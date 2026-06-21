Evo što vas čeka u sapunicama: Život s dvije žene pod istim krovom je izazov za Serhata...

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Nakon što Serhat odluči da Yıldız ostaje u konaku, Melek se osjeća izdano i sve teže prihvaća život u kojem mora dijeliti prostor sa ženom koja je također vezana uz njezina supruga.

UTORAK Serhat sve snažnije ulazi u ulogu age, iako se još bori s time što ta uloga od njega traži. Nakon što otme Aşıra, suočava ga s posljedicama svega što je učinio i prvi put pokazuje da više neće dopustiti da drugi odlučuju o njegovoj sudbini.

SRIJEDA Sevde dolazi u konak Kordaglıjevih i pred Meryem iznosi teške optužbe o Ziyanu i prošlosti koju su mnogi pokušali zakopati. Njezine riječi duboko potresu Meryem.

ČETVRTAK Yıldız odlazi u bolnicu posjetiti Hatçik i pokušava saznati istinu o njezinu padu s litice. Iako Hatçik iz straha ne želi optužiti Akifa, Yıldız shvaća dovoljno da tu informaciju pretvori u vlastitu prednost. Melek nepoznati automobili pokuša izgurati s ceste.

PETAK Nakon napada na Melek, Serhat je sve svjesniji da se sukobi oko njega više ne mogu riješiti bijegom. Akif ga uvjerava da Melek mora otići iz Urfe jer će je, ostane li uz njega, neprijatelji koristiti kao njegovu najveću slabost.

Foto: NOVA TV

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Lorenzo napadne Leocadiju jer je dopustila Angelin i Currov izlet. Toño i Enora sve se žešće svađaju, a ona ga napadne jer nije mogao reći majci da su prekinuli.

UTORAK Vera i kuharice smišljaju kako će razotkriti kradljivca Lopeovih recepata.

SRIJEDA Čini se da je Jacobo nakon duge istrage otkrio podrijetlo Catalininih pisama. Manuel prizna Toñu da još ne vjeruje Enori. Leocadia upozori Curra što će mu se dogoditi nakon Ángelina vjenčanja s Beltránom.

ČETVRTAK Martina tvrdi Jacobu da nema veze s Catalininim pismima. Teresa nije sigurna bi li prihvatila mjesto glavne sluškinje. Adriano uvjerava Alonsa da neće ići na Don Lisandrovu zabavu.

PETAK Jacobo odluči reći Adrianu istinu o Catalininim pismima koju je otkrio. Teresa postane glavna sluškinja na La Promesi. Curro kaže Ángeli da će nakon tajnog vjenčanja otići s La Promese.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Služba unutarnje kontrole ispituje je li Atwaterov postupak tijekom napetog uhićenja bio ispravan. Obavještajna služba nastavlja tajno istraživati ​​Seana O’Neala i njegovu umiješanost u operaciju trgovine ljudima.

UTORAK Dokazi protiv Seana O’Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. U međuvremenu, otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.

SRIJEDA U pokušaju da odvrati tim od istrage o svom sinu, O’Neal ih usmjerava na drugi slučaj. U međuvremenu, Burgess se prisjeća teških trenutaka.

ČETVRTAK Nakon šokantnog otkrića tim je napokon sve bliže uhićenju Seana O’Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj.

PETAK Tim je na tragu provalnicima u kuće. Udružuje se s detektivom Borkowskim, starim Ruzekovim prijateljem, a kako slučaj napreduje, tako se Torres sukobljava s Borkowskim zbog različitog pristupa rješavanju slučaja.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Cihan ne odustaje od toga da Borana pozove na odgovornost zbog otmice Alye i Cihana Deniza. Njegova odlučnost da zaštiti Alyu i dječaka dodatno razbjesni Borana, koji počinje tražiti nove saveznike u borbi protiv njega.

