Evo što vas očekuje u omiljenim serijama: Tu su teške odluke, a Sejran želi znati istinu iza fotki

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 5. veljače do petka 9. veljače) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Zlatni kavez

NOVA TV, 21:15

PONEDJELJAK Šehmuz preuzima kontrolu nad Pelin, a Ferit, suočen s teškim uvjetima, traži pomoć od Ifakat. No time samo uplete Halis Agu, koji kad sazna za situaciju, odvodi Ferita do vrata Šehmuza.

UTORAK Sejran poduzima korake kako bi otkrila istinu iza fotografija. Za to vrijeme Halis Aga inzistira da Ferit donese odluku koja će imati dugotrajan utjecaj na sve uključene.

SRIJEDA Ferit istražuje fotografije za Sejran i sumnja na Pelin. Sejran saznaje da je Piril Pelinina rođakinja. Stoga njezina sumnja da je Pelin ta koja im je postavila zamku postaje jača. Sad kad su njezine sumnje potvrđene, kreće u akciju.

ČETVRTAK Ferit se, s druge strane, osjeća bez izlaza. Sejran počne razmišljati o tome da je vrijeme da imaju djecu. Dok Kazim brzinom munje planira Sunino i Kajino vjenčanje, kako bi utišao Kaju, Nukhet ne može razumjeti Suninu šutnju, iako sve zna.

PETAK Halis Aga poziva Sejran da joj objasni sve činjenice. Asuman vidi Orhana i Dicle zajedno. Ferit daje ponudu Pelin i njezinoj bebi da je spasi iz Šehmuzovih ruku. Uskoro i Suna otkriva da je Pelin trudna i da će Feritu roditi dijete.

Foto: Nova Tv

La promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Manuel odvede oca na letenje kako bi mu pokazao zašto to toliko voli. Alonso obećava da će njegovu ljubav poštovati, ali ga zamoli da ograniči rizik u koji se upušta.

UTORAK Osoblje La Promese organizira malu dvorišnu zabavu u čast Píjina i Gregorijeva vjenčanja. No atmosferu naruši to što su to vjenčanje isforsirali markiz i markiza.

SRIJEDA Svi su šokirani lošim stanjem u kojem se Jana vratila s vojvodina imanja. Uvjereni su da su je tamo prisiljavali da radi u polju od jutra do mraka. Jana teško diše i potrebni su joj lijekovi pa Mauro odlazi u Lujánovu apoteku.

ČETVRTAK Jana je pala u krevet. Svaki put kad pokuša ustati, vrtoglavica joj se vrati. Manuel ju ne može gledati u ovakvu stanju pa odlazi do Jimene i pita je što se točno Jani u palači Infantesa dogodilo.

PETAK Doña Cruz naredi Gregoriju da prisili Janu da se odmah vrati na posao zbog čega se on sukobljava s Píjom.

Foto: TV PROFIL

Oproštajno pismo

NOVA TV, 22:10

PONEDJELJAK Priča o Alanuru i Ziji opet je otvorena nakon mnogo godina, a Zija mora napraviti izbor. S posljednjim Seherinim potezom odnosi između majke i sina dolaze do točke pucanja.

UTORAK Asli i Mehmet pokušavaju sve nadvladati snagom koju dobivaju iz ljubavi. Članovi obitelji Karli, s druge strane, zauzimaju stav prema Asli i krive je za sve.

SRIJEDA Sad kad su odluke donesene i oproštajna pisma napisana, Zija donosi izbor između Alanur i Seher. Dok Mehmet postaje sumnjičav zbog Asline stalne napetosti i pokušava shvatiti što ona skriva, Bariš i Hatice počinju surađivati kako bi prekinuli međusobne trzavice.

ČETVRTAK Što se Asli više upleće, to se više nađe zaglavljena u čvoru koji ne može rasplesti. Kad Zija sazna prave razloge svog trovanja, potresen je onime što čuje. Sad je na rubu doista teške odluke.

PETAK Dok se Zija sprema reći Seher da želi razvod, Alanur saznaje da je Asli oteta i upada u kuću obitelji Karli. Svima ponestaje strpljenja.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Alen želi svima dokazati da je u punoj formi i trudi se više nego što mu zdravlje dopušta. Zvonimir i Bubalo usuglašavaju se oko vođenja odnosa s javnošću. Na prvi pogled Sonja i Zvonimir su u dobrim odnosima, no zbog intervjua sve je dovedeno u pitanje.

