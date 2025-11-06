Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 6. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji.

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana je umrla. Manuel se ne može odvojiti od nje, a njezini neutješni bivši kolege bore se za dopuštenje da održe bdijenje za nju u prostorijama za poslugu.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. I tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Marina je zgrožena jer je Veljko u kućnom pritvoru. U žaru svađe Vili i Lea brane Veljka pa se on raznježi unatoč tome što mu je teško. Una i beba izlaze iz bolnice.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Milica prizna Luci da je situacija toliko kritična da doktori još nisu Marku rekli prognozu. Goran je izvan sebe od straha i traži alternativna rješenja za spas svog bubrega. Šima i Vesna primijete da je Vinko spreman novoj maserki udovoljiti na svakom polju.

Cacau

HRT1 12:30

Soraia tvrdi da su se Simone i Sal žučno posvađale i da je Simone tad rekla da ju je Sal jedanput pokušala ubiti. Anita je zabrinuta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
Tko tu koga ignorira? Maja, Šime i Laura na istom mjestu, a nisu se ni družili? 'Jeftin trik'
SAPUNICA U ZADRU

Tko tu koga ignorira? Maja, Šime i Laura na istom mjestu, a nisu se ni družili? 'Jeftin trik'

Maja Šuput i Šime Elez pojavili su se u Zadru u utorak navečer gdje su pratili modnu reviju. Tamo je bila i Laura Prgomet, jedna od najpoznatijih kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', no ne izgleda da su se družili
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025