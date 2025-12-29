Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Divlje pčele

RTL, 20:15

Cvita nastavlja s pripremama za vjenčanje unatoč lošem predosjećaju. Katarina i Karmela na korak su do pravog prijateljstva. Jakov bdije uz oca, kajući se zbog njihova sukoba. Ivici u posjet dolazi otuđeni brat Ante.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1, 13:20

Manuel mora što prije kupiti strojeve, inače će ostati bez njih. Eugenia ispituje Alonsa o Currovu podrijetlu. Catalina i Adriano traže od Samuela da ih tajno vjenča, ali on odbije. Curro prizna Lopeu da ga netko želi ubiti.

Chicago P.D.

RTL2, 19:40

Nakon smrti Olinskog, Voight je suspendiran jer je hladnokrvno upucao osumnjičenika za to ubojstvo. U međuvremenu, tim istražuje niz predoziranja heroinom.

Bogu iza nogu

NOVA TV 18:10

Srećko dobiva rješenje iz MUP-a da je napokon primljen u službene Policijske snage RH te će se odseliti u Zagreb i tamo početi novu karijeru. Đuro je oduševljen tom viješću jer će se napokon riješiti Srećka, dok je ostatak seljana iskreno zabrinut za njegovu budućnost.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Radnica u industrijskoj kuhinji, Mychau Le, teško je ozlijeđena tijekom navodnoga nesretnog slučaja na radu. Melanie i Mattes privremeno preuzimaju brigu o njezinu šestogodišnjem sinu Bau dok je majka na operaciji.

Cacau

HRT1 12:30

Sal kaže Regini, Valdemaru i Quimu da su se Marco i Simone udružili kako bi razdvojili Tiaga i Cacau. Marco se prisjeća kako je Simone tražila pomoć kako bi nestala dok Regina ne rodi.