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Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhatova odluka šokira Melek, ljubavi je kraj?

Piše 24sata,
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Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhatova odluka šokira Melek, ljubavi je kraj?
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Foto: ulgen.blue

Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV

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Nakon pokušaja atentata, više ništa nije isto. Dok se Akif oporavlja od metka kojim je spasio bratov život, Serhat dolazi do zastrašujućeg otkrića koje ruši sve što je vjerovao o vlastitoj obitelji. Melek se vraća roditeljima tražeći odgovore o svom podrijetlu. Sumnje koje su je dugo progonile pretvaraju se u pitanja na koja više ne želi čekati odgovore. Hilmi i Nergis konačno otkrivaju dio istine o njezinom djetinjstvu i razlozima zbog kojih je kao djevojčica napustila Urfu. No umjesto olakšanja, priznanja bude još veću sumnju jer Melek osjeća da joj roditelji i dalje nešto skrivaju.

Foto: NOVA TV

Dok se obiteljske tajne otkrivaju jedna za drugom, Serhat pokušava vratiti Melek u konak. Uvjeren da mu je upravo ona jedina snaga koja mu je preostala, odbija prihvatiti njezinu odluku o odlasku. No Melek više ne prepoznaje muškarca kojeg je voljela. Pred njezinim očima liječnik iz Istanbula polako nestaje, a na njegovo mjesto dolazi aga opterećen odgovornošću, moći i krvnim dugovima.

Yıldız sve jasnije shvaća da borba za Serhatovo srce nije završena te da će Melek ostati njezina najveća suparnica.

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