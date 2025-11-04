Svestrana Ana Marija Veselčić: Od velikih glumačkih nagrada do osvajanja glazbene scene

# Ana Marija Veselčić: Od trijumfa u Locarnu i Divljih pčela do osvajanja glazbene scene

Mlada glumica Ana Marija Veselčić ime je koje se posljednjih mjeseci sve glasnije spominje na hrvatskoj umjetničkoj sceni. Nakon što je osvojila prestižnu međunarodnu filmsku nagradu i preuzela glavnu ulogu u najiščekivanijoj domaćoj seriji 'Divlje pčele', ova svestrana Vinkovčanka sa splitskom adresom napravila je hrabar iskorak i u glazbene vode, dokazavši da je njezin talent ne poznaje granice.

Godina 2025. ostat će upisana zlatnim slovima u karijeri Ane Marije Veselčić. Na uglednom Filmskom festivalu u Locarnu, jednom od najdugovječnijih svjetskih filmskih smotri, osvojila je nagradu Leopard za najbolju glumačku izvedbu. Priznanje je podijelila s čileanskom kolegicom Manuelom Martelli za uloge u filmu "Bog neće pomoći" redateljice Hane Jušić.

Split: Ivica Buljan, Goran Marković i Ana Marija Veselčić u HNK Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ovom "balkanskom vesternu", smještenom na Dinaru početkom 20. stoljeća, Veselčić je utjelovila pastiricu Milenu, a njezina je izvedba, uz onu Manuele Martelli, opisana kao "zakivajuća i prkosna". Film, koji je svoju sjevernoameričku premijeru imao na festivalu u Vancouveru, hvaljen je zbog feminističkog pristupa i vještog spajanja žanrovskih i etnografskih motiva.

Gotovo istovremeno, Veselčić je postala poznata i najširoj domaćoj publici kao zvijezda raskošne RTL-ove dramske serije "Divlje pčele". Uloga Katarine Runje, najstarije od tri sestre koje se u surovoj Dalmatinskoj zagori 1950-ih bore za opstanak nakon očeve smrti, njezin je prvi veliki televizijski angažman.

- Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu. Njena glavna motivacija je zaštititi sestre i ni pod koju cijenu ne dovodi u pitanje njihovu sigurnost - izjavila je glumica, dodavši kako su joj u pripremi uloge pomogli autentični kostimi, raskošna scenografija te savjeti mještana iz okolice Sinja, gdje se serija snimala.

Glumački put Ane Marije Veselčić započeo je u srednjoj školi u rodnim Vinkovcima. Presudna je bila, kako često ističe, profesorica hrvatskog jezika koja je prepoznala njezin talent i usmjerila je na Lidrano. Ta prva iskra pretvorila se u plamen koji ju je odveo na prijemni ispit na Umjetničku akademiju u Splitu. Danas je stalna članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i stručna suradnica na Akademiji na kojoj je i sama studirala.

Foto: Nova Tv

Njezin kazališni rad obilježila je autorska predstava "Domaši", potresna monodrama nastala na temelju vlastitog iskustva odrastanja u domu za nezbrinutu djecu. Za ovaj hrabar i intiman komad nagrađena je Nagradom hrvatskog glumišta za najbolji originalni dramski tekst, a predstava joj je donijela brojna priznanja i etablirala je kao jednu od najvažnijih glumica i autorica svoje generacije. Uspjehe je nastavila nizati ulogama u predstavama poput "55 kvadrata", za koju je također nagrađivana, te u klasicima kao što su "Tri sestre" i "Kroćenje goropadnice".

Kada se činilo da je njezina karijera već dosegnula zavidnu razinu, Ana Marija Veselčić odlučila je publici predstaviti i svoju glazbenu stranu. Pod umjetničkim imenom AMV, krajem 2023. godine objavila je debitantski singl "Led", ledeno vruću drum 'n' bass pjesmu koja je nastala u suradnji sa splitskim producentom Šimom Barbarićem i Mirkom Rakom iz benda "The Fogsellers".

Njezin topao vokal savršeno se uklopio u plesni ritam, a pjesma, za koju je glazbu snimio i gitarist Pips, Chips & Videoclipsa Ivan Božanić, brzo je pronašla put do publike i klubova.

