Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Blanka i Miro moraju se riješiti policajca koji bi ih mogao lišiti slobode. Karlo je uhićen, no Šimun se kune da nema veze s time te povlači prijavu protiv njega. Paula i Tomo su i dalje u lošim odnosima zbog Rebeke i Sare.

La Promesa

HRT1 13:20

Jana jedva izbjegne da je markiza zatekne u tajnoj sobi. Catalina spriječi Samuela da ukrade vazu, no odluči mu je sama predati za plemenitu svrhu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:20

Snažna oluja pogodi Chicago. Bolnici nedostaje osoblja pa im pomaže dr. Song. Među pacijentima koji nisu hitni je osoba izbodena nožem.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Damjan uz Tominu pomoć uspije izvući ostatak ukradenog novca od Lepog i Hrca. Toma otkriva Niki svoje razloge za prekid. Zakazan je termin za Veljkovo prvo ročište.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka nasamari obitelj i opet ode kartati, a Stanislav je uhvati te pokaže neuobičajenu strogost. Miličin strah od bolnice naglo se smanjuje nakon što shvati da je Karmela u Zaglavama. Zvone i dalje vabi Anđelu tračevima, a ona polako omekšava.

Cacau

HRT1 12:30

Marlene ispituje Susanu u vezi sa Simone i Ruijem. Nudi joj novac za informacije. Júlia kaže Vitóriji da Marco još inzistira da je Marquinho njegov sin.

