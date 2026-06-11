Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Tri mjeseca kasnije vijest da je Serhat odustao od odlaska u inozemstvo dodatno rasplamsa napetosti između dviju obitelji.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Beltrán se pristane oženiti Ángelom, ali ona postavi majci još jedan uvjet prije nego što izvrši njezin plan. Petra povjeri Samuelu da joj prijeti otkaz.

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Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O'Neal se umiješa u slučaj kad dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Nakon što Demirova optužba dovede do Boranova uhićenja, njegova sloboda ozbiljno dolazi u pitanje. Cihan pokušava spasiti Borana pregovorima, no kad ne uspije postići dogovor, očajni Boran pristaje na krvavu i opasnu ponudu koja bi mu mogla donijeti slobodu.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Şirin otima Eleni kako bi ponovno došla do sina, a cijela obitelj suočava se s nepovratnim posljedicama. Iako ga razum vodi prema jednoj istini, Adil ne može odustati od Eleni pa pristaje na opasnu razmjenu sa Şerifom kako bi je spasio.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina otkrije da Alberto počinje razmišljati o Ani te u očaju uništava njezin portret i ostale slike. Bárbara je promatra, a onda skuplja izložene slike i spaljuje ih. Alberto nađe uništena djela. Valentín prizna Enriqueu da je ljubomoran zbog Valerije.