KRIMIĆI, DRAME...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Ne propustite najbolje od večerašnjeg TV programa! Donosimo pregled najzanimljivijih serija, emisija i filmskih hitova na glavnim kanalima te preporuke TOP 5 filmova iz bogate ponude.

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od napetih kriminalističkih serija, intrigantnih dokumentaraca do vrhunskih filmskih naslova, svaki gledatelj pronaći će nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije događaje i donosimo preporuke što svakako ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi informativni blok s "Dnevnikom 2", a u udarnom terminu očekuje vas nova epizoda dokumentarne serije "Znamo li što jedemo?", ovaj put o pivu! Prava poslastica za ljubitelje povijesnih drama je serija "Litvinjenko". Za kraj večeri, za one koji vole aktualne teme, tu je "Otvoreno".

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Znamo li što jedemo? (Pivo)
21:14 Litvinjenko
22:05 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i ljubitelje Zimskih olimpijskih igara – uživo prenosimo skijaške skokove i umjetničko klizanje. Kasnije navečer, opustite se uz novu epizodu misteriozne serije "Mystery Bay".

18:00 ZOI Milano Cortina 2026: Skijanje - slalom (snimka)
18:55 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi
20:50 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje - parovi, slobodno
23:11 Mystery Bay

Snowfall in Livigno ahead of the Milano Cortina Winter Olympic Games 2026
Foto: Yara Nardi

RTL

RTL donosi nastavak omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi napeti reality show "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, ljubitelji akcije mogu uživati u ratnoj drami "Nemilosrdni gadovi".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Nemilosrdni gadovi

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje sportskim prijenosom "PSK Potez prvaka", a zatim slijedi nova epizoda hit-serije "Kumovi". Ljubitelji drame mogu uživati u "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:25 Tajne prošlosti

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu napetosti s "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su humoristične serije "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:25 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
23:15 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV večeras donosi uzbudljive epizode kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" garantiraju dobru zabavu, dok "Blue Bloods" vodi u svijet njujorške policijske obitelji.

18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
20:45 Rookie
21:40 Blue Bloods
22:35 Blue Bloods

Filmski hitovi večeri – naše preporuke:

Iz bogate ponude filmskih kanala izdvajamo 5 najboljih filmova koje ne smijete propustiti:

- Julie i Julia (Star Movies, 20:00) – Inspirativna priča o dvije žene koje povezuje ljubav prema kuhanju i pisanju, s Meryl Streep i Amy Adams u glavnim ulogama.

- Crni labud (Star Movies, 22:30) – Mračan i fascinantan psihološki triler s Natalie Portman koja je za ovu ulogu osvojila Oscara.

- Moonfall (CineStar Prem. 1, 11:40) – Spektakularni SF blockbuster o prijetnji iz svemira koja bi mogla uništiti život na Zemlji

- Skrivena ljubav (Cinemax, 11:25 i STAR Life, 12:05) – Emotivna drama o odrastanju i prvoj ljubavi, smještena u čarobnu Italiju osamdesetih.

- Bogovi Egipta (CineStar A&T, 11:15) – Akcijska avantura prepuna spektakularnih vizualnih efekata i borbe između bogova i smrtnika.

- Peti element (CineStar A&T, 13:30) – Kultni SF klasik Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.

Bez obzira jeste li ljubitelj serija, sporta ili filmskih spektakla, večeras se isplati ostati pred malim ekranima. Uživajte u večernjem TV programu i birajte svoje favorite!

