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Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 7. rujna, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Nakon Hicranine smrti, Aşır je shrvan tugom te za sve što se dogodilo traži krivca. Njegov bijes usmjerava se prema Akifu, a sukob među njima završava dramatičnim obračunom.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa razgovara s Miguelom o mogućnosti da su ga Zé i Helena drogirali. Oboje to niječu. Miguel smatra da je to učinio Zé kako bi dobio skrbništvo nad Catarinom.

Foto: HRT

La promesa

HRT1 13:20

Cristóbal uvjerava Leocadiju da je ona jedina ljubav njegova života. Enora kaže Toñu da je, bez obzira na to što bude s njezinim stricem, pred njima svijetla budućnost.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

U tvornici madraca nastao je kaos - požar bukti, bojler eksplodira, a Otis je teško ozlijeđen. Nije preživio, a zbog njegove smrti svi u postaji, još u šoku, tuguju.

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Kumovi

NOVA TV 20:25

Vinko s Gotovcima razmišlja kako reći Jadranki da će vratiti Stipana na etiketu. Jadranka ga preduhitri kad shvati da se Dida Mile ne prodaje dobro. Marija Žderić je u lošemu stanju i Luce odustaje od ideje da joj ta žena može pomoći te je samo pokušava osoviti na noge.

Foto: Instagram

San Snova

RTL 13:00

Bračna kriza u obitelji Romić nije završena. Tonka svoj boravak u Zagrebu produžuje. Zdenka daje Zvonimiru novo zaduženje, a promocija u javnosti se ne događa, barem ako se Dizela pita.

Foto: RTL

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