Evo što vas čeka u sapunicama: Odnos Serhata i Yildiz je na kušnji jer ne mogu imati dijete

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Nakon Hicranine smrti, Aşır je shrvan tugom te za sve što se dogodilo traži krivca. Njegov bijes usmjerava se prema Akifu, a sukob među njima završava dramatičnim obračunom.

UTORAK Aşır nakon obračuna s Akifom svoju pozornost usmjerava prema Ziyan Agi. Uvjeren da njegov otac mora odgovarati za sve što je učinio, sa Serhatom odlučuje konačno poravnati račune s njim.

SRIJEDA Serhat i Yıldız suočavaju se s teškim saznanjem da Yıldız ne može imati djecu, što njihov odnos dovodi u najveću krizu dosad. Pritisak dodatno raste jer se od Serhata kao nasljednika obitelji očekuje potomstvo.

ČETVRTAK Nakon što izgubi potporu u vijeću aga, Serhatov položaj na čelu obitelji postaje sve nesigurniji. Sultan okuplja najuglednije članove obitelji Yelduran kako bi povećao pritisak na njega i natjerao ga da se razvede od Yıldız.

PETAK Dok pritisak na Serhata ne prestaje, Ayten komplicira situaciju prijavom sebe i Kenana. Kenan nema namjeru predati se vlastima te odlučuje iskoristiti Melek u planu da otme Yıldız, no pritom bi mogao izazvati Serhatovu reakciju koja će ga skupo stajati.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Luísa razgovara s Miguelom o mogućnosti da su ga Zé i Helena drogirali. Oboje to niječu. Miguel smatra da je to učinio Zé kako bi dobio skrbništvo nad Catarinom.

UTORAK Miguel se uspaniči kad sazna da je Helena nestala s njegovom kćeri. Luísa ulazi u kuću i užasnuta je prizorom kćeri koja se s Helenom igra skrivača.

SRIJEDA Luísa kaže Miguelu za ucjenu kojom se Zé služi protiv nje. Miguel je upozori da bude oprezna kako se ništa ne bi moglo iskoristiti protiv nje u borbi za skrbništvo nad Catarinom.

ČETVRTAK Miguel i Luísa shvate da je Simão opljačkao njezinu kuću. Luísa odluči prijaviti ilegalnu kockarnicu. Miguel joj govori o posjetu dileru, no još nema ništa konkretno što bi mogao iskoristiti protiv Zéa.

PETAK Catarina dolazi kući s Luísom i Miguelom. Ne može shvatiti jesu li oni par ili nisu. Kad upita Miguela hoće li živjeti s njima, on se zbuni, a Luísa odgovori umjesto njega da im to nije u planu.

Foto: HRT

La promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Cristóbal uvjerava Leocadiju da je ona jedina ljubav njegova života. Enora kaže Toñu da je, bez obzira na to što bude s njezinim stricem, pred njima svijetla budućnost.

UTORAK Samuel zamijeti da su se Pía i Petra urotile kako bi ga držale podalje od Maríje Fernández. Manuel nevoljko prisustvuje zabavi i ondje upozna zagonetnu ženu.

SRIJEDA Ángela prihvati Currovu prosidbu, ali Leocadia prisili kćer da skine prsten iz straha od moguće satnikove osvete. Manuel se poveže s tajanstvenom ženom.

ČETVRTAK Manuel ne uspije izbaciti Leocadiju iz palače. Vera se ispriča Terezi zbog lošeg ponašanja. Petra objasni kuharicama da nije prihvatila promaknuće radi utočišta.

PETAK María i Carlo se ne mogu složiti tko je koga poljubio. Alonso i Manuel se posvađaju oko Leocadijine budućnosti na La Promesi. Leocadia je ogorčena zbog Lorenzova ogovaranja.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK U tvornici madraca nastao je kaos - požar bukti, bojler eksplodira, a Otis je teško ozlijeđen. Nije preživio, a zbog njegove smrti svi u postaji, još u šoku, tuguju.

