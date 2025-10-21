Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
5
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ovog utorka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Blanka i Miro moraju se riješiti policajca koji bi ih mogao lišiti slobode. Karlo je uhićen, no Šimun se kune da nema veze s time te povlači prijavu protiv njega. Paula i Tomo su i dalje u lošim odnosima zbog Rebeke i Sare.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana jedva izbjegne da je markiza zatekne u tajnoj sobi. Catalina spriječi Samuela da ukrade vazu, no odluči mu je sama predati za plemenitu svrhu.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:20

Snažna oluja pogodi Chicago. Bolnici nedostaje osoblja pa im pomaže dr. Song. Među pacijentima koji nisu hitni je osoba izbodena nožem.

DNEVNI PREGLED Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Blanku muči njezino priznanje Niki...
Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Blanku muči njezino priznanje Niki...

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Damjan uz Tominu pomoć uspije izvući ostatak ukradenog novca od Lepog i Hrca. Toma otkriva Niki svoje razloge za prekid. Zakazan je termin za Veljkovo prvo ročište.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka nasamari obitelj i opet ode kartati, a Stanislav je uhvati te pokaže neuobičajenu strogost. Miličin strah od bolnice naglo se smanjuje nakon što shvati da je Karmela u Zaglavama. Zvone i dalje vabi Anđelu tračevima, a ona polako omekšava.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Marlene ispituje Susanu u vezi sa Simone i Ruijem. Nudi joj novac za informacije. Júlia kaže Vitóriji da Marco još inzistira da je Marquinho njegov sin.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025