te dokazuju da Çınar nije ubio Zafera, već da je na mjestu zločina bila još jedna osoba koja je ispalila smrtonosne hice nakon što se Çınar onesvijestio.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Crni je nastrijelio Tomu i želi dovršiti posao, a Nika ga pokušava spriječiti. Veljko je spreman sve priznati, no zainati se kad shvati da Damjan želi proširiti optužnicu. Policija dolazi po Jocu, kojeg zatiču bez svijesti pokraj bazena.

UTORAK Drago, Sanja i Jakov izvan sebe su od brige za Lorenu, ali ih iznenadi dolazak Gabrijele. Tereza savjetuje Veljku da se i dalje brani šutnjom, a Veljko brine bi li se i njegova obitelj mogla naći ugrožena zbog istrage.

SRIJEDA Sudac zbog Veljkove suradnje pušta da se ovaj brani sa slobode i određuje mu visoku jamčevinu koju Veljkova obitelj ne može platiti. Divna i Željka su pak uspješno nabavile novce. Odlaze proslaviti u bar, ali tamo se nađu na meti opasnih momaka.

ČETVRTAK Petra inzistira da se Lorena useli u njenu, odnosno Jocinu kuću. To uznemiri Unu, koja još uvijek ne zna čije dijete nosi. Joco traži od Ivane lažnu potvrdu o amneziji kako bi se izvukao iz zatvora. Ivana se prvotno ljuti, a onda joj sine ideja. Divna i Željka su u panici nakon što su opljačkane.

PETAK Nika saziva obiteljski sastanak nakon što je čula kolika je jamčevina za Veljkov izlazak iz istražnog zatvora. Predlaže rješenje, ali ono nije svima u interesu. Drago, Sanja i Petra prepucavaju se pred Lorenom oko toga gdje će živjeti.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Napokon su otkopane cijevi u Zaglavama te je na vidjelo izašlo da je bilo muljanja. Zvone misli da će sve biti u redu, sve dok ne vidi da se Golemac, direktor Vodovoda, čudno ponaša. Hotel je počeo dobivati loše recenzije zbog Vinkovog škrtarenja na vodi.

UTORAK Zvone laže obitelji da ima sve pod kontrolom, ali mu izmiče tlo pod nogama. Dodatni pritisak stvara mu Golemčeva najava konferencije za novinare u kojoj će ga vjerojatno i javno utopiti. Vinkovi vulgarni odgovori na loše recenzije su hit u Zaglavama. Ostatak zaposlenih u hotelu Macan ne uspijevaju Vinku objasniti da se tako ne radi. Čini se da je Ivka došla sebi pa Jadranka pokušava organizirati Perin povratak kući.

SRIJEDA Šima se trudi poduzeti korake da iz ministarstva nestane dokumentacija koja inkrimira Zvonu, a potom dobiva neočekivanu informaciju da je dokumentacija već nestala. Tko ju je uzeo? Radovi na vodovodu su gotovi i svi slave načelnika Martina.

ČETVRTAK Pokušaj da natjera goste da pišu pozitivne recenzije Vinku se samo obio o glavu. Anđela opterećuje Lucu, koja zbog rastresenosti propiše krivu terapiju Mirjani. Inspektor zatekne Gorana kako i dalje radi na slučaju životinja.

PETAK Ivka je i dalje u depresiji. Vesna i Jadranka ju pokušaju oraspoložiti tako da ju odvedu na ćevape u Sinj, ali nešto drugo u Sinju zaintrigira Ivku. Tomi se vratio sa snimanja djevojačke zabave u Sinju, a Lara na njegovom mobitelu pronalazi neobičnu poruku ženske pošiljateljice.

Cacau

HRT 12:25

PONEDJELJAK Justino javi Cacau da je Simone došla. Regina je pokuša umiriti i obeća joj da će sve biti dobro kada uhvate Cony. Svi se okupe na vjenčanju. Simone pobjednički ulazi i kaže da pripada obitelji.

UTORAK Cony odveze hitna pomoć. Regina ispituje Sal o onome što je Cony otkrila o Simone. David i Regina jave Loli, Soraiji i Tomanéu da je Cony možda doživjela moždani udar. Simone i Lalá su opljačkane u Itacaréu.

SRIJEDA Tiago je nemiran zbog Cacau. Martim mu javlja vijest da se nije udala za Marca. Sal daje dar Aniti i ispriča joj se zbog prošlosti. Salomão obavijesti Marca o Conynu stanju.

ČETVRTAK David misli da je Regina možda trudna. Predloži joj da napravi test na trudnoću.

PETAK Rui otkrije Susani namjeru da kupi kuću za njih dvoje. Simone je ljuta na Reginu i optuži je da udaljuje baruna od nje. Fizički joj zaprijeti. David shvati da je Regina trudna. Cacau lakne zbog situacije s Cony.

