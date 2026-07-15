Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat uspijeva pronaći Yıldız, no njihov bijeg završava novim opasnim obračunom. Nakon dramatičnog spašavanja Yıldız se vraća u konak, gdje priznaje da je Melek surađivala s Dalyanom kako bi je udaljila iz Serhatova života. To će uzdrmati odnose.

Foto: Nova TV

La Promesa

HRT1 13:20

María Fernández priđe Carlu s namjerom da mu kaže da je trudna. Petra kaže Lopeu i Veri da je otkrila da je Santos kradljivac recepata.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Tim nastavlja raditi na slučaju, za koji se ubrzo pokaže da je riječ o serijskom ubojici. Voight pokušava natjerati Noaha da se otvori i otkrije što mu se zapravo dogodilo kako bi pomogao u slučaju.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Alya očajnički traži sina, dok Cihan pokreće veliku potragu i okuplja sve ljude kako bi pronašli Borana i Deniza. Ne uspijevajući podnijeti grižnju savjesti, Alya optužuje sebe da je vlastitim riječima dovela neprijatelje do sina. Boran pokušava pridobiti Denizovo povjerenje, ali dječak ne prestaje dozivati majku.

Foto: ONAT ARPAT

San snova

RTL 20:15

Mirko pokušava osloboditi Telca od Tetkova utjecaja, a plan je da to riješi licem u lice. Maja i Goran neuspješno kriju aferu i novosti brzo stižu do Alena. Mateo dobiva veliku priliku igrati sa seniorima, no ne sluti u što se upustio.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa odlazi ujutro u Catarininu sobu i otkrije da je nestala. Svi su zabrinuti. Catarina je pomogla uz Vicenteovu pomoć. Vicente ne želi reći istinu Luísi ni Miguelu.