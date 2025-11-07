Evo što vas ovaj petak čeka u omiljenim sapunicama: U Vrilo stiže tajanstveni stranac Toma...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina dozna da je Josip svjedok njihova zločina. U Vrilo stiže tajanstveni stranac - Toma Domazet, kojeg je angažirala Mirjana da istraži ubojstvo njezina sina i nađe dokaze koji upućuju na to da je Katarina kriva.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Alonso ne može vjerovati kad primi pismo s kraljevskog dvora kojim se njemu oduzima markizat, a Curru barunat zbog skandala koji je izbio kad se otkrilo da je Curro markizov izvanbračni sin.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegova mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ante je zadivljen Nikinim odlučnim stavom. Nakon Nike posjećuje ga i Divna, koja zadržava svoj ponos, a zatim i Joco, koji mu se ulizuje. Veljko je izvan sebe jer je zarobljenik vlastite kuće, a situacija postaje još gora kad sazna da je Ante preuzeo kontrolu nad firmom.

Foto: NOVA TV

Cacau

HRT1 12:30

Susana se šokira kad joj Valdemar natukne da je možda Simone inscenirala Salinu smrt. Tijekom hipnoze Cacau se prisjeća Marcovih poljubaca, ali ne i nečega intimnijeg.

Foto: promo