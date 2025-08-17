Evo što vas čeka u sapunicama: Pars zahtijeva Yektino uhićenje, a Ilgaz dozna Nevinu tajnu

Obiteljske tajne

RTL 22:15

PONEDJELJAK Neva govori Parsu da će živjeti s Cüneytom, a Seda obavještava Yektu da je zahtjev za ispitivanjem njegove odvjetničke diplome odbijen. Ilgaz dozna Nevinu tajnu. Pars je ljut nakon razgovora s Ilgazom. Ilgaz želi znati gdje je bila Neva u vrijeme Enginova ubojstva i što je učinila s novcem koji je dobila nakon prodaje stana u Ankari.

UTORAK Dok rasprava na sudu završava, Eren u zadnji tren u sudnicu donosi dokaz. Nakon suđenja Seda govori Yekti da odlazi iz grada te mu prijeti jer želi da je ostavi na miru. Yekta je bijesan. Večera u Metinoj kući zbližava obitelj. Yekta nasrne na Laçin dok ona čeka da Murat izađe iz zatvora.

SRIJEDA Otkriveni su novi detalji o Niyaziju koji ga povezuju s Yektom. Sad Yekta otvoreno govori Laçin da zna za njezin odnos s Muratom i da mora platiti za to. No Erenov posjet mijenja sve. Ceylin primi omotnicu - Enginovo iznenađenje.

ČETVRTAK Aylin prima DNK test koji potvrđuje njezine sumnje vezane za Osmana. Laçin laže tužiteljstvu, što otežava Yektinu poziciju. Pars zahtijeva Yektino uhićenje. Cüneyt traži pomoć od Neve kako bi se Yekta izvukao iz zatvora.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Cruz strepi zbog dolaska stare prijateljice. Martina i Julia odlaze s La Promese. Petra i Ricardo žestoko se posvađaju, a majordom odluči biti iskren prema Píji.

UTORAK Manuel odluči da će se vjenčanje održati za samo nekoliko dana. Catalina piše pismo koje Manuel slučajno pročita - pokušava li se pomiriti s Pelayom?

SRIJEDA Cruz ne namjerava dopustiti Jani da uživa u svom vjenčanju iz snova. Pismo bivše supruge budi bolna sjećanja u Ricardu. Catalina priznaje Manuelu da više ne želi živjeti na La Promesi.

ČETVRTAK Leocadia priznaje Catalini da je i ona jednom odgajala dijete bez muža. Cruz i Petra kuju plan kako sabotirati vjenčanje.

PETAK Stigao je dan Janina i Manuelova vjenčanja. Cruz i Petra ne odustaju od pokušaja da ga spriječe. Curro obavještava mladence da Martina neće doći i otkriva im da zna istinu o svom podrijetlu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Dr. Halstead i dr. Manning liječe pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Njegov bi brat bio savršen donor, no on je HIV pozitivan. April doznaje da je trudna.

UTORAK Maggie prima u bolnici policajku koja ju je ranije uhitila zbog ometanja pravde. Dr. Halstead liječi jahača s poremećajem prehrane, a dr. Rhodes bivšu pacijenticu kojoj je potrebna transplantacija srca.

SRIJEDA Dr. Manning i dr. Charles njeguju pacijenticu čija kći ima slične simptome. Dr. Choi i Jeff nađu se u situaciji na rendgenu kad otkriju da pacijent ima napunjen pištolj.

ČETVRTAK Bolnica je u stanju pripravnosti kad počnu stizati brojni pacijenti koji su se našli u vozilima tijekom mećave. Dr. Choi brine se o žrtvi koja se opekla, a čije se stanje pogoršava.

PETAK Dr. Manning liječi seksualno zlostavljanu pacijenticu u komi, koja je još i trudna. Nakon posjeta psihijatrijskoj ustanovi dr. Reese otkriva da se jedna od tamošnjih tinejdžerica ozlijedila samo kako bi se srela s njom.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Cihanovo traganje za istinom o susretu Fikriye i Halisa dovodi ga licem u lice s bolnom istinom - Boran je bio žrtva ubojstva. Alya se osjeća odgovornom za njegovu smrt, a uznemirena je i jer ne zna od koga treba zaštititi vlastita sina.