UTORAK Alen još skriva od Maje da je u bolovima, no pitanje je dokle će mu to uspijevati. Sonja i Kristina ne mogu naći zajednički jezik, no o njima ovisi budućnost kluba. Slavko samo promatra situaciju, a Zvonimir sprema osvetu.

SRIJEDA Tim iz Kamena dolazi procijeniti Mateovu novu curu. Maja se silno želi približiti Alenu, ali ne uspijeva s njim ostati nasamo. U klub bi mogla stići nova financijska sredstva koja je osigurao Zvonimir.

ČETVRTAK Uskoro je utakmica protiv Slavonca, a o ishodu ovisi puno toga. Pred utakmicu će Alen pokleknuti pred iskušenjem, Bubalo izgubiti sponzore i živce, a Mirko će tražiti novi način kako ući u Croatiju.

PETAK Sonja shvaća da su Zvonimirovi potezi urodili rezultatima. Croatia ima novog sponzora, kojeg je preotela Pučkom. No sponzorstvo dolazi uz uvjet na koji Zvonimir nije računao. Na Bubalovu žalost novi predstavnik navijača je Mirko. To je samo početak problema.

Foto: PROMO

Ulica sjećanja

Nova TV, 18:00

PONEDJELJAK Halil, koji je Aliju Fuatu spasio život, ozlijeđen je i prevezen u bolnicu. Pored njegove postelje su dvije žene, jedna koju voli Halil i druga koja voli Halila. Zahvaljujući ovom bolnom događaju, Zejnep se suočava s pravim osjećajima i opet počinje razmišljati o svom odnosu s Halilom. Uz vijest o Halilovoj ozljedi u Birsenovoj kući izbija požar.

UTORAK Jilmaz se ne miče kad sazna da je policija ustrijelila Halila. S druge strane, Ali Fuat bezuvjetno prihvaća Halila, koji žrtvuje život za nekoga koga ne poznaje, kao sina.

SRIJEDA Kivanč kaže da ne može preuzeti ovu odgovornost i želi da obitelj odluči što će učiniti s Feride. Tako se u Halilovoj kući uspostavlja sud. Svjedok koji dolazi u posljednji trenutak krši sva pravila i okreće planove naglavačke.

ČETVRTAK Za Halila i Birsen, koji znaju da će njihov otac ustati s mjesta na kojem je pao sa šakom zemlje, ovo je zatišje pred oluju. Jilmaz se okomio na Jusufa, najslabiju kariku u obitelji.

PETAK U nemogućnosti da upozna oca, Feride počne pisati pismo Jilmazu na Kivančov prijedlog. Ovo nije olaka ponuda. Na frontu Zejnep i Halila, dvoje zaljubljenih ljubavnika zakorače u sretnu vezu, usprkos svima. Ali Fuat se pojavljuje pred Cemom i kaže da želi kćer natrag.

Kumovi

Nova Tv, 20:00

PONEDJELJAK Na imanju Macan vlada kaos - Stipan se zatvorio u brlog i ne želi ni s kim pričati. Turist je izbačen na dvorište, Aljoša ga pokušava smiriti da ne zove policiju, a Anđela ga pokušava oteti da ide spavati kod njih.

UTORAK Braća zatiču Stipana na pumpi. On im daje do znanja da će je on od sad voditi te im sabotira dogovoreni posao s gorivom. Jadranka se posvađa s Vinkom jer je usred strke s pumpom zaboravio otići u gostionicu naći se s njom na marendi.

SRIJEDA Janko se sprema za Zagreb, ali nije mu lako jer je Luce još ljuta na njega od sinoćnje svađe s Tomijem. Njihov rastanak dodatno uprljaju Anđelini nesmotreni komentari.

ČETVRTAK Milica je pod pritiskom je zbog organizacije FAP-a. Iznervira je i načelnik koji joj daje zadatak da dočeka guslara koji će svirati na festivalu.

PETAK Milica je tužna jer je jučer propustila autohtone proizvode, a danas će propustiti i otvaranje izložbe.