Evo što vas ovog ponedjeljka čeka u omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Vrilom odjekuje pucanj. General Badurina prisjeća se minuta prije pucnja. U kući Vukas vlada napetost; Marko i Nikola se sukobljavaju jer Nikola želi otpuštati radnike. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se iživljava nad Katarinom: prvo je muči u samici, a potom izvlači iz kreveta kako bi nastavio psihološko maltretiranje.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

María predloži Samuelu da ih vjenča neki drugi svećenik, a Carlo ih opet zatekne u razgovoru. Cristóbal nastavlja graditi odnos s Ángelom, a Teresa ih vidi.

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Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Severide počinje istraživati nedavni požar u crkvi kao novi slučaj podmetanja požara. Ekipa Postaje 51 stavljena je u stanje pune pripravnosti kada velik proboj u računalni sustav zahvati dispečerski centar 911.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

U panici da ga ne uhvati Vlasta, ili još gore - Ivo, Petar privremeno skriva Gogijev pištolj u perilicu rublja. Josip konfrontira Antu zbog dovođenja svećenika u Jarugu na tuđi račun, no svađu prekidaju vijesti o Frani. Josip dolazi kući ljutit i potišten, a tamo ga dočeka neugodno iznenađenje.

Foto: Nova TV

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

Miguel stiže kući, a Luísa je nezadovoljna što je rekao Tomásu mora biti podalje od nje. Miguel umanjuje važnost tog razgovora. Prilazi im Catarina, sretna zbog očeva povratka. Maria Paula govori Bárbari da je započela vezu sa Césarom, no na njezino iznenađenje, Bárbara ima predrasude u vezi s tim.

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San snova

RTL 13:00

Bubalo uvjeri Zvonimira da preuzme klub dok se situacija ne smiri. Ante je sretan jer je suprotni spol zainteresiran za njega, ali mu Mirko ubrzo prizna da je sve bilo dogovoreno.