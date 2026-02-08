Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate strepi u ćeliji, gatara nestane, seljani se boje

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Marko pokuša zavesti Zoru, no njegov nastup probudi joj sjećanja na noć Petrova umorstva. Ante pristaje na Vicin plan; dat će Ivici komad zemlje kako bi okončao svađu oko oporuke. No ta će ponuda izazvati novi sukob - ovaj put između Ivice i Jakova.

UTORAK Ante odbija reći Rajki što se dogodilo s njezinim djetetom. Tereza otkriva Mirjani što je Sadija pročitala s Katarinina dlana, zbog čega je opet najviše sumnjiva za Petrovo ubojstvo. Katarina počinje shvaćati da ima duboke osjećaje prema Domazetu.

SRIJEDA Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila drugu odbijenicu njegova romana. Domazet finalizira dogovor s Antom. Sadija uvjerava Mirjanu da može doći do dokaza koji izravno upućuje na to da je Kate ubila Petra.

ČETVRTAK Kate strepi u ćeliji, a Sadija je nestala. Domazet na sve načine želi spasiti Katu. Mirjana ne odustaje od namjere da kazni Katarinu te joj kriomice šalje državnog inspektora.

PETAK Domazet kreće u potragu za gatarom Sadijom kako bi dokazao da je Katarini podmetnuto. Za to vrijeme u Vrilu napetost raste jer glavni državni inspektor samo što nije stigao.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia prijeti Curru otkazom ako posjeti Angelu te prisili Samuela da ostane na La Promesi kako vojvoda ne bi doznao za njegovu ekskomunikaciju.

UTORAK Curro otkrije Esmeraldi svoj pravi identitet i požali zbog toga. Alonso razgovara s Rómulom o njegovu odlasku. Lisandro prijeti Alonsu da će izgubiti titulu ako Adriano ne prihvati njegov dar.

SRIJEDA Lorenzo potakne Leocadiju da organizira zabavu u palači. Esmeralda otkrije Curru svoju mračnu prošlost u draguljarnici. Manuel i Toño otkriju uljeza koji kopa po stvarima u hangaru.

ČETVRTAK Lisandro i Leocadia najave da će prirediti zabavu u čast Adrianove titule, a on nije sretan zbog toga. Lope se odluči uvući u palaču vojvode i vojvotkinje De Carrila.

PETAK Petra se vraća na mjesto glavne sluškinje. Lope pokušava nagovoriti Veru da mu pomogne da se uvuče u dom vojvode i vojvotkinje De Carril.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O’Neal se umiješa u slučaj kad dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.

UTORAK Dokazi protiv Seana O’Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. Otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.

SRIJEDA Nakon šokantnog otkrića tim je sve bliže uhićenju Seana O’Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj. Tim je na tragu provalnicima u kuće.

ČETVRTAK Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, kojeg su nedavno pustili iz zatvora jer on može identificirati strijelca.

PETAK Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sad prijeti njezinoj karijeri i slučaju.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

PONEDJELJAK Zeynep i Serhat ulaze u dogovoreni brak kako bi Kader što prije bila na sigurnom. Dok se sve pokušava držati u tajnosti, obiteljske pukotine postaju sve dublje, a Berrak povlači potez koji im prijeti uništiti planove.

UTORAK Berrak se namjerno približava Zeynepinoj obitelji i izaziva otvoreni rat u susjedstvu. U Serhatovu domu posljedice sumnji i “testova” razaraju povjerenje, dok Azra pokušava sakriti vlastite probleme koji bi mogli srušiti cijeli njezin brak.

SRIJEDA Dok Zeynep traži način da dođe do Kader, tajne se množe, a pritisak raste sa svih strana. U hotelu se komplicira situacija s Ebru i Cihanom, a Sevim, uvjerena da “štiti obitelj”, gura sve dublje u kaos. Emocije izmiču kontroli, a pogrešne odluke postaju sve opasnije.

ČETVRTAK Napetosti eskaliraju: obiteljske svađe prelaze granicu, a Serhat shvaća da mu kontrola izmiče iz ruku. U isto vrijeme Mustafa se nađe pod sumnjom zbog događaja iz prošlosti - i netko mu dolazi bliže nego što je očekivao.

PETAK Dan koji je trebao biti formalnost pretvara se u noćnu moru: tajna više ne može ostati tajna. Nakon šokantnog napada Zeynepina obitelj se ruši, a Serhat dobiva ulogu koju nije planirao. Borba za život postaje borba za istinu.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Eleni se nakon pada u more prisjeća da ju je netko udario i pokušao ubiti, što uznemiri cijelo mjesto. Adil je odlučan skloniti je na sigurno dok ne pronađe napadača, dok se nepovjerenje među Fırtınama i Koçarijima dodatno produbljuje.

UTORAK Otmica Fadime rasplamsava stari rat između dviju obitelji i prijeti prerasti u otvoreni krvavi obračun. Dok Adil kreće u osvetu, Oruç pokušava spriječiti nepopravljivu tragediju.

SRIJEDA U brutalnoj odmazdi Ismail završava pod krdom i bori se za život. Eleni, unatoč strahu i pritisku, preuzima odgovornost i improviziranim zahvatom spašava mu život. Taj čin potresa cijelo selo i mijenja način na koji je doživljavaju.

ČETVRTAK Oruç dolazi do snimki sigurnosnih kamera koje bi mogle otkriti tko je Eleni gurnuo u more, no dokazi misteriozno nestaju. Sumnja pada na nekoga iz same obitelji Fırtına, a Esme se nađe između savjesti, obitelji i istine. Melinino upozorenje baca dugu sjenu na sve događaje.

PETAK Na dan Šerifova izlaska iz zatvora, strah i iščekivanje paraliziraju selo. Istina o napadu na Eleni prijeti izaći na vidjelo, dok Adil obećava da će kazniti krivca. Eleni se mora suočiti s izborom koji će odrediti njezinu budućnost. Rat između dviju obitelji ulazi u još opasniju fazu.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Simone kaže Lalá da je Regina saznala za njezinu bolest. Susana misli da Simone stoji iza napada na nju i Ruija. Majoris prizna da je nabavila otrov Simone kako bi ubila Justina. Valdemar spasi Susanu i predloži da lažiraju njezinu smrt kako bi se ona zaštitila. Cacau, Tiago i Guto otkriju da Cacau nosi djevojčicu.

UTORAK Simone sazna lažne vijesti o Ruijevoj i Susaninoj smrti, ali vjerna je svom planu. Valdemar pokuša identificirati tamnokosu ženu koja je povezana sa zločinom u Marcovoj zgradi. Sumnja na Lalá. Marlene otkrije Cacau i Tiagu dokaze o Marcovim zločinima, pa i onaj o njegovoj umiješanosti u helikoptersku nesreću i Cacauino zatočeništvo.

SRIJEDA Valdemar inkriminira Lalá tako što je podmetnuo dokaz u njezin stan. Ujedno otkrije da su Nanda i Susana žive. Lalá su razotkrili kao počiniteljicu zločina u Marcovoj zgradi. Simone umire. Otrovala ju je Lola koja prizna da je to učinila kako bi zaštitila obitelj.