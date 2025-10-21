Doznajte što vas očekuje ovog utorka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Blanka i Miro moraju se riješiti policajca koji bi ih mogao lišiti slobode. Karlo je uhićen, no Šimun se kune da nema veze s time te povlači prijavu protiv njega. Paula i Tomo su i dalje u lošim odnosima zbog Rebeke i Sare.
La Promesa
HRT1 13:20
Jana jedva izbjegne da je markiza zatekne u tajnoj sobi. Catalina spriječi Samuela da ukrade vazu, no odluči mu je sama predati za plemenitu svrhu.
Hitna: Chicago
RTL2 18:20
Snažna oluja pogodi Chicago. Bolnici nedostaje osoblja pa im pomaže dr. Song. Među pacijentima koji nisu hitni je osoba izbodena nožem.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Damjan uz Tominu pomoć uspije izvući ostatak ukradenog novca od Lepog i Hrca. Toma otkriva Niki svoje razloge za prekid. Zakazan je termin za Veljkovo prvo ročište.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Ivka nasamari obitelj i opet ode kartati, a Stanislav je uhvati te pokaže neuobičajenu strogost. Miličin strah od bolnice naglo se smanjuje nakon što shvati da je Karmela u Zaglavama. Zvone i dalje vabi Anđelu tračevima, a ona polako omekšava.
Cacau
HRT1 12:30
Marlene ispituje Susanu u vezi sa Simone i Ruijem. Nudi joj novac za informacije. Júlia kaže Vitóriji da Marco još inzistira da je Marquinho njegov sin.
