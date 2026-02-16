Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak: Katarina i dalje čeka u pritvoru

Divlje pčele

RTL 20:15

Dok Katarina u pritvoru čeka nastavak istrage, Domazet i Krsto pronađu Sadiju. Ona odbacuje optužbe, što znači da je njezina riječ je protiv Katarinine. Ivica je svjestan da Katarinina nevinost znači da je Josip ipak kriv, zbog čega učini nešto nepromišljeno.

La Promesa

HRT1 13:20

Petra se vraća na mjesto glavne sluškinje. Lope pokušava nagovoriti Veru da mu pomogne da se uvuče u dom vojvode i vojvotkinje De Carril.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton prati trag iz starog slučaja, koji se sad pretvara u potragu za nestalim djetetom. Haileyina opsesivna potraga utječe na njezino mentalno zdravlje.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Nakon krvavog obračuna u hotelu, Serhat očajnički pokušava spasiti ranjenog Aksela, a Zeynep i Ebru prolaze kroz najgoru noć. Tjedan dana kasnije fotografija s mjesta tragedije otvara vrata novom skandalu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil zahtijeva istinu o Eleni i prijeti da će sravniti Fırtına imanje ako ne sazna tko ju je bacio u more. Sevcan tad otkriva da Esme čuva puno mračniju tajnu iz prošlosti - ne u moru nego u zemlji. Otvara se rana stara 20 godina.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Nakon kraćeg oklijevanja Ana prihvati Albertovu bračnu ponudu. Čitaju Benjaminovu oporuku, u kojoj piše da će Alberto naslijediti 60% dionica Velveta, a Gloria i Valeria svaka po 20%. Odmah se pojave reakcije.