Evo što vas čeka u sapunicama: Ante huška seljake na Katarinu, a Jakovu 'prijeti' Goli otok...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nikola se ne može smiriti nakon onog što je Cvita izgovorila. Ispituje Katarinu o događajima te kobne noći. Jakov se udaljuje od Teodore nakon njezina ljubomornog ispada. Zora sumnja u Domazetovu iskrenost.

UTORAK Ante huška seljake da prisile Katarinu na prodaju zemlje. Štiteći Cvitu, Nikola se odrekne majke, a poražena Mirjana razboli se od tuge. Domazet shvati da mu je Jakov ozbiljan suparnik pa čeka priliku da ga uništi.

SRIJEDA Jakovu prijeti progon na Goli otok nakon što Sikirica i Šušnjara u školskoj knjižnici pronađu politički nepodobne knjige i fotografije koje mu je smjestio Domazet.

ČETVRTAK Katarina odbije Domazeta, a Cvita se teško nosi s posljedicama svoje odluke. Nikola podršku pronalazi kod Jakova i Ivice. Preko Tereze Mirjana šalje Nikoli pismo i kopiju Antine oporuke, čiji ga sadržaj uznemiri.

PETAK Ante i Nikola odlaze u lov, ali dogodi se nesreća. Katarina sve više vjeruje Domazetu, dok on održava vezu s Mirjanom. Teodora je sretna što Jakov više nije državni neprijatelj, no sreća je kratkotrajna jer stiže pismo bolesne bake.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Catalina se odbije udati za Adriana. Samuel intervenira kako bi spasio Maríju Fernández od otkaza. Gospodski piknik pretvori se u konjsku utrku između Curra i Jacoba koja završi nesrećom.

UTORAK Nesreća s konjem potresla je Curro više nego što se čini jer vjeruje da je bila namještena. Manuel sazna da je Catalina odbila Adriana.

SRIJEDA Simona i Antoñito napokon se suoče, ali susret neslavno završi. Curro istražuje svoju navodnu nesreću s konjem. Adriano ne odustaje od Cataline.

ČETVRTAK Ana nastoji Dieguitov nestanak prikazati kao običnu anegdotu. Jacobo više ne može izdržati s Martinom i odluči posjetiti roditelje. Samuel pokuša organizirati novi susret između Simone i njezina sina.

PETAK Samuel pokuša odgovoriti Maríju Fernández od odlaska s La Promese. Jedan telefonski poziv može zauvijek promijeniti Manuelovu budućnost.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Istražujući ubojstvo kriminalca, tim istražuje prošle događaje povezane sa slučajem i dolazi u sukob sa specijalnom policijom koja patrolira privatnim posjedima.

UTORAK Tim istražuje ubojstvo 15-godišnje djevojčice. Djevojčica je bila u programu za problematične maloljetnice, a Halstead otkriva neobično ponašanje članova osoblja tog programa.

SRIJEDA Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka te se neugodno iznenadi jer je degradiran.

ČETVRTAK Tim pronalazi ženu zatočenu u brodskom kontejneru koja odbija reći tko ju je zatočio. Video postane viralan i tim shvati da postoji i drugi talac. Halsteadova djevojka pojavljuje se sa šokantnom viješću.

PETAK Nakon večernjeg izlaska s prijateljima, Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Jakov traži od Crnog da pomogne Veljku. Crni ga upozori da je riskantno utjecati na presudu. Lorena posjećuje Veljka u zatvoru i otkriva mu svoj plan. Veljko ne želi pristati na još muljanja sa zakonom pa se povjeri Klaudiji.

UTORAK Dok Petra zavlači Željku, Joco traži nacrte bolnice u Antinu uredu. Toma ga umalo uhvati na djelu, ali Joco se uspije izvući, barem nakratko. Vilma podmetne novac iz blagajne u Zrinkinu torbicu.

SRIJEDA Joco i zavjerenici uhvaćeni su na djelu. Nakon prepirke s Tomom, Joco ga pokušava nagovoriti da ih ne oda Anti, pritom koristeći Niku za emocionalnu ucjenu. Marina želi olakšati Niki pa odluči da će ona priopćiti Joci loše vijesti. Joco je izvan sebe kad čuje Ivaninu odluku. Situacija dodatno eskalira kad mu u kuću nenajavljeno dođe pokradeni Ante.

ČETVRTAK Crni je zatečen time što “pošteni” ljudi oko njega imaju dvostruka mjerila kad je u pitanju počinjenje kaznenih djela za dobrobit Veljka. Još jedanput potvrđuje Jakovu da je presuda sređena. Divna kori Jocu što je zabio nož u Antina leđa. Ona mu jasno daje do znanja da se razočarala u njega i zbog toga što je Veljka “bacio pod vlak”. Iscrpljena Nika pronalazi utjehu u Tomi i njih dvoje provode noć zajedno.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Pere je organizirala tulum za svoj rođendan. Pomalo svi stižu. Goran dolazi s Iglikom, iako se najprije posvađao s Natalijom. Pere se oduševi kad ugleda Dragu Golemca, ali ne shvaća da je on zagrijan za Šimu. Svi iščekuju suđenje. Kad konačno Stanislav dobije presudu, Martin pred kamerom prizna pravu istinu. Nakon što to čuju, mještani se zgroze, a Anđela onesvijesti.

UTORAK Proslava rođendana za Peru ne završi onako kako je očekivala. Šima joj se pokušava opravdati, no Pere ne prihvaća njezinu ispriku. Mještani su šokirani Martinovim javnim priznanjem, a mišljenja su podijeljena. Ipak, najneočekivaniju reakciju ima Anđela. Ukućani su zabrinuti zbog njezina čudnog ponašanja.

SRIJEDA Vesna organizira žensko druženje da oraspoloži Anđelu, koja je upala u depresiju zbog Martina. Jadranka je ljuta kad shvati da je pozvala i Nataliju. Spomenka se uvali u žensko druženje i žene je nagovore da ode pričati sa Stanislavom.

ČETVRTAK Aljoša je Vesni za 35. godišnjicu braka priredio iznenađenje koje se neplanirano pretvori u još jedno iznenađenje. Inspektor dobiva dojavu da maserke u hotelu Macan pružaju ilegalne usluge i odluči to istražiti. Nakon što je Šima prekinula s Dragom radi Pere, a Ivka sretne Dragu u Sinju.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Salomão otkrije da se David sastao s klijenticom. Tiago, Cacau i Sal se iznenade što je Susana bila s Ruijem nakon što je vidjela sliku sa Simone.

UTORAK Salomão kaže Tiagu da vlasnik imanja u regiji Douro želi prodati imanje. Predlaže da bi trebali otići onamo helikopterom.

SRIJEDA Tiago napadne Davida i optuži ga da je razočarao Júliju. Cacau kaže Regini da joj još nije oprostila. Sal kaže da je Susana sretna s Ruijem. Susretne Marca koji joj kaže da postoji problem s planom da raznesu helikopter u kojemu će biti Tiago i Salomão jer će s njima biti i Cacau.

ČETVRTAK Rui zamoli Marlene da sazna kad će Tiago i Salomão poletjeti helikopterom. Valdemar, Tomané i Sal gledaju nadzornu kameru i nadaju se da će vidjeti Susanu.

PETAK Sal se naljuti kad sazna da je Tiago napao Davida zbog Salomãova utjecaja. Marlene pokuša shvatiti što se događa.