Na glavnim hrvatskim kanalima očekuju Vas veliki filmski hitovi, serije i showovi. Pogledajte što se isplati gledati na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV te otkrijte filmske preporuke iz kabelske ponude!
Evo što večeras gledati na TV-u
Subotnja večer donosi pravu filmsku i serijsku poslasticu na domaćim TV kanalima! Od bezvremenskih romantičnih komedija do adrenalinskih blockbustera, izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti između 18 i 23 sata. Provjerite što vas očekuje na glavnim kanalima i saznajte koje filmove iz kabelske ponude preporučujemo za savršenu večer pred ekranom!
HRT 1
Na HRT 1 večer je rezervirana za ljubitelje filmskih klasika i romantike. U udarnom terminu gledamo jednu od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena, dok kasnije slijedi napeti triler za one željne uzbuđenja.
Na programu večeras:
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zgodna žena – bezvremenska romantična komedija s Juliom Roberts i Richardom Gereom
22:57 Frape od baruta – napeti triler s internacionalnom glumačkom postavom
HRT 2
HRT 2 donosi putopisne i kulinarske delicije, a večer zaokružuje s poznatim gostima u popularnom talk showu i glazbeno-dokumentarnim filmom.
Na programu večeras:
20:15 Španjolska s Evom Longorijom – dokumentarna serija
21:45 Graham Norton i gosti – najbolji britanski talk show
22:41 Ronnie Wood: Netko gore me voli – glazbeno-dokumentarni film o legendarnom članu Rolling Stonesa
RTL
RTL je večeras pravi izbor za ljubitelje epskih avantura! Nakon informativnog programa, uslijedit će nastavak sage o hobitima, a kasnije i uzbudljivi triler.
Na programu večeras:
19:00 RTL Danas
20:20 Hobit: Smaugova pustoš – fantastična avantura iz Tolkienova svijeta
23:30 Grad lopova – kriminalistički triler s Benom Affleckom
NOVA TV
Nova TV donosi akciju i spektakl! Večer započinje s najnovijom 'Nemogućom misijom', a kasnije nas čeka borba s legendarnim King Kongom.
Na programu večeras:
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio – Tom Cruise u najnovijoj akcijskoj avanturi
23:20 Kong: Otok lubanja – akcijska fantazija
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu kriminalističkih i humorističnih serija, idealno za opuštanje uz omiljene likove.
Na programu večeras:
18:55 Dr. House
19:50 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV kombinira napetost i inspiraciju – prvo uz hit seriju "Škorpion", a zatim slijede dvije filmske priče koje će vas dirnuti i zaintrigirati.
Na programu večeras:
18:20 Škorpion
20:00 Sat očaja – napeti film o majci u utrci s vremenom
21:30 Čudo – topla priča puna nade i ljudskosti
Filmske preporuke večeri (iz kabelske ponude):
Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz kabelske ponude koji garantiraju odličnu zabavu:
Hotel Grand Budapest
(HBO2, 19:16)
Oskarom nagrađena komedija Wesa Andersona o neobičnim pustolovinama legendarnog hotelskog konsijerža.
Bitka za Midway
(CineStar A&T, 20:00)
Spektakularna ratna drama o jednoj od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata.
Dolina Bogova
(CineStar Fantasy, 20:00)
Epska fantastična priča s Joshom Hartnettom.
Prije nego što zaspim
(Star Movies, 22:30)
Napeti psihološki triler s Nicole Kidman.
U bratskoj zemlji
(Cinemax 2, 21:40)
Potresna drama o afganistanskoj izbjegličkoj obitelji.
Transporter 3
(CineStar TV1, 22:00)
Akcijski hit s Jasonom Stathamom za sve ljubitelje adrenalina.
Neovisno jeste li za romantičnu komediju, napetu akciju ili inspirativnu dramu, večeras na TV-u svatko može pronaći nešto za sebe. Uživajte u vikendu i zabavite se uz najbolje iz TV programa!
