Doznajte što vas očekuje ove srijede, 16. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel pakira stvari kako bi se preselio u Luísinu kuću. Filipe razgovara s Camilom. U tom trenutku ispod vrata dobiva naslovnicu časopisa gdje je njegova slika bila poderana.
La promesa
HRT1 13:20
Alonso nadjača Lorenza: dovoljno ga je dugo trpio. Samuel pokuša uvjeriti poslugu da je veza Marije i Carla prekrasna ljubavna priča.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Nakon požara u motelu Severide se ponovno udružuje s inspekcijom koja se bavi podmetnutim požarima jer je otkriveno tijelo u kadi. Brett se nastavlja družiti s biološkom majkom Julie.
Kumovi
NOVA TV 20:30
Bracu je u problemu: mnoštvo uginulih riba pluta površinom jezera. Grabovac ne doživi problem s ribama pretjerano ozbiljnim jer mu pažnju zaokupi Mirjana za koju sazna da ne namjerava s njim nastaviti ljubovati.
San Snova
RTL 13:00
Alen ima novi plan ako se Dizel ponovno počne praviti važan po klubu. Telac dobije ozbiljnu poslovnu priliku, a u tome svoju šansu vidi i Mirko, koji je spreman poduzeti što je potrebno. Bubalo i Zvonimir probat će okrenuti Kristinu protiv Sonje, ali to neće ići glatko kako su zamislili.
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