Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak...
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 15. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.' 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora uvjerava sve oko sebe da nije kradljivica i prstom upire u Domazeta. Jakov ne odustaje od razvoda s Teodorom, no Ivica ga moli da pričeka jer mu mora otkriti veliku tajnu.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Sastanak sa stručnjakom za otrove pođe po zlu, ali Pía uspije doznati ključne informacije. Adriano riskira da ga zateknu u Catalininoj sobi.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok Platt daje intervju na TV postaji, dogodi se bombaški napad. Tim istražuje i otkrije da je napad usmjeren na medije.

DNEVNI PREGLED Zanima vas što će biti u vašim omiljenim sapunicama u petak? Šušnjara odlučan nastaviti rat
Zanima vas što će biti u vašim omiljenim sapunicama u petak? Šušnjara odlučan nastaviti rat

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Zrinka i Marina nagovaraju Divnu da ide kod Ante ispipati situaciju. Divna se opire, ali ipak odlazi k Anti, koji taktizira i ne želi je odmah primiti. Klaudija otkrije Veljku da je u nevolji s Crnim, koji je ucjenjuje. Veljko je pokušava utješiti i odlazi k Crnom. Petra je u nevjerici kad zatekne Filipu u baru i odmah je otjera. Kod kuće se Filipa rasplače pred Unom u pokušaju da emotivno ucijeni Petru.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Stanislav priznaje Vinku da otprije poznaje Nataliju, a Vinko je bijesan što ga nije upozorio. Kad Stanislav sazna da Nataliju i Igliku premještaju u Split, traži od Gorana pomoć. Jadranka pobjesni nakon što sazna za “maserke” i optuži Vinka za preljub. Trač o maserkama, Vinku i Nataliji doputuje do gostionice. Martin nije siguran bi li se opet kandidirao za načelnika, a svi ga nagovaraju. 

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Sal drži konferenciju za novinare u vezi s Cacauinom helikopterskom nesrećom. Kaže da će obitelj učiniti sve da je pronađe.

Foto: promo

