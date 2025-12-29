Obavijesti

DANAS SLAVI ROĐENDAN

FOTO Sjećate li ga se iz sapunice Villa Maria? Ovako glumac Damir Markovina izgleda danas

Naš poznati glumac i redatelj Damir Markovina (52), koji je slavu stekao ulogom u prvoj hrvatskoj sapunici Villa Maria, sve je rjeđe prisutan u javnom životu. Otišao je u redateljske vode gdje se kroz dokumentarce bavi ozbiljnim životnim temama. Danas slavi 51. rođendan
ARHIVA - Otvaranje dućana Roberta Severa na Novoj vesi
Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine. | Foto: Tomislav Miletic/pixsell
