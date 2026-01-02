Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo pregled najvažnijih događanja na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV-u, uz preporuku najboljih filmova s kabelskih kanala. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

HRT 1

HRT 1 donosi veliki avanturistički spektakl "Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera" u udarnom terminu, a večer završava akcijskim SF filmom "Sektor 8". Između filmova, ne propustite informativne emisije za najvažnije dnevne vijesti.

20:14 Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera

22:39 Dnevnik 3

23:11 Sektor 8

Foto: Allmoviephoto

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Krimi petak" donosi čak tri intrigantne serije – od britanskog "Slučajeva Thomasa Lynleya" do napetih misterija "Nezaboravljeni" i "Sjeverna obala".

20:15 Krimi petak: Slučajevi Thomasa Lynleya

21:48 Krimi petak: Nezaboravljeni

23:22 Krimi petak: Sjeverna obala

RTL

RTL u udarnom terminu prikazuje popularnu domaću dramu "Divlje pčele", a zatim slijede dva uzbudljiva filma: akcijska komedija "Gušter" i triler "Dvostruka opasnost". Savršena kombinacija za ljubitelje napetosti i zabave!

20:15 Divlje pčele

21:10 Gušter

23:10 Dvostruka opasnost

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV nudi večer punu adrenalina! Prvo uživajte u akcijskom trileru "Savršena meta", a potom u fantastičnom spektaklu "Wonder Woman". Prava filmska večer za cijelu obitelj!

20:20 Savršena meta

22:35 Wonder Woman

RTL 2

RTL 2 standardno donosi hit serije za opuštanje – "Dr. House" za ljubitelje medicinskih drama, a zatim "Chicago P.D." i nezaobilazne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Dr. House

20:15 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV večeras nudi žensku akciju i humor! U 20 sati gledajte "Cura na zadatku" – zabavnu akcijsku komediju s agenticom FBI-a, a odmah nakon toga nastavak "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana". Za kraj večeri tu su i epizode serije "Vatreni dečki".

20:00 Cura na zadatku

21:50 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana

23:55 Vatreni dečki

Top 5 filmskih preporuka s kabelskih kanala:

- "Johnny English: Ponovno na zadatku" (Star Movies, 19:55) – Rowan Atkinson ponovno spašava svijet u urnebesnoj špijunskoj komediji.

- "Pod opsadom 2" (Star Movies, 21:50) – Steven Seagal u akcijskom trileru na vlaku.

- "Bijeg iz Alcatraza" (HTV 3, 20:10) – klasik s Clintom Eastwoodom o najpoznatijem zatvorskom bijegu.

- "Krevet od ruža" (Star Movies, 18:10) – dirljiva drama o ljubavi i iskupljenju.

- "Savršeni tip" (Star Movies, 23:50) – napeti triler s Michaelom Ealyjem i Sanaa Lathan.

Bilo da ste za akciju, humor, misterij ili dobru dramu – večeras na TV-u zaista ima za svakoga ponešto. Uživajte u večeri uz najbolje iz televizijskog programa!