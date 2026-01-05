Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih serija i informativnih emisija do akcijskih i kriminalističkih filmova. Pripremite kokice i udobno se smjestite, jer donosimo pregled najvažnijeg što vas čeka u prime timeu!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi dokumentarna serija "What's up Kina" (20:15). Prava poslastica za ljubitelje klasike je premijera serije "Grof Monte-Cristo" (21:12), dok je za kraj večeri rezervirana emisija "Otvoreno" (22:05) koja donosi aktualne teme i rasprave.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Kina

21:12 Grof Monte-Cristo

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem "Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda" (20:15), a potom slijedi ratna drama "Prijelomni čas" (21:09) – inspirativna priča prema istinitim događajima. Za ljubitelje kriminalističkih serija, od 23:13 emitira se "Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom".

20:15 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda

21:09 Prijelomni čas

23:13 Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom

RTL

RTL donosi omiljenu seriju "Divlje pčele" u 20:15, a zatim popularni reality show "Ljubav je na selu" (21:10). Za informativnu dozu tu je "RTL Direkt" u 22:20, a večer završava filmskim trilerom "Dvostruka opasnost" (23:05).

20:15 Divlje pčele

21:10 Ljubav je na selu

22:20 RTL Direkt

23:05 Dvostruka opasnost

NOVA TV

Na NOVA TV nakon "Dnevnika" (19:00) slijedi nova epizoda serije "Daleki grad" (20:20), dok je od 21:45 rezervirana napeta serija "Tajne prošlosti". Za kraj večeri očekuje vas spektakularni akcijski hit "Top Gun: Maverick" (23:05) – ne propustite!

20:20 Daleki grad

21:45 Tajne prošlosti

23:05 Top Gun: Maverick

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora – "Chicago P.D." (20:15 i 21:05) vodi vas u svijet policijske drame, a zatim slijede humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:15 Chicago P.D.

21:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

Foto: Raymond Liu

DOMA TV

Doma TV donosi večer kriminalističkih i policijskih serija: "Navy CIS" (19:00 i 19:45), zatim "Rookie" (20:30), a potom "Blue Bloods" (21:20) i "Škorpion" (22:50). Prava poslastica za ljubitelje napetih priča!

19:00 Navy CIS

20:30 Rookie

21:20 Blue Bloods

22:50 Škorpion

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- "Život drugih" (CineStar A&T) – Dobitnik Oscara za najbolji strani film, napeti triler o nadzoru i životima u Istočnoj Njemačkoj osamdesetih godina.

- "Majstori iluzije" (CineStar TV1) – Spektakularni triler o grupi iluzionista koji izvode nevjerojatne pljačke.

- "Julie i Julia" (Viasat Kino Balkan) – Inspirativna priča o slavnoj kuharici Juliji Child i blogerici koja pokušava pripremiti sva njezina jela.

- "Hamlet" (Cinemax 2) – Moderna filmska adaptacija Shakespeareove slavne tragedije.

- "Otkrila sam špijuna 2" (HBO2) – Akcijska komedija s Daveom Bautistom u glavnoj ulozi, idealna za cijelu obitelj.

- "Enderova igra" (CineStar A&T) – Znanstveno-fantastična avantura o dječaku koji postaje ključ za spas čovječanstva.

Bilo da ste ljubitelj napetih serija, dokumentaraca ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred malim ekranima!