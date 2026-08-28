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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Otkrivanje Yıldızine prošlosti postavlja gotovo nepremostivu prepreku između nje i Serhata, koji se suočava s Melek zbog njezinih postupaka kojima je ugrozila Yıldızin život. Njihov sukob dovodi do konačnog razlaza. Melek je odlučna učiniti sve što može kako bi spriječila Serhata i Yıldız da budu zajedno.

Foto: NOVA TV

La Promesa

HRT1 13:20

Samuel povjeri Píji da želi Mariji izjaviti ljubav, ali ona mu kaže da mora šutjeti. Curro i Ángela se pomire: još su u ovom zajedno i neće mirovati dok se vjenčanje ne otkaže.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Vatrogasci i bolničari Postaje 51 pokušavaju ugasiti požar u stanu u 25-katnici. Otac detektiva Jaya Halsteada i dr. Willa Halsteada zarobljen je u neboderu.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Dok posljedice Sadakatina poteza prijete zakomplicirati odnose unutar konaka, Kaya više ne uspijeva kontrolirati ljutnju koju osjeća prema Zerrin. Njegova želja da opet bude uz svoje dijete postaje toliko snažna da sve češće donosi odluke vođene boli. Demir se nalazi usred njihova obračuna i počinje shvaćati da mu se prostor za nove poteze sve više sužava.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Dizel ne može odlučiti u kojem klubu želi igrati. Čini se da bi ga mogao nagovoriti samo Zvonac. No zbog starih odnosa s Alenom, Dizelova odluka će biti brza i odlučna. Slavko postaje paranoičan oko Kristine, a njoj i Sonji stižu loše vijesti vezane za Slavka.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel se sastane s Filipeom i kaže mu da je zabrinut zbog otkazivanja ročišta. Želi da se situacija s Catarinom uskoro riješi. Filipe smatra da Miguela muči i Luísina rastava. Pita ga je li njezina odluka imala veze s njim.

Foto: HRT

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