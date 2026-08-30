Evo što vas čeka u sapunicama: Serhat je na kušnji, odgajati dijete kao agu ili riskirati titulu

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Shrvan Hicraninom smrću, Aşır više ne može obuzdati bijes te nakon sukoba s Akifom svu mržnju usmjerava prema Ziyanu. Odlučan je da njegov otac plati za sve što je učinio, a u obračunu mu se pridružuje i Serhat.

UTORAK Vijest da Yıldız ne može imati djecu brzo postaje mnogo više od privatne boli jer se protiv njezine veze sa Serhatom okreće gotovo cijela Urfa.

SRIJEDA Sultan okuplja najutjecajnije članove obitelji Yelduran kako bi Serhata prisilila da se odrekne Yıldız. Stjeran u kut, Serhat se pred svima suočava s ultimatumom koji će odrediti njegovu budućnost. Mora izabrati hoće li Melekino dijete odrastati uz njega ili će ostati uz Yıldız i riskirati gubitak titule age.

ČETVRTAK Aytenina prijava dodatno komplicira situaciju Kenanu, koji se nema namjeru predati niti odreći slobode. Spreman na sve kako bi se izvukao iz bezizlazne situacije, odlučuje iskoristiti Melek za svoj najopasniji plan dosad.

PETAK Kenan provodi svoj plan i preko Melek pokušava oteti Yıldız, no Serhat je spreman učiniti sve kako bi zaštitio ženu koju voli. Njihov sukob vodi prema obračunu, koji bi za Kenana mogao imati kobne posljedice.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia nevoljko dopusti da Ángela ide na zabavu markiza De Andújara s Lorenzom. Curro pokušava umiriti voljenu i kaže joj da je Margarita obećala pomoći im da spriječe vjenčanje.

UTORAK Martina i Adriano se slože da je New York izlaz iz njihova ljubavnog problema. Samuel je nepokolebljiv pred Maríjom i prizna da je njihova veza nemoguća.

SRIJEDA Manuel potvrdi najgore strahove: u zrakoplovstvu nema Sebastiána Rivera. Lorenzo ne može na zabavu zbog želučanih problema, a Ángela slavi.

ČETVRTAK Lorenzo poriče da ima izvanbračnog sina, ali Margarita mu ne vjeruje. Curro uvjerava Ángelu da se pouzda u njegovu strinu i njezine planove da spriječi vjenčanje.

PETAK María i Carlo priznaju svoje osjećaje: nisu zaljubljeni, ali se sviđaju jedno drugom. Margarita pokaže Lorenzu dokaz o postojanju njegova izvanbračnog sina.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK Spasitelji reagiraju na dojavu o lančanom sudaru na autocesti. Cruz otkriva da je među žrtvama i njegova djevojka Chloe. Casey se sve više zbližava s Naomi.

UTORAK Nakon prekida sa Stellom, Severide prihvaća posao na brodu, ali situacija se dramatično mijenja kad brod zahvati požar za čije podmetanje on bude optužen.

SRIJEDA Casey i Severide postaju sumnjičavi nakon intervencije na nesreći u kojoj je sudjelovao samo jedan motociklist i u koju nije bilo uključeno nijedno drugo vozilo.

ČETVRTAK Brett, Foster i Stella putuju u Indianu na odmor. No u prometnoj nesreći prevrnuo se školski autobus u kojem ima teško ozlijeđenih hokejašica. Brett i Foster utrkuju se s vremenom kako bi zbrinuli sportašice.

PETAK Casey se pokušava nositi s PTSP-om. No istrese se ​​na Herrmannu nakon spašavanja tijekom kojeg je ozlijeđen Ritter. U međuvremenu, Stella posumnja da žrtva možda drži otetu djecu zaključanu u tajnoj sobi.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Dok se sukobi unutar obitelji Albora još nisu smirili, pojavljuje se nova prijetnja koja dodatno komplicira Cihanovu situaciju. Opasnost dolazi od Bugara, zbog čega se pred njim otvara novi front.

