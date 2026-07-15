Doznajte što vas očekuje ove srijede 15. srpnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...
Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat uspijeva pronaći Yıldız, no njihov bijeg završava novim opasnim obračunom. Nakon dramatičnog spašavanja Yıldız se vraća u konak, gdje priznaje da je Melek surađivala s Dalyanom kako bi je udaljila iz Serhatova života. To će uzdrmati odnose.
La Promesa
HRT1 13:20
María Fernández priđe Carlu s namjerom da mu kaže da je trudna. Petra kaže Lopeu i Veri da je otkrila da je Santos kradljivac recepata.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Tim nastavlja raditi na slučaju, za koji se ubrzo pokaže da je riječ o serijskom ubojici. Voight pokušava natjerati Noaha da se otvori i otkrije što mu se zapravo dogodilo kako bi pomogao u slučaju.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Alya očajnički traži sina, dok Cihan pokreće veliku potragu i okuplja sve ljude kako bi pronašli Borana i Deniza. Ne uspijevajući podnijeti grižnju savjesti, Alya optužuje sebe da je vlastitim riječima dovela neprijatelje do sina. Boran pokušava pridobiti Denizovo povjerenje, ali dječak ne prestaje dozivati majku.
San snova
RTL 20:15
Mirko pokušava osloboditi Telca od Tetkova utjecaja, a plan je da to riješi licem u lice. Maja i Goran neuspješno kriju aferu i novosti brzo stižu do Alena. Mateo dobiva veliku priliku igrati sa seniorima, no ne sluti u što se upustio.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Luísa odlazi ujutro u Catarininu sobu i otkrije da je nestala. Svi su zabrinuti. Catarina je pomogla uz Vicenteovu pomoć. Vicente ne želi reći istinu Luísi ni Miguelu.
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