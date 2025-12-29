Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima – od kvizova i kulinarskih showova do najuzbudljivijih serija i filmskih hitova
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras je pravi trenutak za uživanje pred ekranom! Domaće televizije pripremile su bogat program za sve ukuse – od napetih kvizova i kulinarskih dvoboja do akcijskih serija i urnebesnih komedija. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz top filmske preporuke iz svijeta!
HRT 1
Za ljubitelje kvizova i domaćeg humora, HRT 1 donosi popularni kviz "Potjera" od 18:06, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi zanimljiva dokumentarna serija "What's up Kina" u 20:15. Večer zaokružuje humoristična serija "Blaž među ženama" (21:12) i aktualna emisija "Otvoreno" (22:00).
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 What's up Kina
21:12 Blaž među ženama
22:00 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje sportskim uzbuđenjem – prijenos polufinala malonogometnog turnira Kutija šibica (18:20). U 20:35 slijedi dokumentarac o velikim pandama, a od 21:31 na rasporedu je američka komedija "Kolo sreće".
18:20 Malonogometni turnir Kutija šibica, prijenos
20:35 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda
21:31 Kolo sreće
RTL
RTL večer započinje nastavkom dramske serije "Divlje pčele" (20:10), a potom slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu" od 21:15. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" (22:30) i uzbudljivi triler "Paukova zavjera" (23:05).
20:10 Divlje pčele
21:15 Ljubav je na selu
22:30 RTL Direkt
23:05 Paukova zavjera
NOVA TV
Na Novoj TV od 20:20 uživajte u novoj epizodi "Masterchefa", a potom u 22:10 slijedi obiteljski akcijski klasik "Karate Kid" – savršeno za cijelu obitelj.
20:20 Masterchef
22:10 Karate Kid
RTL 2
RTL 2 donosi večer ispunjenu napetim serijama i smijehom. Od 20:05 i 21:00 ne propustite dvije epizode "Chicago P.D.", a zatim popularne komedije "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:55).
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer prepunu akcije i misterija: "Navy CIS" od 19:00, a zatim "Rookie" (20:40) i dvije epizode "Škorpion" (21:25, 22:15). Za ljubitelje kriminalističkih serija, nastavak slijedi uz "Navy CIS LA" od 23:00.
19:00 Navy CIS
20:40 Rookie
21:25 Škorpion
22:15 Škorpion
23:00 Navy CIS LA
Filmski hitovi večeri – ne propustite!
Za sve filmofile, izdvajamo najbolje naslove iz filmskog programa drugih kanala:
- "Jumanji" (Star Movies, 20:00) – Legendarna pustolovna komedija s Robinom Williamsom, savršena za obiteljsko večernje opuštanje.
- "Karate Kid" (Nova TV, 22:10) – Novi pogled na kultni klasik, idealan za sve generacije.
- "Muški žigolo" (Star Movies, 22:15) – Urnebesna komedija s Robom Schneiderom o neobičnoj karijeri jednog "žigola".
- "Crveno sunce" (HTV 3, 20:55) – Vestern s Alainom Delonom i Charlesom Bronsonom u glavnim ulogama, spoj akcije i egzotike.
- "Varalice" (HTV 3, 22:45) – Napeti triler iz 1990. za ljubitelje kriminalističkih priča.
Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, realityja, akcijskih serija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u odličnoj večeri pred televizorom!
