Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmskih spektakala i popularnih serija! Od romantičnih klasika do adrenalinskih akcijskih hitova – donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi nezaboravnu filmsku večer uz jedan od najpoznatijih filmova svih vremena – "Titanic". Prije toga, informativni program priprema vas za večer, a nakon filma slijedi još jedan filmski klasik.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Titanic

23:30 Dnevnik 3

Foto: Profimedia/Pool

HRT 2

Na HRT 2 večer je posvećena sportskim i dokumentarnim pričama. U 20:15 pogledajte inspirativni dokumentarni film "Dogodio se - Ratko Rudić", a potom glazbeno-dokumentarni film "My Way: Put jedne pjesme".

19:42 Kućni ljubimci

20:15 Dogodio se - Ratko Rudić

22:17 My Way: Put jedne pjesme

RTL

RTL tradicionalno donosi snažan zabavni program. U 20:15 očekuje vas nova epizoda hit serije "Divlje pčele", a zatim omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri, uživajte u akcijskoj komediji "Poslije sumraka".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:10 Ljubav je na selu

23:20 Poslije sumraka

NOVA TV

Nova TV večeras donosi pravu filmsku senzaciju! U 20:20 ne propustite "Top Gun: Maverick" – nastavak legendarnog akcijskog hita s Tomom Cruiseom, a kasnije večeras slijedi romantična komedija "Dok nas jackpot ne rastavi".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Top Gun: Maverick

22:40 Dok nas jackpot ne rastavi

Foto: RTL

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu napetosti i humora. Gledatelje očekuje dvostruka doza "Chicago P.D.", a zatim popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Dr. House

20:15 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV priprema spektakl za sve ljubitelje fantastike! Večer je rezervirana za epsku trilogiju "Gospodar prstenova" – od 20 sati pogledajte "Prstenovu družinu", a odmah potom "Dvije kule".

18:20 Dva tjedna za ljubav

20:00 Gospodar prstenova: Prstenova družina

22:55 Gospodar prstenova: Dvije kule

Foto: New Line Cinema

Filmski hitovi večeri (izbor s drugih kanala):

- "Johnny English ponovo jaše" (Star Movies, 20:00) – Rowan Atkinson vraća se kao najnespretniji tajni agent u urnebesnoj britanskoj komediji.

- "Pod opsadom" (Star Movies, 21:55) – Steven Seagal u napetom akcijskom trileru o teroristima na ratnom brodu.

- "El Dorado" (HTV 3, 21:15) – vestern klasik s Johnom Wayneom i Robertom Mitchumom.

Ne propustite večerašnju TV večer – izaberite svoj omiljeni kanal i uživajte u vrhunskim filmovima, serijama i zabavi pred malim ekranima!