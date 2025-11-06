Evo što vas čeka u sapunicama u četvrtak: Ante traži više dokaza

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante traži od Čavke više dokaza za optužbu, dok je Mirjana uvjerena da je netko drugi kriv. Odlazi do Katarine po Petrove stvari i primijeti mrlju na Petrovoj košulji.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Jana je umrla. Manuel se ne može odvojiti od nje, a njezini neutješni bivši kolege bore se za dopuštenje da održe bdijenje za nju u prostorijama za poslugu.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. I tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Marina je zgrožena jer je Veljko u kućnom pritvoru. U žaru svađe Vili i Lea brane Veljka pa se on raznježi unatoč tome što mu je teško. Una i beba izlaze iz bolnice.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Milica prizna Luci da je situacija toliko kritična da doktori još nisu Marku rekli prognozu. Goran je izvan sebe od straha i traži alternativna rješenja za spas svog bubrega. Šima i Vesna primijete da je Vinko spreman novoj maserki udovoljiti na svakom polju.

Cacau

HRT1 12:30

Soraia tvrdi da su se Simone i Sal žučno posvađale i da je Simone tad rekla da ju je Sal jedanput pokušala ubiti. Anita je zabrinuta.