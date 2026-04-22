Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ove srijede 22. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Na sudu Ante izbori izgradnju industrijske zone, a time Katarina gubi kuću i zemlju. Ivica i Nikola utrkuju se s vremenom pokušavajući zaustaviti Antine planove s dokazima koje imaju, dok Katarina doživi novi udarac kad seljani odluče raspustiti zadrugu.

La Promesa 

HRT 1 13:20

Manuel da ostavku na svoj položaj u tvrtki. Vera žarko vjeruje da je moguće pomirenje s njezinim ocem. Candela kaže Toñu istinu o njegovu ocu - da je bio ubojica.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Halstead radi u tajnosti kako bi spriječio bivšeg vojnika, sad otmičara, da ubije dijete. Tim istražuje ubojstvo mlade žene i kongresmena pronađenog bez svijesti u hotelskoj sobi. Voight misli da je kongresmenu namješteno.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

Braco mora smisliti novi plan bijega, a krucijalnu ulogu u planu ima Goran. Martin je odlučan da traži puno skrbništvo nad Cvitom. Matiju su roditelji alarmirali i ona se pojavljuje s Cvitom u Zaglavama.

Crno more 

NOVA TV 18:05

Adil odlučuje krenuti u napad na Şerifa i povlači potez koji bi mogao promijeniti odnos snaga u obitelji Furtuna. Dok se priprema teren za borbu za prevlast, Oruç se nalazi pred neočekivanom odlukom.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Gloria bijesno upada i optužuje Isabel da iskorištava Alberta. Slabašna Isabel pada u nesvijest nakon tog napada. Alberto i Emilio otkriju da je Cristina dopustila Gloriji da uđe u kuću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

