FOTO Sjećate li ga se iz sapunice Villa Maria? Ovako glumac Damir Markovina izgleda danas

Naš poznati glumac i redatelj Damir Markovina (52), koji je slavu stekao ulogom u prvoj hrvatskoj sapunici Villa Maria, sve je rjeđe prisutan u javnom životu. Otišao je u redateljske vode gdje se kroz dokumentarce bavi ozbiljnim životnim temama. Danas slavi 51. rođendan
Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine.
Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine.
Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine.
Postao je posebno poznat po televizijskoj ulozi u prvoj hrvatskoj sapunici „Villa Maria“, gdje je tumačio lik Luka Pongraca.
Nakon Ville Marije, pojavljivao se i u drugim serijama: npr. „Bitanga i Princeza“, „Bibin svijet“, „Larin izbor“...
Ima i filmske uloge — glumio je u hrvatskim filmovima, i to prije nego što je počeo raditi i kao redatelj.
Damir Markovina nije samo glumac, razvio je i karijeru kao dokumentarist, redatelj i scenarist.
Režirao je, snimao, pisao scenarij i producirao dokumentarni film „Čekaj me“ koji je osvojio Glavnu nagradu na AJB DOC festivalu u Sarajevu.
Također je osvojio i „Oktavijan“, nagradu Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji kratki/srednji dokumentarni film.
Značajan dokumentarni film mu je „Dezerteri“: Film prati sudbinu njegovih školskih prijatelja iz Mostara koji su tijekom ratnih godina 1992–93. bili raseljeni.
Kroz dokumentarne filmove, bavi se vrlo osobnim, ali i društveno važnim temama: rat, trauma, egzodus, identitet, generacijske rane.
Tijekom godina Markovina se povukao iz udarnog javnog prostora, manje je na televiziji, više se bavi radom iza kamere.
