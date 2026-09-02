Prva RTL-ova kriminalistička serija, avantura koja se ne može kupiti i najveći svjetski dating show, oko ekrana će okupiti sve generacije gledatelja koje priželjkuju kvalitetan i atraktivan televizijski sadržaj
Istrage iz Zagreba, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena
RTL u rujnu gledateljima donosi potpuno drugačije formate koji podižu produkcijske standarde, intrigiraju, zabavljaju i ostavljaju bez daha. Prva RTL-ova kriminalistička serija, avantura koja se ne može kupiti i najveći svjetski dating show začinjen dramom i romantikom, oko ekrana će okupiti sve generacije gledatelja koje priželjkuju kvalitetan, inovativan i atraktivan televizijski sadržaj.
„Ova jesen na RTL-u dokaz je koliko snažno vjerujemo u domaću produkciju i u to da našim gledateljima pružimo najkvalitetniji sadržaj kakav zaslužuju. Serijom 'Specijalisti Zagreb' prvi put donosimo pravu kriminalističku seriju u cijelosti snimljenu na zagrebačkim ulicama, dok 'Asia Express: Zmajeva ruta' i 'Love Island Adria' donose potpuno nove formate na ovim prostorima, a produkcija nekih od svjetski najpoznatijih formata potvrđuje kvalitetu i snagu cijelog tima. Ponosni smo što našim gledateljima možemo ponuditi tako raznolik i odvažan programski sadržaj, koji podiže letvicu domaće televizijske produkcije“, ističe Stella Litou, predsjednica Uprave RTL-a Hrvatske.
Od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 sati na RTL-u, a prije svih na Voyo, gledatelje tako očekuje dvostruka doza istrage u prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', koja gledateljima donosi kombinaciju humora, napetih kriminalističkih zapleta, istraga i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji će se odnosi i osobne priče razvijati tijekom sezone. Velika posebnost ove serije jest što se u cijelosti snima na zagrebačkim lokacijama, a Zagreb prerasta u peti glavni lik.
Glavne uloge nose istaknuta domaća glumačka lica - Peđa Gvozdić stiže kao Zoran Jukić, 56-godišnji glavni inspektor starog kova. Uz njega, gledateljima će se predstaviti i Vini Jurčić, jedna od najtalentiranijih glumica svoje generacija kao viša inspektorica Ana Kirin. Zadranin s međunarodnom karijerom, Toni Gojanović, utjelovit će višeg inspektora i timskog analitičara Luku Horvata, dok miljenik domaće publike Ivan Barišić stiže u novoj ulozi višeg inspektora Tonija Kovačića, temperamentnog i nepredvidivog Splićanina. Seriju režiraju talentirani mladi redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, dok scenarij potpisuju iskusni Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković.
„'Specijalisti Zagreb' za nas su bili izuzetno zahtjevan, ali i izuzetno uzbudljiv projekt. Gledateljima donosimo priče koje su istovremeno napete i duboko ljudske - svaki slučaj otvara novi svijet, ali kroz cijelu sezonu pratimo i osobne priče likova koje, vjerujem, publika neće moći ne zavoljeti“, kazala je Iva Grahor, izvršna producentica serije te voditeljica odjela Fikcije RTL-a Hrvatske.
Od utorka, 8. rujna u 20:15 sati na RTL-u, a prije svih na Voyo, gledatelji će moći uživati u avanturi koja se ne može kupiti novcem! 'Asia Express: Zmajeva ruta' potpuno je novi format na našim prostorima, pod voditeljskom Antonije Blaće i splitskog komičara Ante Travizija. Show donosi dinamičnu utrku, u kojoj nema scenarija ni pomoći sa strane, a gledatelji će svjedočiti napetim nadmetanjima, osobnim preispitivanjima kandidata, iskušenjima njihovih odnosa te trenucima u kojima će se poznata lica naći izvan svoje zone komfora. Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, dok je jedan euro jedino što imaju na raspolaganju. Gdje će spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata, ovisit će isključivo o njihovoj snalažljivosti.
U ovu nepredvidivu utrku života kreće devet parova – Borna Kotromanić i Vesna Banović, Nikša Kaleb i Goran Šprem, Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto, Anita Martinović i Aleksej Škarica, Pino Kovačević i Maja Gržinčić, Đana i Meri Smajo, Niko Tokić Kartelo i Ivan Kartelo, Katarina Mamić i Luna Valas te Luciano i Robert Plazibat.
„Ništa slično nismo imali na televizijama! U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju. Format te jednostavno tjera da od putovanja napraviš avanturu života i upoznaš dio sebe za koji nisi mislio da postoji. Uspjeh natjecatelja ovisit će o njihovoj snalažljivosti, ali i ljubaznosti te vještini povezivanja s drugim ljudima“, ističe voditeljica showa Antonija Blaće.
Platforma Voyo od nedjelje, 13. rujna bit će u znaku showa 'Love Island Adria', regionalne verzije globalno popularnog formata i najvećeg dating showa na svijetu - 'Love Islanda'! U glavnoj ulozi su 'islanderi' - natjecatelji iz čitave regije, nova generacija samaca koji će dobiti priliku ući u luksuznu vilu na egzotičnom Tenerifeu, pronaći ljubav i natjecati se za bogatu novčanu nagradu od 50.000 eura. Kroz show će ih voditi poznata beogradska glumica Dragana Mićalović, dok se domaći glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar pridružuje ekipi kao voice-over. Raskošna vila za dolazak 'islandera' sprema se tjednima, a u svakom trenutku bit će pod budnim okom više od 50 kamera. Na ovom velikom regionalnom projektu radi stotinjak članova produkcijskog tima.
'Love Island Adria' donosi sve prepoznatljive elemente koje publika voli - atraktivne natjecatelje, neočekivane preokrete, ponovno spajanje parova i eliminacije koje ovise i o odnosima u vili, kao i o glasovima publike. Kako bi ostali u showu, natjecatelji moraju funkcionirati u paru - jer u ovom showu biti singl znači riskirati eliminaciju i odlazak kući.
A uz nove formate, gledatelje na RTL-u udarnom terminu i dalje svakodnevno očekuju relevantne, nepristrane i točne informacije. Voditelji RTL-ove središnje informativne emisije 'RTL Danas', Ana Brdarić Boljat, Tomislav Jelinčić, Damira Gregoret, Mario Jurič i Ivana Brkić Tomljenović, već nekoliko mjeseci dodatno osnaženi jednim od najiskusnijih i najcjenjenijih novinara i urednika u zemlji, Petrom Perežom, nastavljaju donositi najnovije i najvažnije vijesti iz svih krajeva naše zemlje, za sve njezine građane.
U dobro poznatom večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka gledatelje čeka neprikosnovena kraljica etera, urednica i voditeljica 'RTL Direkta' Mojmira Pastorčić, koja zajedno sa svojim timom i dalje kreira autentičan, drugačiji i svjež pogled na vijesti i važne društvene teme, uz humor i sarkazam koji su neizostavan začin njihovih novinarskih priča.
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