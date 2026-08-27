Doznajte što vas očekuje u četvrtak 27. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Ziyan Aga napokon otkriva Yıldız istinu o njezinoj prošlosti, a ono što dozna je slomi. Yıldız shvaća da je život koji je poznavala bio izgrađen na lažima te se suočava s pitanjem tko je njezina prava obitelj.
La Promesa
HRT1 13:20
Miguel, Filipe i Maria Paula u dobrom raspoloženju ručaju. Miguel je presretan što je s kćeri bez Zéove prisutnosti. Nazdravlja Catarini, novom životu i uspjehu kojemu se nada u vezi s eko hotelom.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Bodenova utrka za povjerenika se komplicira kad njegov osobni život postane javan. Dawson i Casey ne mogu imati djece pa Casey razmišlja o posvojenju.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Cihan pažljivo provodi plan kojim namjerava stati na kraj Feyyazovoj prijetnji. Dok se njihov dugotrajni sukob približava raspletu, Sadakat pokušava doći do odgovora o Meryeminoj prošlosti.
San snova
RTL 20:15
Pokušaj da nadmudri Croatiju i Pučki Brandu se obio o glavu. Slavko i Sonja po svaku cijenu nastoje potpisati ugovor s Dizelom, dok Mirko i Bubalo već završavaju posao. Maja i Alen nadoknađuju propušteno vrijeme.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Isabel prilazi stolu za kojim Miguel ruča s majkom i bratom. Optuži ga da je ubio Alexandrea i da slavi nasljedstvo koje je dobio od Leonor.
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