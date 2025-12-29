Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras je pravi trenutak za uživanje pred ekranom! Domaće televizije pripremile su bogat program za sve ukuse – od napetih kvizova i kulinarskih dvoboja do akcijskih serija i urnebesnih komedija. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz top filmske preporuke iz svijeta!



HRT 1

Za ljubitelje kvizova i domaćeg humora, HRT 1 donosi popularni kviz "Potjera" od 18:06, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi zanimljiva dokumentarna serija "What's up Kina" u 20:15. Večer zaokružuje humoristična serija "Blaž među ženama" (21:12) i aktualna emisija "Otvoreno" (22:00).

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Kina

21:12 Blaž među ženama

22:00 Otvoreno

Foto: HRT





HRT 2

Na HRT 2 večer započinje sportskim uzbuđenjem – prijenos polufinala malonogometnog turnira Kutija šibica (18:20). U 20:35 slijedi dokumentarac o velikim pandama, a od 21:31 na rasporedu je američka komedija "Kolo sreće".

18:20 Malonogometni turnir Kutija šibica, prijenos

20:35 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda

21:31 Kolo sreće



RTL

RTL večer započinje nastavkom dramske serije "Divlje pčele" (20:10), a potom slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu" od 21:15. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" (22:30) i uzbudljivi triler "Paukova zavjera" (23:05).

20:10 Divlje pčele

21:15 Ljubav je na selu

22:30 RTL Direkt

23:05 Paukova zavjera





NOVA TV

Na Novoj TV od 20:20 uživajte u novoj epizodi "Masterchefa", a potom u 22:10 slijedi obiteljski akcijski klasik "Karate Kid" – savršeno za cijelu obitelj.

20:20 Masterchef

22:10 Karate Kid

Foto: NOVA TV





RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu napetim serijama i smijehom. Od 20:05 i 21:00 ne propustite dvije epizode "Chicago P.D.", a zatim popularne komedije "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:55).

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca



DOMA TV

Doma TV nudi večer prepunu akcije i misterija: "Navy CIS" od 19:00, a zatim "Rookie" (20:40) i dvije epizode "Škorpion" (21:25, 22:15). Za ljubitelje kriminalističkih serija, nastavak slijedi uz "Navy CIS LA" od 23:00.

19:00 Navy CIS

20:40 Rookie

21:25 Škorpion

22:15 Škorpion

23:00 Navy CIS LA



Filmski hitovi večeri – ne propustite!

Za sve filmofile, izdvajamo najbolje naslove iz filmskog programa drugih kanala:



- "Jumanji" (Star Movies, 20:00) – Legendarna pustolovna komedija s Robinom Williamsom, savršena za obiteljsko večernje opuštanje.

- "Karate Kid" (Nova TV, 22:10) – Novi pogled na kultni klasik, idealan za sve generacije.

- "Muški žigolo" (Star Movies, 22:15) – Urnebesna komedija s Robom Schneiderom o neobičnoj karijeri jednog "žigola".

- "Crveno sunce" (HTV 3, 20:55) – Vestern s Alainom Delonom i Charlesom Bronsonom u glavnim ulogama, spoj akcije i egzotike.

- "Varalice" (HTV 3, 22:45) – Napeti triler iz 1990. za ljubitelje kriminalističkih priča.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž





Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, realityja, akcijskih serija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u odličnoj večeri pred televizorom!

