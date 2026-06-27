Tko je Aybüke Pusat, zvijezda nove turske serije 'Nasljednik'?

Turska glumica, plesačica i model Aybüke Pusat osvojila je simpatije domaće publike ulogom Melek u novoj seriji "Nasljednik" koja se prikazuje na Novoj TV. Svojim šarmom i upečatljivom pojavom na ekranu, brzo je postala jedna od najtraženijih turskih glumica mlađe generacije.

Rođena 25. veljače 1995. u Ankari, Aybüke ima i tatarske korijene s majčine strane. Njezina prva ljubav nije bila gluma, već ples. Odmalena je sanjala o karijeri balerine, što ju je i odvelo na studij. Diplomirala je na baletnom odsjeku Državnog konzervatorija Sveučilišta Hacettepe u Ankari. Uz to, studira i poslovnu administraciju na Sveučilištu Anadolu. Karijera joj je, međutim, krenula u drugom smjeru 2014. kada je ponijela titulu Miss Earth Turske. Iako je trebala predstavljati svoju zemlju na svjetskom izboru na Filipinima, Aybüke se umjesto toga odlučila posvetiti glumi, što se pokazalo kao ispravna odluka.

Foto: NOVA TV

Iste godine kada je postala misica, ostvarila je i televizijski debi sporednom ulogom u iznimno popularnoj seriji "Plima i oseka" (Medcezir). Uslijedile su manje uloge u serijama poput "Petorica braće" (Beş Kardeş) i "To je moj život" (O Hayat Benim). Pravi proboj dogodio se 2017. godine s ulogom liječnice Bahar Kutlu u akcijskoj drami "Obećanje" (Söz). Serija je postala veliki hit u Turskoj, a njezina izvedba otporne liječnice uz partnera Tolgu Sarıtaşa donijela joj je golemu popularnost. Međunarodno priznanje stiglo je s romantičnom komedijom "Sveprisutan" (Her Yerde Sen) iz 2019., gdje je glumila uz Furkana Andıça. Serija je osvojila nagradu Zlatni objektiv, a Aybüke i Furkan proglašeni su najboljim televizijskim parom. Uspjeh je prepoznao i The Guardian, uvrstivši seriju na popis najboljih romantičnih komedija. Glumila je i u Netflixovoj seriji "50m2" te filmu "Vrata" (Kapı).

Foto: ulgen.blue

Kada se ugase kamere, Aybüke vodi ispunjen život koji dijeli s više od 4,5 milijuna pratitelja na Instagramu. Velika je ljubiteljica životinja, a njezini psi često su zvijezde objava. Svojim pratiteljima dijeli i trenutke s putovanja, druženja s prijateljima i dečkom. Mnogi je smatraju modnom ikonom, a njezin elegantni stil redovito privlači pažnju. U seriji "Nasljednik" tumači lik Melek, mlade umjetnice čiji se život mijenja nakon sudbonosnog susreta, a njezina interpretacija moderne i neovisne žene već je naišla na vrlo pozitivne reakcije publike.