UTORAK Dok Alya i Cihan pokušavaju pomoći ljudima oko sebe da zatvore bolna poglavlja prošlosti, Zerrin se suočava s jednom od najtežih odluka. Kako bi opet mogla biti uz svoje dijete, prisiljena je prihvatiti uvjete koje joj postavlja Demir.

SRIJEDA Ljubavni odnosi u obitelji Albora prolaze kroz nova iskušenja. Alya sve više osjeća posljedice toga što je stala uz Cihana, dok Boran ne može podnijeti njezinu sreću i uspjeh. Njegov pokušaj da joj pokvari važan trenutak dovodi do novog sukoba s Cihanom, ali Boran neće stati.

ČETVRTAK Alya se sa sinom priprema za odlazak koji bi mogao promijeniti njezin život. Dok svoje planove skriva od Cihana, oslanja se na pomoć osobe kojoj vjeruje. Neočekivani događaji na sudu mijenjaju tijek situacije i donose nove neizvjesnosti za sve uključene.

PETAK Promjene u Zerrininu ponašanju počinju zabrinjavati Fidan, koja se odlučuje suočiti s istinom. Dok potraga za odgovorima dovodi do novih sukoba između dviju obitelji, dolazi i dan razvoda Alye i Borana.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Jedno otkriće o Alenu ohrabrit će Maju da ga ponovno uzme za klijenta. Iako Alen inzistira, Mirko neće lako odustati od stanova i intervencije na sudu. Po svaku cijenu pokušat će si osigurati budućnost. No može li Maja sve istrpjeti?

UTORAK Majina odluka u sudnici sve je zatekla, a ni njezin sljedeći potez nitko nije očekivao. Novi trenuci na sudu Maju uvlače u novi sukob s Alenom. Dok Hermanovi rješavaju unutarnje probleme, Bubalove komplikacije s klubom postaju sve očitije novoj upravi.

SRIJEDA Tučnjava juniora imat će vrlo ozbiljne posljedice za Matea, no Alenova reakcija otvara zanimljive mogućnosti za Croatiju. Herman pokušava prekinuti zaruke Kristine i Zvonimira.

ČETVRTAK Ne znajući na što je točno obavezuje posao u državnoj firmi, Maja poduzme korake koje ne bi smjela. Alen i dalje ne odustaje od žestokih treninga, što dovodi u pitanje budućnost Croatije.

PETAK Jasna shvati da je klub u puno većim dugovima od Bubalovih predviđanja. Stoga u pomoć zove Maju. Alen sve bolje surađuje s igračima, a posebno mu je drag Mateo. Mirko radi Bubala ulazi u novi posao s nekretninama. Simpatije Hermana i Kristine odrazit će se na njihovu djecu, ali i prouzročiti sukob.

Foto: RTL

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Jacinto umire. Alesandro predlaže Taniji da skupa pobjegnu, ali ga odbije. Marina drogira Alberta kako bi ga Cristina odvela na aerodrom. Mateo dolazi u Los Cayos, nalazi Jacintovo mrtvo tijelo. Spašava Taniju, koja prizna da se brinula o Albertu ne znajući tko je on.

UTORAK Alberto se pojavi na sudu točno uoči Anine udaje za Carlosa. Ana se onesvijesti kad ga ugleda i otkaže vjenčanje. Albertu se počinje vraćati sjećanje, otkrije da ga je otela Cristina. Mateo ide s njim u policiju da je prijavi.

SRIJEDA Margarita kaže Ani da bi Carlos mogao biti umiješan u otmicu i smrt Kathy Méndez. Sara se sukobi s Carlosom. Smijeni ga s direktorskog mjesta i optuži ga da je umiješan u ubojstvo. Cristina je naoružana i dolazi pred Alberta.

ČETVRTAK Cristina predbaci Ani što joj je preotela Alberta i prisiljava je da obuče haljinu Carmín 76. Ana je pokuša urazumiti, ali Cristina zalije krojačnicu benzinom i zapali je. Tijekom požara Ana se onesvijesti.