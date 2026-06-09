Obavijesti

Show

Komentari 0
TURSKI HIT

Večeras kreće serija Nasljednik: Evo što će biti u prvoj epizodi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras kreće serija Nasljednik: Evo što će biti u prvoj epizodi
Foto: ulgen.blue

Danas kreće nova turska serija na Novoj TV od 21.30. Evo što će se događati u prvoj epizodi serije 'Nasljednik'

Admiral

Djevojka Yıldız iz Urfe vjeruje da joj je obrazovanje prvi korak prema životu o kakvom je oduvijek sanjala. Dok u rukama drži svoju potvrdu o maturi, uvjerena je da je čeka svijet pun novih prilika. Za nju dogovoreni brak sa Serhatom Yelduranom nije samo ispunjenje obiteljske obveze, nego i prilika da pobjegne od ograničenja koja joj nameće tradicionalna sredina. Yıldız vjeruje da će uz obrazovanog i modernog liječnika napokon moći nastaviti školovanje i sama odlučivati o svojoj budućnosti.

UZBUDLJIVA ZAVRŠNICA Nova sezona Divljih pčela se već snima! 'U njoj je glavna priča ona o kazni i iskupljenju...'
Nova sezona Divljih pčela se već snima! 'U njoj je glavna priča ona o kazni i iskupljenju...'

Istodobno, kilometrima dalje, uspješni neurokirurg Serhat Yelduran sprema se napustiti Tursku. Iza njega su godine provedene daleko od rodne Urfe, a pred njim novi život u inozemstvu. No dok javnost u televizijskim studijima slavi njegova medicinska postignuća, Serhata progoni pitanje kojem se ne uspijeva oduprijeti – može li čovjek doista pobjeći od mjesta na kojem su njegovi korijeni?

OD 9. LIPNJA NA NOVOJ TV Turski hit 'Nasljednik' snimali uz posebne sigurnosne mjere: Ljubavni trokut i krvna osveta
Turski hit 'Nasljednik' snimali uz posebne sigurnosne mjere: Ljubavni trokut i krvna osveta

Sudbina će ga ubrzo spojiti s Melek, mladom umjetnicom koju od djetinjstva prate neobični snovi. Godinama crta isto lice, istog dječaka kojeg viđa u svojim vizijama, ne sluteći da će ga jednoga dana susresti na ulicama Istanbula. Njihov prvi susret daleko je od romantičnog – završava svađom nakon nezgode na pločniku. No već pri sljedećem slučajnom susretu, Melek shvati da pred njom stoji čovjek kojeg traži cijeli život. Kada u staroj fotografiji koja mu ispadne iz novčanika, ona prepozna dječaka iz svojih snova, njezin se svijet potpuno mijenja.

Foto: ulgen.blue

Dok se između Serhata i Melek rađa neobjašnjiva povezanost, u Urfi se paralelno vode sasvim drukčije bitke. Serhatov brat Akif sanja o moći i aginskom položaju, Yıldız strpljivo čeka dolazak zaručnika kojeg smatra svojom kartom za bolju budućnost, a obitelji već desetljećima žive zarobljene pravilima tradicije i časti. Ono što nitko ne zna jest da će jedan telefonski poziv i jedna prometna nesreća promijeniti sve planove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gledatelji su oduševljeni! Serija 'Divlje pčele' dobit će nastavak, u drugoj sezoni igrat će Sobin
DOBRE VIJESTI

Gledatelji su oduševljeni! Serija 'Divlje pčele' dobit će nastavak, u drugoj sezoni igrat će Sobin

S RTL-a još ne žele otkrivati kad će početi emitiranje nastavka niti koliko će epizoda druga sezona imati
FOTO Sjećate se nje? Susan Boyle objavila nove fotografije, danas je neprepoznatljiva
NOVA ERA

FOTO Sjećate se nje? Susan Boyle objavila nove fotografije, danas je neprepoznatljiva

Glazbenica Susan Boyle prije nekoliko dana najavila je kako ulazi u svoju 'novu eru' tajanstvenim fotografijama. Na njima izgleda neprepoznatljivo, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala
FOTO Uh, kakav dar! Bianca je Kanyeu za rođendan 'poklonila' sebe u tangicama i sve objavila
CENSORI BEZ CENZURE

FOTO Uh, kakav dar! Bianca je Kanyeu za rođendan 'poklonila' sebe u tangicama i sve objavila

S obzirom na to da je njen dragi Kanye West danas ušao u 50. godinu, Bianca je odlučila čestitati u svom stilu. Odjenula je najmanje tangice koje je imala pa 'opalila' vruću fotku za društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026