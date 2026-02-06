Ovo je 10 najboljih serija koje će svi obožavati u veljači 2026.

Veljača je za mnoge obožavatelje popularnih serija uzbudljiv mjesec za streamanje, a veliki servisi pobrinuli su se da svatko za sebe pronađe nešto, neovisno o žanrovima. Donosimo popis novih sezona, ali i potpuno novih serija koje su među očekivanijima na svim većim servisima.

Top 10 najiščekivanijih serija na streaming servisima za veljaču 2026.:

1. The 'Burbs (prva sezona)

Keke Palmer i Jake Whitehall junaci su novog mračnog trilera Peacocka, "The 'Burbs". Serija se temelji na istoimenom kultnom filmu iz 1989. godine te prati Palmer i Whitehalla kao mladi par koji se seli u grad njegova djetinjstva.

- Njihov se svijet preokrene nakon što se novi susjed doseli u kuću preko puta ulice te iznese stare tajne tog područja, a nove smrtonosne prijetnje razviju iluziju njihovog mirnog susjedstva - stoji u priopćenju Peacocka.

2. The Lincoln Lawyer (Četvrta sezona)

Četvrti dio Netflixove uspješnice temelji se na knjizi "The Law of Innocence", šestom romanu detektivske serije Michaela Connellyja. Mikey i njegov tim suočavaju se s njegovim dosad najizazovnijim slučajem - borbom da dokaže vlastitu nevinost u ubojstvu bivšeg klijenta Sama Scalesa.

- Kako bi uklonili ljagu s njegova imena, moraju razotkriti Samovu posljednju prijevaru, prisiljavajući ih da se suoče s uredom okružnog tužitelja, FBI-jem i duhovima iz Mickeyjeve vlastite prošlosti - stoji u sinopsisu.

3. Cross (treća sezona)

Kriminalistički triler "Cross" na Prime Video se vraća s drugom sezonom 11. veljače. S novim serijskim ubojicom na slobodi koji ostavlja jezive tragove, detektiv Alex Cross i agentica FBI-a Kayla Craig kreću u novu misiju zaštite milijardera i poslovnog titana Lancea Duranda, koji je primio prijetnju smrću koja ga povezuje s ubojstvom kolege milijardera Playboya.

4. The Night Agent (treća sezona)

Treća sezona serije "The Night Agent" prati Petera u novoj misiji pronalaska mladog agenta Ministarstva financija koji je pobjegao u Istanbul s osjetljivim vladinim obavještajnim podacima nakon što je ubio svog šefa. Dok Peter istražuje mrežu zatajenog novca, susreće se s neumoljivim novinarom i zajedno „otkrivaju zakopane tajne i stare zamjerke koje prijete srušiti vladu na koljena“, stoji u Netflixovom kratkom opisu.

5. The Last Thing He Told Me (druga sezona)

Jennifer Garner ponovno se susreće s kolegama Nikolajem Coster-Waldauom i Angouriejem Riceom u drugoj sezoni trilera "The Last Thing He Told Me" na Apple TV+, koji se temelji na romanu "The First Time I Saw Him", autorice Laure Dave. U drugoj sezoni, „Owen se pojavljuje nakon pet godina bijega, Hannah i njezina pokćerka Bailey nađu se u utrci kako ponovno ujediniti svoju obitelj prije nego što ih prošlost sustigne“, navodi se u sinopsisu.

6. Bridgerton (drugi dio četvrte sezone)

Četvrta sezona popularne serije "Bridgerton" na Netflixu se prikazuje u dva dijela. Prve četiri epizode kraljevske drame Shonde Rhimes počele su se prikazivati ​​29. siječnja, a 2. dio trebao bi stići 26. veljače. Ova se sezona fokusira na romansu Benedicta Bridgertona inspiriranu "Pepeljugom" sa Sophiom Baek.

7. Monarch: Legacy of Monsters (druga sezona)

Novi nastavci Apple TV-ova serijala Monsterverse, "Monarch: Legacy of Monsters", premijerno se prikazuje 27. veljače. Druga sezona počinje dok sudbina Monarcha i svijeta visi o koncu. „Dramatična saga otkriva zakopane tajne koje ponovno ujedinjuju junake (i zlikovce) na Kongovom Otoku lubanja i novo, tajanstveno selo u kojem se mitski Titan izdiže iz mora“, najavljuje Apple TV.

- Valovi iz prošlosti stvaraju valove u sadašnjosti, zamagljujući veze između obitelji, prijatelja i neprijatelja - sve s prijetnjom događaja Titana na horizontu - stoji u najavi.

8. Love Story (prva sezona)

Nova antologijska serija Ryana Murphyja, "Love story", bazira se na priči Johna F. Kennedyja Jr., sina predsjednika Johna F. Kennedyja i Jacqueline Kennedy, i njegove supruge, modne publicistkinje Carolyn Bessette-Kennedy. Inspirirana knjigom "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy", serija se fokusira na „složeno i srceparajuće putovanje para čija je ljubav postala nacionalna opsesija“, prema priopćenju FX-a.

9. Paradise (druga sezona)

Popularni politički triler Sterlinga K. Browna, vraća se u novoj sezoni, a ovaj put prati Xaviera u njegovoj očajničkoj potrazi za Teri, a istovremeno će se saznati kako su ljudi preživjeli tri godine nakon "The Day-a". Prva sezona serije zaradila je nekoliko nominacija za nagrade uključujući i Emmy, a sudeći po svemu, gledatelje očekuje nova uzbudljiva avantura. Serija će biti dostupna na platformi Disney+.

10. How To Get to Heaven from Belfast (prva sezona)

Ako ste voljeli seriju "Derry Girls", "How To Get to Heaven from Belfast" će vas oduševiti. Ovaj humoristični triler od osam epizoda mogao bi biti savršena zamjena za spomenutu seriju. Serija, koju je stvorila Lisa McGee, prati tri najbolje prijateljice u tridesetima koje prime e-poštu u kojoj im se javlja da je njihova nekadašnja, četvrta prijateljica Greta, mrtva. Trio zatim putuje diljem Irske kako bi otkrile istinu.