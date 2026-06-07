Turski hit 'Nasljednik' snimali uz posebne sigurnosne mjere: Ljubavni trokut i krvna osveta

Nakon što su "Kumovi" Nove TV otišli na ljetni odmor do nove jesenske sheme, na male ekrane stigle su poneke povratničke turske serije, a od 9. lipnja tu je i nova poslastica. "Nasljednik" nije samo još jedna ljubavna drama - riječ je o seriji koja je od početka zamišljena kao velika televizijska produkcija s vrlo autentičnom atmosferom juga Turske. Serija je to koja spaja zabranjenu ljubav, obiteljske tajne i nemilosrdna pravila tradicije.



U središtu priče je uspješni neurokirurg Serhat Yelduran, koji se nakon očeve smrti vraća u rodni grad Urfu, gdje ga čeka sudbina od koje ne može pobjeći. Vrhunski kirurg sad postaje nasljednik i aga te mora preuzeti novu ulogu dok živi pod istim krovom s dvije žene. Ono što je trebalo biti kratko obiteljsko putovanje, pretvara se u vrtlog krvne osvete, prisilnog braka i ljubavi koja prkosi svim pravilima jer krvnu osvetu može zaustaviti samo ako se oženi drugom.

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Dok stare tajne izlaze na vidjelo, bit će rastrgan između ljubavi i dužnosti. Glavnu ulogu tumači Ilhan Şen (38), jedan od najpopularnijih turskih glumaca nove generacije. U "Nasljedniku" je utjelovio muškarca rastrganog između dužnosti i srca, lika koji će publiku istodobno živcirati, osvojiti i natjerati na navijanje do posljednje epizode.

- Ljubav i iskrenost nemaju jezik. Ovo je priča puna unutarnjih sukoba, u kojoj svaki lik nosi vlastitu borbu. Dobra priča može dirnuti publiku bez obzira na državu ili jezik - rekao je Şen, inače rođen u Bugarskoj, i dodao:

"Ovu seriju mogu usporediti s velikim klasicima poput 'Romea i Julije' i 'Hamleta' jer govori o bezvremenskim temama kao što su ljubav, izdaja, obitelj i osveta". Raskošna produkcija i autentična atmosfera grada Urfe dodatno pojačavaju mistiku cijele priče. Uz Ilhana Şena, u glavnim ulogama pojavljuju se i Aybüke Pusat te Biran Damla Yılmaz kao dvije žene u Serhatovu životu, a kombinacija snažnih karaktera i emocionalnih sukoba mogla bi "Nasljednika" pretvoriti u novi veliki TV hit koji će se gledati ovog ljeta.

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- Ovo mi je jedna od najzrelijih i najintenzivnijih uloga u karijeri. Serhat je vrlo snažan, odlučan i liderski karakter. Ali istovremeno i tužan čovjek. Nije klasični 'moćni' muškarac. Upravo me fascinirala ta kontradikcija, čovjek koji može imati apsolutnu moć, ali bira drukčiji život i pokušava pobjeći sudbini koju mu nameće obitelj - istaknuo je za turske medije Şen. I lokacija seriji također, dodao je, daje emociju i autentičnost koju će publika sigurno osjetiti na ekranu.



Snimali su na nekoliko stvarnih lokacija u regiji - osim centra Urfe, scene su nastajale i u Halfetiju uz rijeku Eufrat, Harranu te Bireciku. Halfeti je posebno zanimljiv zato što je dio staroga grada potopljen nakon izgradnje brane, pa serija dobiva gotovo filmski izgled. Zanimljivo je i da su lokalni stanovnici tijekom snimanja često dolazili promatrati set, a ekipa je govorila kako ih je oduševilo gostoprimstvo ljudi u regiji. Producentica Gül Oğuz izjavila je lokalnim medijima da serija želi prikazati "unutarnje putovanje čovjeka koji se vraća svojim korijenima", ali i približiti ljepotu Urfe široj publici. Jedna od zahtjevnijih scena snimala se na rijeci Eufrat, gdje je Aybüke Pusat za potrebe serije ulazila u hladnu vodu Halfetija uz posebne sigurnosne mjere i medicinski tim na setu. Tu scenu, pišu turski mediji, snimali su satima kako bi se dobio savršen kadar.

- Danas je reflektor usmjeren na mene, ali jednog dana svjetlo će biti usmjereno na nekoga drugog - svojedobno je izjavio glavni glumac i pokazao zašto ga fanovi toliko vole, jer iza imidža zavodnika krije se glumac koji vrlo prizemljeno gleda na uspjeh i slavu.