UTORAK Cihan nastavlja borbu s novim neprijateljima, ali istodobno pokušava zatvoriti poglavlje koje već dugo stoji između njega i Alye. Boranova povezanost s prošlošću postaje ključna prepreka, a Cihan mu jasno daje do znanja da pomoć koju mu nudi neće doći bez cijene.

SRIJEDA Nakon svih borbi kroz koje su prošli, Alya i Cihan napokon se počinju približavati životu o kojem su dugo mogli samo razmišljati. Dok se posljedice sukoba s Boranom i novim neprijateljima još osjećaju, među njima se otvara prostor za povjerenje i osjećaje koje više ne žele skrivati.

ČETVRTAK Konak Albora ispunjavaju veselje i uzbuđenje dok se Alya i Cihan pripremaju svoju ljubav okruniti velikim vjenčanjem. Nakon brojnih gubitaka, sukoba i opasnosti, čini se da je obitelj napokon dočekala trenutak mira.

PETAK Dan koji je trebao biti obilježen ljubavlju pretvara se u najveće iskušenje obitelji Albora. Dok Alya i Cihan pokušavaju ostvariti budućnost za koju su se toliko borili, Boranova želja za osvetom stavlja ih pred teške odluke.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Sve je gotovo i prije nego što je počelo. Helena i Zvonimir u potrazi su za Dizelom, Bubalo pokušava utišati medije, a Alen ima problema sa samim sobom. Goranova otpremnina postaje upitna, on pokušava na svaki način dobiti otkaz.

UTORAK Dizelovim prohtjevima nema kraja dok mu se cijeli klub ulaguje, što Alena dovodi do sloma živaca. Slijedi važna utakmica, a klub ima mnogo internih stvari koje mora riješiti.

SRIJEDA Mirko je bio u pravu što se tiče Dade, ali u krivu u vezi svega ostalog te se ponovno uvaljuje u problem. Večera s Dizelom prolazi onako kako je Maja mislila. Maja i Mateo sami su na svome, ali im česti gosti remete mir. Mirkove teorije zavjere prevršile su svaku mjeru te je jasno da mu treba predah. Zvonimir izgubi strpljenje s Dizelom.

ČETVRTAK Zvonimir napokon pronalazi osobu koja je spremna ogovarati Dizela. Štoviše, ta osoba je spremna otići i korak dalje. Novi trenutak mogao bi spasiti Croatiju, ali Dizel mora pristati na jedan uvjet.

PETAK Dizel i Zvonimir privremeno se smiruju kako loša slika o Dizelu ne bi izašla u javnost. U međuvremenu, čini se da je Dado preveslao Mirka, no još ništa nije gotovo jer obojica ima glupav plan kako se dodvoriti Dizelu.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Helena prilazi Miguelu s testom na trudnoću u ruci. Potištena je jer je test negativan. Miguel je pokuša oraspoložiti i traži njezinu pomoć pri organizaciji cateringa za svečano otvorenje ekohotela.

UTORAK Filipe kaže Miguelu da je u vezi s Júlijom. Filipe kaže da nije to htio spominjati kako ne bi uznemirio Mariju Paulu. Dok razgovara s Helenom, Miguel primjećuje ozljedu na njezinoj ruci koju joj je nanio Zé.

SRIJEDA Maria Paula moli Helenu da ne dopusti da njezin sin pati. Helena prizna da je ona ukrala novac u tvornici.

ČETVRTAK Miguel razgovara s Filipeom o tome što bi se moglo dogoditi Heleni ako je policija došla do slika. Filipe mu savjetuje da se ne upleće u to. Maria Paula nagovara sina da razgovara sa ženom kako ne bi bio uvučen u daljnja kaznena djela.

PETAK Miguel se približi Zéu i uzme mu pištolj iz ruke. Zé mu govori da odvede Helenu. Kad ostane nasamo s Luísom, pokuša je zagrliti. Ona se izvuče.