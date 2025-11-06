Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 6. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..
Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji.
La Promesa
HRT1 13:20
Jana je umrla. Manuel se ne može odvojiti od nje, a njezini neutješni bivši kolege bore se za dopuštenje da održe bdijenje za nju u prostorijama za poslugu.
Chicago P.D.
RTL2 18:20
Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. I tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Marina je zgrožena jer je Veljko u kućnom pritvoru. U žaru svađe Vili i Lea brane Veljka pa se on raznježi unatoč tome što mu je teško. Una i beba izlaze iz bolnice.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Milica prizna Luci da je situacija toliko kritična da doktori još nisu Marku rekli prognozu. Goran je izvan sebe od straha i traži alternativna rješenja za spas svog bubrega. Šima i Vesna primijete da je Vinko spreman novoj maserki udovoljiti na svakom polju.
Cacau
HRT1 12:30
Soraia tvrdi da su se Simone i Sal žučno posvađale i da je Simone tad rekla da ju je Sal jedanput pokušala ubiti. Anita je zabrinuta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+