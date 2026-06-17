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Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV

Doznajte što vas ove srijede, 17. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Melek se nađe u neugodnoj situaciji nakon susreta sa Ziyan-agom i Aşirom, koji otvoreno pokazuju da je ne smatraju dobrodošlom. Dok napetosti između obitelji rastu, Yıldız pokušava pronaći način da zadrži svoje mjesto u konaku.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Oporavljajući se od smrti svoje doušnice Anne Avalos, Voight se mora suočiti s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa te primi nagrade za svoj trud u rušenju narkobosa Javiera Escana.

Foto: You tube

La Promesa 

HRT1 13:20

Enora zamoli Toña za pauzu u vezi kako bi se sredila. Curro i Ángela provedu zajedno još jedan intiman i bolan dan koji kulminira emotivnim oproštajem.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Iako su se Alya i Cihan službeno razišli, njihovi osjećaji ne blijede. Naprotiv, ljubav među njima postaje još snažnija. Boran se ne može pomiriti da ih ni razdvojenost nije uspjela udaljiti jedno od drugog.

San snova

RTL 20:15

Maja neplanirano uzrokuje sukob između Jasne i Alena, a Alenova veza s Kristinom posvuda stvara probleme. Telac shvaća da ga navijači nisu baš prigrlili.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto se javi Celeste i oni se nađu. Ona mu otkrije da je njezin muž Gabriel nestao u Turskoj. Jacinto obavijesti Cristinu da je Alberto pobjegao. Ona uspije naći Alberta i njih dvoje dogovore susret.

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