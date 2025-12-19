Evo što vas ovog petka čeka u omiljenim sapunicama....

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante pokreće novi plan koji bi omogućio da Katarina preda zemlju za gradnju tvornice. Tereza ima uzbudljiv ljubavni život. I dok očijuka s Čavkom, pušta da je Vice zavodi. Rajka i Ferida žele dokazati Antino krivotvorenje očeve oporuke.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Simona se pokušava približiti Toñu, koji sad radi za Manuela. Satnik slavi rođendan domjenkom na kojem Catalina cijeloj obitelji otkrije da je Adriano otac blizanaca.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Jedan od pacijenata u Chicago Medu nestao je nakon požara. Tim otkrije da je pacijentica iz tijela izvadila radiofrekvencijski čip povezan s lancem trgovine ljudima.

Cacau

HRT1 12:30

Soraia i ostali pridruže se Tiagu kako bi spriječili da Marco odnese Marquinha iz kuće. Nakon žestoke rasprave Marco odluči otići, ali zaprijeti da će se vratiti. Quim zaprijeti Marcu da će ga ubiti ako je Cacau mrtva.

Foto: promo