Osvojio simpatije mnogih žena zbog Divljih pčela. Za 24sata kaže: 'Malo mi je i nelagodno'

Simpatično mi je to da sam im najzgodniji s obzirom na moje godine, a malo i nelagodno. Možda to više govori o rasponu godina gledatelja serije (smijeh). Šalu na stranu mislim da se tu radi više o Ranku kao liku nego o meni osobno. Ok, svjestan sam da posjedujem i neki estetski minimum, a možda je i u pitanju ono što čovjek nosi iznutra, rekao je Vladimir Posavec Tušek, poznat po ulozi generala Ranka Badurine.

Naime, gledatelji serije 'Divlje pčele' imali su priliku odlučiti tko je najzgodniji lik iz popularne priče na malim ekranima. Konkurencija nije bila laka, a u anketi na portalu RTL.hr odlučivalo se je li to Toma, Ante, Ranko, Nikola, Marko...Odluka je pala, ispalo je da to upravo Posavec. No, osim dobrog izgleda, glumca krasi i neodoljiv način interpretacije svog lika, a razlog možda leži i u tome što mu se lik, kaže, jako sviđa.

Može se poistovjetiti s Rankom

- Meni se uloga Ranka Badurine od starta svidjela i mogu stati iza njegovog karaktera. Prije svega nekih vrijednosti za koje se danas kaže da su "stare vrijednosti". U ovakvom formatu imaš priliku da ispratiš što si "napravio" pa da se eventualno iskorigiraš, za razliku od filma ili kraćeg formata tv serije. Tu si zakucao svoje pozicije i to je to - rekao je Posavec. Dodao je da se s njim može poistovjetiti jer i on još uvijek vjeruje da dobro prevladava.

- Još uvijek vjerujem u dobro i u to da ga treba činiti. Što bi rekla Boba Đuderija koju citiram u predstavi "Tesla-prilagođavanje Anđela": Treba činiti dobro i kad ni činjenje dobra više nema smisla. Jedino besmisleno dobro miriše na nekakav smisao". Živimo u vremenu loših vijesti, loših informacija, click bateova, u vremenu targetiranja ljudi zbog pogrešno izgovorene riječi, u vremenu u kom stid više nije vrlina. A ljudi su po svojoj prirodi dobri. Biram da ostanem "naivan" u tom smislu - kaže nam. Ne skriva da istinski uživa u snimanju Divljih pčela.

- Prije svega glumačka ekipa je ono što je najveći plus ovog projekta i zbilja se rijetko događa ovako dobra atmosfera na setu. Kada ulaziš u ovakav format moraš se ozbiljno pripremiti na tempo rada koji je nekada naporan. Od ranog ustajanja, često i u 5 ujutro do velikog broja scena, koje treba snimiti u danu. To je neki poseban režim života, navika, ishrane....Zato je dobra atmosfera među kolegama iznimno važna. Meni osobno je važno kako mi počinje dan. Imam neke svoje jutarnje rituale za koje moram izdvojiti vrijeme - rekao je. A u svoju biografiju upisao je i projekt iza kojega je stajao i veliki Martin Scorsese te brojne druge strane i regionalne projekte.

Brojni strani i regionalni projekti

- Svakako zanimljivo iskustvo budući da se radi o projektu iza koga stoji takvo ime. Pored tog projekta u zadnje vrijeme sam radio na još nekoliko stranih i regionalnih projekata - turskoj seriji "Magarsus" u kojoj mi je partnerica bila njihova velika zvijezda Merve Dizdar (dobitnica zlatne palme za žensku ulogu u tv seriji). Također sam snimio i 4. sezonu u Srbiji iznimno popularne tv serije "Državni službenik" čije se emitiranje uskoro očekuje, kao i TV serije "Dokumentarac" koju sam radio paralelno sprojektom "Divlje pčele". Upravo sam završio snimanje jednog filmskog projekta, o kome ne mogu puno govoriti osim da se radnja odvija u Italiji i da je riječ o ruskom filmu koji tematizira Drugi svjetski rat. Uloga je na talijanskom jeziku - kaže Posavec. Trenutno s partnericom Minom Lazarević raditi na profesionalnom projektu, autorskoj predstavi "Ljubav iza kulisa".

- Riječ je kabaretskoj predstavi "Ljubav iza kulisa" koju vrlo uspješno igramo evo drugu sezonu. Ona prati ljubavnu priču dvoje glumaca u srednjim godinama, od njihovog susreta do staračkog doma. Na duhovit način pričamo priču o glumačkom pozivu, ali i svim onim što čini naš život kad se kulise spuste. Predstava ima i 9 glazbenih numera koje Mina izvodu uz klavirsku pratnju. Predstava je nastala spontano. Prosto smo imali potrebu napraviti neki zajednički projekt. Kao scenski partneri izuzetno se dobro slažemo. S predstavom stižemo u Zagreb tako da nas publika može gledati 29.7. u Scenoteci - poručio je glumac.