Curry je iza sebe ostavio karijeru dugu više od pet desetljeća, tijekom koje je ostvario niz nezaboravnih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga
ODLAZAK LEGENDE
Umro je Tim Curry (80)
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Britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po kultnim ulogama dr. Frank-N-Furtera u filmu 'The Rocky Horror Picture Show' i Pennywisea u 'Itu', preminuo je u 81. godini života.
Tim Curry preminuo je u utorak navečer, objavio je TMZ. Prema njihovim informacijama, glumac je preminuo u svom domu.
Curry je iza sebe ostavio karijeru dugu više od pet desetljeća, tijekom koje je ostvario niz nezaboravnih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga.
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