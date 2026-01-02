Pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i izbor najboljih filmova na kabelskim kanalima. Saznajte što gledati večeras!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo pregled najvažnijih događanja na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV-u, uz preporuku najboljih filmova s kabelskih kanala. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
HRT 1
HRT 1 donosi veliki avanturistički spektakl "Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera" u udarnom terminu, a večer završava akcijskim SF filmom "Sektor 8". Između filmova, ne propustite informativne emisije za najvažnije dnevne vijesti.
20:14 Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera
22:39 Dnevnik 3
23:11 Sektor 8
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Krimi petak" donosi čak tri intrigantne serije – od britanskog "Slučajeva Thomasa Lynleya" do napetih misterija "Nezaboravljeni" i "Sjeverna obala".
20:15 Krimi petak: Slučajevi Thomasa Lynleya
21:48 Krimi petak: Nezaboravljeni
23:22 Krimi petak: Sjeverna obala
RTL
RTL u udarnom terminu prikazuje popularnu domaću dramu "Divlje pčele", a zatim slijede dva uzbudljiva filma: akcijska komedija "Gušter" i triler "Dvostruka opasnost". Savršena kombinacija za ljubitelje napetosti i zabave!
20:15 Divlje pčele
21:10 Gušter
23:10 Dvostruka opasnost
NOVA TV
NOVA TV nudi večer punu adrenalina! Prvo uživajte u akcijskom trileru "Savršena meta", a potom u fantastičnom spektaklu "Wonder Woman". Prava filmska večer za cijelu obitelj!
20:20 Savršena meta
22:35 Wonder Woman
RTL 2
RTL 2 standardno donosi hit serije za opuštanje – "Dr. House" za ljubitelje medicinskih drama, a zatim "Chicago P.D." i nezaobilazne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:45 Dr. House
20:15 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras nudi žensku akciju i humor! U 20 sati gledajte "Cura na zadatku" – zabavnu akcijsku komediju s agenticom FBI-a, a odmah nakon toga nastavak "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana". Za kraj večeri tu su i epizode serije "Vatreni dečki".
20:00 Cura na zadatku
21:50 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana
23:55 Vatreni dečki
Top 5 filmskih preporuka s kabelskih kanala:
- "Johnny English: Ponovno na zadatku" (Star Movies, 19:55) – Rowan Atkinson ponovno spašava svijet u urnebesnoj špijunskoj komediji.
- "Pod opsadom 2" (Star Movies, 21:50) – Steven Seagal u akcijskom trileru na vlaku.
- "Bijeg iz Alcatraza" (HTV 3, 20:10) – klasik s Clintom Eastwoodom o najpoznatijem zatvorskom bijegu.
- "Krevet od ruža" (Star Movies, 18:10) – dirljiva drama o ljubavi i iskupljenju.
- "Savršeni tip" (Star Movies, 23:50) – napeti triler s Michaelom Ealyjem i Sanaa Lathan.
Bilo da ste za akciju, humor, misterij ili dobru dramu – večeras na TV-u zaista ima za svakoga ponešto. Uživajte u večeri uz najbolje iz televizijskog programa!
