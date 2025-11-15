Evo što večeras gledati na TV-u

Subotnja večer donosi pravu filmsku i serijsku poslasticu na domaćim TV kanalima! Od bezvremenskih romantičnih komedija do adrenalinskih blockbustera, izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti između 18 i 23 sata. Provjerite što vas očekuje na glavnim kanalima i saznajte koje filmove iz kabelske ponude preporučujemo za savršenu večer pred ekranom!

HRT 1

Na HRT 1 večer je rezervirana za ljubitelje filmskih klasika i romantike. U udarnom terminu gledamo jednu od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena, dok kasnije slijedi napeti triler za one željne uzbuđenja.

Na programu večeras:

19:00 Dnevnik 2

20:15 Zgodna žena – bezvremenska romantična komedija s Juliom Roberts i Richardom Gereom

22:57 Frape od baruta – napeti triler s internacionalnom glumačkom postavom

HRT 2

HRT 2 donosi putopisne i kulinarske delicije, a večer zaokružuje s poznatim gostima u popularnom talk showu i glazbeno-dokumentarnim filmom.

Na programu večeras:

20:15 Španjolska s Evom Longorijom – dokumentarna serija

21:45 Graham Norton i gosti – najbolji britanski talk show

22:41 Ronnie Wood: Netko gore me voli – glazbeno-dokumentarni film o legendarnom članu Rolling Stonesa

RTL

RTL je večeras pravi izbor za ljubitelje epskih avantura! Nakon informativnog programa, uslijedit će nastavak sage o hobitima, a kasnije i uzbudljivi triler.

Na programu večeras:

19:00 RTL Danas

20:20 Hobit: Smaugova pustoš – fantastična avantura iz Tolkienova svijeta

23:30 Grad lopova – kriminalistički triler s Benom Affleckom

NOVA TV

Nova TV donosi akciju i spektakl! Večer započinje s najnovijom 'Nemogućom misijom', a kasnije nas čeka borba s legendarnim King Kongom.

Na programu večeras:

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio – Tom Cruise u najnovijoj akcijskoj avanturi

23:20 Kong: Otok lubanja – akcijska fantazija

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu kriminalističkih i humorističnih serija, idealno za opuštanje uz omiljene likove.

Na programu večeras:

18:55 Dr. House

19:50 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:30 Teorija velikog praska

DOMA TV

Doma TV kombinira napetost i inspiraciju – prvo uz hit seriju "Škorpion", a zatim slijede dvije filmske priče koje će vas dirnuti i zaintrigirati.

Na programu večeras:

18:20 Škorpion

20:00 Sat očaja – napeti film o majci u utrci s vremenom

21:30 Čudo – topla priča puna nade i ljudskosti

Filmske preporuke večeri (iz kabelske ponude):

Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz kabelske ponude koji garantiraju odličnu zabavu:

Hotel Grand Budapest

(HBO2, 19:16)

Oskarom nagrađena komedija Wesa Andersona o neobičnim pustolovinama legendarnog hotelskog konsijerža.



Bitka za Midway

(CineStar A&T, 20:00)

Spektakularna ratna drama o jednoj od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata.

Dolina Bogova

(CineStar Fantasy, 20:00)

Epska fantastična priča s Joshom Hartnettom.

Prije nego što zaspim

(Star Movies, 22:30)

Napeti psihološki triler s Nicole Kidman.

U bratskoj zemlji

(Cinemax 2, 21:40)

Potresna drama o afganistanskoj izbjegličkoj obitelji.

Transporter 3

(CineStar TV1, 22:00)

Akcijski hit s Jasonom Stathamom za sve ljubitelje adrenalina.





