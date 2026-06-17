Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV
Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhatova odluka šokira Melek, ljubavi je kraj?
Nakon pokušaja atentata, više ništa nije isto. Dok se Akif oporavlja od metka kojim je spasio bratov život, Serhat dolazi do zastrašujućeg otkrića koje ruši sve što je vjerovao o vlastitoj obitelji. Melek se vraća roditeljima tražeći odgovore o svom podrijetlu. Sumnje koje su je dugo progonile pretvaraju se u pitanja na koja više ne želi čekati odgovore. Hilmi i Nergis konačno otkrivaju dio istine o njezinom djetinjstvu i razlozima zbog kojih je kao djevojčica napustila Urfu. No umjesto olakšanja, priznanja bude još veću sumnju jer Melek osjeća da joj roditelji i dalje nešto skrivaju.
Dok se obiteljske tajne otkrivaju jedna za drugom, Serhat pokušava vratiti Melek u konak. Uvjeren da mu je upravo ona jedina snaga koja mu je preostala, odbija prihvatiti njezinu odluku o odlasku. No Melek više ne prepoznaje muškarca kojeg je voljela. Pred njezinim očima liječnik iz Istanbula polako nestaje, a na njegovo mjesto dolazi aga opterećen odgovornošću, moći i krvnim dugovima.
Yıldız sve jasnije shvaća da borba za Serhatovo srce nije završena te da će Melek ostati njezina najveća suparnica.
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