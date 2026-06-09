Večeras kreće serija Nasljednik: Evo što će biti u prvoj epizodi

Djevojka Yıldız iz Urfe vjeruje da joj je obrazovanje prvi korak prema životu o kakvom je oduvijek sanjala. Dok u rukama drži svoju potvrdu o maturi, uvjerena je da je čeka svijet pun novih prilika. Za nju dogovoreni brak sa Serhatom Yelduranom nije samo ispunjenje obiteljske obveze, nego i prilika da pobjegne od ograničenja koja joj nameće tradicionalna sredina. Yıldız vjeruje da će uz obrazovanog i modernog liječnika napokon moći nastaviti školovanje i sama odlučivati o svojoj budućnosti.

Istodobno, kilometrima dalje, uspješni neurokirurg Serhat Yelduran sprema se napustiti Tursku. Iza njega su godine provedene daleko od rodne Urfe, a pred njim novi život u inozemstvu. No dok javnost u televizijskim studijima slavi njegova medicinska postignuća, Serhata progoni pitanje kojem se ne uspijeva oduprijeti – može li čovjek doista pobjeći od mjesta na kojem su njegovi korijeni?

Sudbina će ga ubrzo spojiti s Melek, mladom umjetnicom koju od djetinjstva prate neobični snovi. Godinama crta isto lice, istog dječaka kojeg viđa u svojim vizijama, ne sluteći da će ga jednoga dana susresti na ulicama Istanbula. Njihov prvi susret daleko je od romantičnog – završava svađom nakon nezgode na pločniku. No već pri sljedećem slučajnom susretu, Melek shvati da pred njom stoji čovjek kojeg traži cijeli život. Kada u staroj fotografiji koja mu ispadne iz novčanika, ona prepozna dječaka iz svojih snova, njezin se svijet potpuno mijenja.

Foto: ulgen.blue

Dok se između Serhata i Melek rađa neobjašnjiva povezanost, u Urfi se paralelno vode sasvim drukčije bitke. Serhatov brat Akif sanja o moći i aginskom položaju, Yıldız strpljivo čeka dolazak zaručnika kojeg smatra svojom kartom za bolju budućnost, a obitelji već desetljećima žive zarobljene pravilima tradicije i časti. Ono što nitko ne zna jest da će jedan telefonski poziv i jedna prometna nesreća promijeniti sve planove.