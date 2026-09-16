Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel pakira stvari kako bi se preselio u Luísinu kuću. Filipe razgovara s Camilom. U tom trenutku ispod vrata dobiva naslovnicu časopisa gdje je njegova slika bila poderana.

Foto: tv profil

La promesa

HRT1 13:20

Alonso nadjača Lorenza: dovoljno ga je dugo trpio. Samuel pokuša uvjeriti poslugu da je veza Marije i Carla prekrasna ljubavna priča.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Nakon požara u motelu Severide se ponovno udružuje s inspekcijom koja se bavi podmetnutim požarima jer je otkriveno tijelo u kadi. Brett se nastavlja družiti s biološkom majkom Julie.

Kumovi

NOVA TV 20:30

Bracu je u problemu: mnoštvo uginulih riba pluta površinom jezera. Grabovac ne doživi problem s ribama pretjerano ozbiljnim jer mu pažnju zaokupi Mirjana za koju sazna da ne namjerava s njim nastaviti ljubovati.

Foto: NOVA TV

San Snova

RTL 13:00

Alen ima novi plan ako se Dizel ponovno počne praviti važan po klubu. Telac dobije ozbiljnu poslovnu priliku, a u tome svoju šansu vidi i Mirko, koji je spreman poduzeti što je potrebno. Bubalo i Zvonimir probat će okrenuti Kristinu protiv Sonje, ali to neće ići glatko kako su zamislili.