Top 10 naslova na Disney+

Disney+ je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja hrvatskim gledateljima! Donosimo vam tjedni pregled najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj – s iznenađujućim novitetima i starim favoritima. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!

Top 10 najpopularnijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Predator: Badlands (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%)

Znanstveno-fantastični spektakl u kojem mladi Predator, izgnan iz svog klana, pronalazi neočekivanog saveznika u oštećenom androidu. Zajedno kreću na opasno putovanje u potrazi za ultimativnim protivnikom. U glavnim ulogama: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Rohinal Nayaran. Režija: Dan Trachtenberg. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Alien Invasion)

2. Love Story (IMDB: 7.0)

Antologijska serija koja donosi istinite, dirljive ljubavne priče koje su osvojile svijet. U glavnim ulogama: Sarah Pidgeon, Paul Kelly, Naomi Watts. Produkcija: Ryan Murphy. (SAD, 2026., Drama, Odnosi)





3. Prey (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 93%)

Na Velikim ravnicama 1719. godine, hrabra Komančanka Naru pokušava zaštititi svoj narod od nepoznate prijetnje, no ubrzo shvaća da je plijen kojeg lovi – visoko razvijeni vanzemaljski Predator. U glavnim ulogama: Amber Midthunder, Dane DiLiegro. Režija: Dan Trachtenberg. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Alien Invasion)





4. The Artful Dodger (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 83%)

Krimi serija o Jacku Dawkinsu, poznatom kao The Artful Dodger, čije su vješte ruke od džeparenja prešle na kirurgiju. Razapet je između zabranjene ljubavi i podzemlja koje ga privlači. U glavnim ulogama: Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis. (Australija, 2023., Krimić, Pljačka)





5. The Beauty (IMDB: 5.8)

Mračna drama iz svijeta mode u kojoj FBI agenti istražuju niz misterioznih smrti supermodela i otkrivaju virus koji ljude pretvara u savršene, ali s užasnim posljedicama. U glavnim ulogama: Evan Peters, Anthony Ramos, Rebecca Hall. (SAD, 2026., Drama, Moda)





6. Inside Out (IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 98%)

Animirani hit o Riley, djevojčici čije emocije – Sreća, Strah, Ljutnja, Gađenje i Tuga – upravljaju njezinim životom dok se prilagođava novom gradu i školi. Glasovi: Amy Poehler, Phyllis Smith. Režija: Pete Docter. (SAD, 2015., Animacija, Obiteljski)





7. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Krimi serija o samohranoj majci s izvanrednim talentom za rješavanje zločina, koja stvara neobično partnerstvo s iskusnim detektivom. U glavnim ulogama: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata. (SAD, 2024., Krimić, Procedural)





8. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Znanstveno-fantastična epopeja Jamesa Camerona o paraplegičnom marincu koji se na Pandori bori između poslušnosti naredbama i zaštite izvanzemaljske civilizacije. U glavnim ulogama: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika, Space Opera)

Foto: Screenshot Youtube





9. Tell Me Lies (IMDB: 6.7)

Drama o Lucy Albright, studentici koja ulazi u opasnu i ovisničku vezu sa Stephenom DeMarcom, a posljedice njihove veze su nepredvidive. U glavnim ulogama: Grace Van Patten, Jackson White. (SAD, 2022., Drama, Odnosi)





10. Despicable Me 2 (IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 75%)

Animirana komedija u kojoj Gru postaje agent Anti-Villain Lige kako bi zaustavio novog zlikovca. Glasovi: Steve Carell, Kristen Wiig. (SAD, 2013., Animacija, Obiteljski)





Ako ste u potrazi za novim hitovima ili želite ponovno pogledati stare favorite, ova lista je pravi vodič za vaš Disney+ binge! Koji je vaš favorit s popisa?

