Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama ovog četvrtka...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Rimac potajno istražuje Gloriju, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći? Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Manuel priznaje Jani da ju je njegov otac zamolio da se ne petlja u poslove imanja. Samuel dolazi markizi kako bi joj najavio da zauvijek odlazi s La Promese.

Obiteljske tajne

RTL 00:40

Na romantičnoj večeri s Cüneytom Neva želi znati koje su bile Yektine namjere na sudu te je li Yekta oteo Serdara. No Cüneyt ne želi odgovarati na njezina pitanja te joj kaže da će nastaviti raditi za Yektu i ostavlja je.

Foto: PROMO

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Miro i Damjan zbližavaju se uz pjesmu i alkohol. Petra odvodi Jakova u bar ne bi li joj pomogao s pripremama proslave rođenja bebe. Jakov, koji noću uspavljuje bebu, pada s nogu od umora. Divna moli Miru da preko Damjana pomogne naći lopove.

Kumovi

NOVA TV 21:20

Tomi moli Bracu da proguta ponos i opet se nađe sa Sonjom te je uvjeri da ispriča Lari kako je doista došlo do nesretnog poljupca na djevojačkoj. Gospođa Košta dolazi razvrgnuti ugovor između RUI-ja i hotela Macan.

Foto: Nova TV

Cacau

HRT 21:25

ČETVRTAK Justino pokušava utješiti Cacau. Kaže joj da će Tiago uvidjeti njezinu vrijednost i vratit će joj se. Tiago je podijeljen između Sal i Cacau.