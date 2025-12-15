Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak...

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora uvjerava sve oko sebe da nije kradljivica i prstom upire u Domazeta. Jakov ne odustaje od razvoda s Teodorom, no Ivica ga moli da pričeka jer mu mora otkriti veliku tajnu.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Sastanak sa stručnjakom za otrove pođe po zlu, ali Pía uspije doznati ključne informacije. Adriano riskira da ga zateknu u Catalininoj sobi.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok Platt daje intervju na TV postaji, dogodi se bombaški napad. Tim istražuje i otkrije da je napad usmjeren na medije.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Zrinka i Marina nagovaraju Divnu da ide kod Ante ispipati situaciju. Divna se opire, ali ipak odlazi k Anti, koji taktizira i ne želi je odmah primiti. Klaudija otkrije Veljku da je u nevolji s Crnim, koji je ucjenjuje. Veljko je pokušava utješiti i odlazi k Crnom. Petra je u nevjerici kad zatekne Filipu u baru i odmah je otjera. Kod kuće se Filipa rasplače pred Unom u pokušaju da emotivno ucijeni Petru.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Stanislav priznaje Vinku da otprije poznaje Nataliju, a Vinko je bijesan što ga nije upozorio. Kad Stanislav sazna da Nataliju i Igliku premještaju u Split, traži od Gorana pomoć. Jadranka pobjesni nakon što sazna za “maserke” i optuži Vinka za preljub. Trač o maserkama, Vinku i Nataliji doputuje do gostionice. Martin nije siguran bi li se opet kandidirao za načelnika, a svi ga nagovaraju.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Sal drži konferenciju za novinare u vezi s Cacauinom helikopterskom nesrećom. Kaže da će obitelj učiniti sve da je pronađe.

Foto: promo