UTORAK Casey i Severide sukobljavaju se s Bodenom oko dovođenja Galla, novog regruta, koji je spreman pomoći nakon Otisove smrti. Brett razmišlja o tome da se vrati u Chicago jer joj nedostaju prijatelji iz 51. postaje.

SRIJEDA Na parkiralištu Chicago Bearsa Casey i tim pomažu čovjeku kojem bakterija jede nogu. Ubrzo još četiri žrtve obole od iste bakterije te dolazi do masovne epidemije.

ČETVRTAK Casey se obruši na Galla zbog nepoštivanja naredbe tijekom poziva u pomoć te preispituje njegovu budućnost u timu. No ipak Casey dozna za Gallovu prošlost te ga nagovara da se otvori i objasni svoje postupke.

PETAK Postaja odgovara na poziv u pomoć zbog požara u kući koji se brzo proširuje preko namještaja koji brzo gori. Hermann otkriva da je proizvođač namještaja tvornica u kojoj je Otis izgubio život na dužnosti.

Foto: PROMO

Kumovi

NOVA TV 20:25

NEDJELJA Macani kuju plan kako usrećiti Miljenka, a dobiti ono što oni žele, da džemovi ostanu pod imenom “Dida Stipan”. Goran je došao do osobe koja je Luci uplatila novac. Njih dvoje odluče ju posjetiti na adresi.

PONEDJELJAK Vinko s Gotovcima razmišlja kako reći Jadranki da će vratiti Stipana na etiketu. Jadranka ga preduhitri kad shvati da se Dida Mile ne prodaje dobro. Marija Žderić je u lošemu stanju i Luce odustaje od ideje da joj ta žena može pomoći te je samo pokušava osoviti na noge.

UTORAK Luce je suspendirana, ali to je ne pogađa koliko sudbina Marije Žderić. Dr. Vugdelija nudi joj poništiti suspenziju pomoću veza u ministarstvu. Stanislav uvali Zvoni bubu u uho da se Grabovac mota oko Anđele, ali on ih ne doživljava ozbiljno.

SRIJEDA Luce zaključi da je Gracijan mutan tip i da može vjerovati jedino Goranu. On samovoljno pretrese kuću pokojne svjedokinje i nalazi u njoj dokaze. Marko Šank želi se dokazati Milici i ne pije, ali nakon što ga skoro zgazi auto kod novog semafora, posustane.

ČETVRTAK Luce i Goran nastavljaju borbu protiv institucijskih vjetrenjača. Cilj im je dokazati da je Marija poznavala Delaša. Iva je shvatila da joj otac muti s Mirjanom i ukrala dnevnik Mirjanina oca.

Foto: Instagram

San Snova

RTL 13:00

PONEDJELJAK Bračna kriza u obitelji Romić nije završena. Tonka svoj boravak u Zagrebu produžuje. Zdenka daje Zvonimiru novo zaduženje, a promocija u javnosti se ne događa, barem ako se Dizela pita.

UTORAK Ante je izgubljen bez Tonke pa stiže za njom u Zagreb. Romići pokušavaju pomiriti Alena i Maju, dok se Alen pita imaju li njih dvoje budućnost. Bubalo se sprema na godišnji odmor, no u klubu nikada nema mira i i nema vremena za predah. Na Dizelovu žalost, Luna pronalazi novog prijatelja u klubu.

SRIJEDA Bubalo nije uspio otići na godišnji odmor pa je sada loše volje i iskaljuje se na svima u klubu. Zvonimir će ga pokušati smiriti. Tonka i Ante dovedeni su pred gotov čin, a Kristina se u ulozi influencerice mora suočiti sa stvarnošću.

ČETVRTAK Nakon svih spletki koje je Ante priredio, Tonka je odlučila donijeti odluku koja će iznenaditi Romiće. Sonja pokušava pridobiti Jeru, no i Bubalo želi isto te ima izravniji pristup.

PETAK Sonja i Bubalo ne ustručavaju se ni pred čim kako bi pridobili Jeru. I dok klubovi kreću u borbu za nogometni savez, u Croatiji napetosti između Alena i Dizela rastu. Kristina i Dado neočekivano postaju partneri dok se Tonka privikava na samački život u gradu.