Doznajte što vas očekuje ovog petka, 7. studenog, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..
Evo što vas ovaj petak čeka u omiljenim sapunicama: U Vrilo stiže tajanstveni stranac Toma...
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina dozna da je Josip svjedok njihova zločina. U Vrilo stiže tajanstveni stranac - Toma Domazet, kojeg je angažirala Mirjana da istraži ubojstvo njezina sina i nađe dokaze koji upućuju na to da je Katarina kriva.
La Promesa
HRT1 13:20
Alonso ne može vjerovati kad primi pismo s kraljevskog dvora kojim se njemu oduzima markizat, a Curru barunat zbog skandala koji je izbio kad se otkrilo da je Curro markizov izvanbračni sin.
Chicago P.D.
RTL2 18:20
Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegova mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Ante je zadivljen Nikinim odlučnim stavom. Nakon Nike posjećuje ga i Divna, koja zadržava svoj ponos, a zatim i Joco, koji mu se ulizuje. Veljko je izvan sebe jer je zarobljenik vlastite kuće, a situacija postaje još gora kad sazna da je Ante preuzeo kontrolu nad firmom.
Cacau
HRT1 12:30
Susana se šokira kad joj Valdemar natukne da je možda Simone inscenirala Salinu smrt. Tijekom hipnoze Cacau se prisjeća Marcovih poljubaca, ali ne i nečega intimnijeg.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+