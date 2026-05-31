Evo što vas čeka u sapunicama: Kate čeka presudu, Ivica nabavi pištolj, Mirjana unajmi ubojicu

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Veljko je nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti. Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.

UTORAK Ksenija se izlane pred Jakovom da krvavi rubac pronađen u spilji pripada Teodori. Istodobno, Nikola od Domazeta dobije potvrdu da su mu braća i otac ubojice. U kući Vukas situacija se zahuktava: Vice potpisuje ugovor i skupo prodaje zemlju Čavki u zamjenu za razvod.

SRIJEDA Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica kriomice nabavlja pištolj. S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza.

ČETVRTAK Dok Tereza uživa u novostečenoj slobodi, Čavka mora skrivati ubojstvo, čak i od Marka. Zadnji je dan Katina suđenja i Mirjana odluči svjedočiti.

PETAK Kate iznosi završni govor, no tužitelj ostaje pri svom zahtjevu. Unatoč Jakovu i Karmeli te njihovu protivljenju, Ivica dolazi na suđenje i zaprijeti Anti. Iste večeri Ivica puni pištolj i odlazi u noć s mračnom namjerom. Mirjana unajmljuje ubojicu za slučaj da smrtna kazna ne bude izrečena.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Catalinino novo pismo ne uspije umiriti obitelj. Petri je bolje i Samuel joj kaže da su svi surađivali da joj spase život.

UTORAK Unatoč Catalininu pismu, Adriano još nije spokojan. Leocadia navaljuje na Curra da nagovori Ángelu na udaju za Beltrána.

SRIJEDA Adriano otkrije da je Catalinino pismo nestalo. Curro predloži Ángeli udaju za Beltrána, ali ona odbije. Vera dobije bratovo pismo u kojem je on ohrabruje da prihvati svoj novi život i veže se uz Lopea.

ČETVRTAK Petra okupi poslugu i opet im zahvali na svemu što su učinili za nju. Enora je uhvaćena u laži i ode bez objašnjenja. Curro prizna Ángeli da je ideja o njezinoj udaji za Beltrána Leocadijina.

PETAK Leocadia predloži Ángeli da se uda za Beltrána kako bi izbjegla vjenčanje s Lorenzom, a Ángela pristane jer joj je to Curro teška srca savjetovao. Enora se vrati spremna priznati istinu o iznenadnom odlasku.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim istražuje lanac prodaje droge, a Voight se obraća povjerljivom doušniku za pomoć. Voight otkriva da bi njegova doušnica mogla biti umiješana u trgovinu.

UTORAK Tim istražuje pucnjavu u autobusu i ubojstvo vozača. U međuvremenu, stiže FBI pa Voight i Halstead pokušavaju smisliti plan kako sebe i Uptona oslobodili odgovornosti.

SRIJEDA Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.

ČETVRTAK Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje.

PETAK Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na svoju doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani. No sve se komplicira kad se ranjeni napadač vrati u pekaru po pomoć.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Martin se cijeli dan nadmudruje s Čačićem iz TAT-a u vezi odašiljača i usluge operatera. Ne pristaje na uvjeravanja, čak ni na mito. Grabovac s jedne strane pritišće Bracu u vezi jezera i čišćenja, a s druge se poziva kod Mirjane na večeru. Jadranka iz inata odbija ići raditi, a Vinko je pun sebe zbog količine prodanih džemova na pijaci.

SRIJEDA Lari sve teže pada suživot sa Stanislavom i Spomenkom. Srećom, oni ubrzo odlaze, barem ona tako misli. Jadranka poziva oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana. Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.

ČETVRTAK Internet se vratio cijelome mjestu, i to besplatan onima koji su ostali na TAT-u. Aljoša pozove Miljenka na večeru da pokuša izgladiti njegov sukob s Vinkom, ali večera se uz vino pretvori u tračanje Macana. Marko se budi mamuran te se posvađa s Milicom.

PETAK Kod Macana je burno jer je Jadranka ljuta na oca, a Miljenko želi povući proizvode. Marko s Milicom danas nekamo ide, a nema pojma gdje. Milica laže Ivi da ona i Marko idu na masažu, ali kad dođe na tu adresu, Marko shvaća da ga je preveslala. Stanislav otkriva da Spomenka u Sinju pegla njegovu karticu i shvaća da je treba nečim zaokupiti pa joj potraži posao.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Esme i Eleni udružuju snage kako bi zaustavile kaos koji nastaje kad Šerif otruje cijeli Koçari i krene po Esme. Dok Adil postavlja zamku za neprijatelja, Fadime i njezin brat bore se protiv Šerifovih ljudi, a Eleni pokušava spasiti otrovane mještane.

SRIJEDA Dok se otkrivaju Zarifini grijesi iz prošlosti, Eleni nastavlja tragati za istinom. Oruç saznaje pravi razlog braka između Ise i Fadime, a njihovo priznanje ljubavi pokreće njegov opasan plan protiv Eyüphana. Mještani Koçarija i Furtune okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Šerifa, no događaji toga dana nagovještavaju da se ništa više neće vratiti na staro.

ČETVRTAK Nakon što Esme bude ranjena kod vodospremnika, Adil izgubi kontrolu i odluči se brutalno obračunati s odgovornima. Samo ga Esme uspijeva smiriti dok prkosi neprijateljima i s njim napušta okupljeno mnoštvo. U međuvremenu, zabrinuti Oruç provodi osvetu nad Eyüphanom, ali Eleni ga spašava iz vozila koje će eksplodirati i traži Adilovu pomoć.

PETAK U velikom obračunu u vili Koçari Adil saznaje da su Iso i Fadime bili prisiljeni na brak. Njegova neočekivana reakcija šokira cijelu obitelj. Dok Esme ponovno pokušava obuzdati Adilov bijes i spasiti Šerifov život, Şirin povlači opasan potez.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Alberto prizna Mateu da je prodao dionice kako bi otvorio krojački atelje u Parizu te da odlazi na put u Tursku. Alberto traži rastavu od Cristine, nju to shrva.

UTORAK Potres u Turskoj prekida Anin videopoziv s Albertom. Svi se zabrinu zbog te vijesti. Cristina okrivi Anu, a Carlos obeća Ani da će iskoristiti Sahgúnovu poslovnu mrežu kako bi ga locirao. Ana želi otputovati u Tursku, ali Carlos joj ne dopušta.

SRIJEDA Gloria pritišće Carlosa, a on prizna da je Alberto još živ. Ona pristane održati cijelu farsu pod uvjetom da Alberto mora ostati živ i kako bi zaštitila Cristinu.

ČETVRTAK Unatoč tuzi, svi slave Aninu trudnoću, a to ojača njezinu bliskost s Valerijom. U Velvetu se održava bdjenje za Alberta, a Ana drži emotivan govor uz obećanje da će ostvariti Albertov san.

PETAK Alberto gubi strpljenje i zahtijeva odgovore o prošlosti koju Cristina uporno skriva. Ana se pristane udati za Carlosa zbog Alberta mlađeg.