UTORAK Özkanovo zdravstveno stanje izaziva kod Nare snažan osjećaj grižnje savjesti. Dajući Özkanu određeno obećanje, Nare sebi stavlja novu okovu, a težina te odluke razara je jednako snažno kao i njezina ljubav.

SRIJEDA Cihan, uvjeren u Alyinu nevinost, odlučuje natjerati Halisa da progovori kako bi otkrio pravoga krivca. Njegovi ga koraci na kraju odvode u zatvor - no Cihan se zaklinje da neće izaći odande dok ne dozna cijelu istinu.

ČETVRTAK Alya, koja je protjerana iz konaka, ne prihvaća takvu sudbinu. U dramatičnom činu bunta zapali vrata konaka i tako, simbolično, ponovno se rađa iz vlastitih pepela pred očima svih. Nakon izlaska iz zatvora Cihan staje uz Alyu.

PETAK Cihan se nalazi pod pritiskom sa svih strana, a uz to mora voditi i unutarnju borbu protiv sve nemirnijeg Albora klana. U središtu sukoba nalazi se Alya, a Cihan bez oklijevanja riskira vlastiti život kako bi je spasio. Kako sukobi izbijaju u sve većim razmjerima, Cihan postaje svjestan jedne stvari - sve je bliži Boranovu ubojici.

Leyla

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Kako bi spasila Civana, Leyla se nađe pred zidom, jedini način da mu pomogne vodi je ravno do dvoje ljudi s kojima je odnos sve samo ne jednostavan: Nura i Malija. Unatoč svim prošlim nesuglasicama, Nur i Mali, suočeni s ozbiljnošću Civanove bolesti, odlučuju ujediniti snage s Leylom.

UTORAK Odluka koju tada donosi neće utjecati samo na njegovu sudbinu nego i na to hoće li Civan preživjeti. U jednom potezu Tufan će odlučiti tko dobiva novu priliku, a tko ostaje zarobljen u prošlosti.

SRIJEDA Osjećaji su podijeljeni, povjerenje je poljuljano, a svaki korak donosi nove prijetnje. Obiteljske veze, nekoć čvrste, sad vise o niti koju prijeti prekinuti svaki novi tračak istine. Nur, saznavši da bi Neco mogao biti donor koji će spasiti Civana, kreće u opasnu igru.

ČETVRTAK Ravnoteža moći, ljubavi i odanosti zauvijek će biti narušena. Nakon uhićenja Nura i Malija, Leyla se suočava s nemilosrdnom dilemom: odabrati ljubav ili krenuti putem osvete. Osjećaji koji je razdiru nisu samo posljedica izdaje nego i svega što je izgubila na tom putu.

PETAK Svaka odluka koju donesu mogla bi nekom slomiti srce, a drugom spasiti život. Nur, suočena s time da Civanovu sudbinu drži u rukama Neco, odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke.

Cacau

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Marco dolazi na imanje i prepire se s Tomanéom. Simone ugleda uplakanu Joanu. Ona joj se povjeri da je učinila nešto strašno zbog čega se sad kaje. Jaime je dobio suspenziju na sudu.

UTORAK Lalá kaže Martimu da će napustiti stan jer se boji Jaimea. Ona se obrati Valdemaru da je primi kod sebe. Marco objasni Cacau da glumata da je na Conynoj strani kako bi je uhvatio.

SRIJEDA Majoris objasni policiji da je gđa Salete odjedanput ostala bez zraka i nije joj više bilo pomoći. Susana grca u suzama kada vidi mrtvu gđu Salete.

ČETVRTAK Regina se nada da će krađa sjemenki kakaovca otvoriti Cacau oči u vezi sa Sal. Guto predlaže da iskoriste ponovnu sadnju kakaovca kako bi namamili Cony.

PETAK Salomão otkrije da Joana radi za Simone i naredi tjelesnom čuvaru Soaresu da je dovede k njemu. Regina prizna Gutu da se kaje što je manipulirala s Cacau kako bi ona povjerovala da je Marquinho Marcov sin.