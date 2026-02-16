Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od napetih kriminalističkih serija, intrigantnih dokumentaraca do vrhunskih filmskih naslova, svaki gledatelj pronaći će nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije događaje i donosimo preporuke što svakako ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi informativni blok s "Dnevnikom 2", a u udarnom terminu očekuje vas nova epizoda dokumentarne serije "Znamo li što jedemo?", ovaj put o pivu! Prava poslastica za ljubitelje povijesnih drama je serija "Litvinjenko". Za kraj večeri, za one koji vole aktualne teme, tu je "Otvoreno".

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Znamo li što jedemo? (Pivo)

21:14 Litvinjenko

22:05 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i ljubitelje Zimskih olimpijskih igara – uživo prenosimo skijaške skokove i umjetničko klizanje. Kasnije navečer, opustite se uz novu epizodu misteriozne serije "Mystery Bay".

18:00 ZOI Milano Cortina 2026: Skijanje - slalom (snimka)

18:55 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi

20:50 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje - parovi, slobodno

23:11 Mystery Bay

Foto: Yara Nardi

RTL

RTL donosi nastavak omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi napeti reality show "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, ljubitelji akcije mogu uživati u ratnoj drami "Nemilosrdni gadovi".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

22:40 RTL Direkt

23:15 Nemilosrdni gadovi

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje sportskim prijenosom "PSK Potez prvaka", a zatim slijedi nova epizoda hit-serije "Kumovi". Ljubitelji drame mogu uživati u "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:25 Tajne prošlosti

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu napetosti s "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su humoristične serije "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:25 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

23:15 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV večeras donosi uzbudljive epizode kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" garantiraju dobru zabavu, dok "Blue Bloods" vodi u svijet njujorške policijske obitelji.

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:45 Rookie

21:40 Blue Bloods

22:35 Blue Bloods

Filmski hitovi večeri – naše preporuke:

Iz bogate ponude filmskih kanala izdvajamo 5 najboljih filmova koje ne smijete propustiti:

- Julie i Julia (Star Movies, 20:00) – Inspirativna priča o dvije žene koje povezuje ljubav prema kuhanju i pisanju, s Meryl Streep i Amy Adams u glavnim ulogama.

- Crni labud (Star Movies, 22:30) – Mračan i fascinantan psihološki triler s Natalie Portman koja je za ovu ulogu osvojila Oscara.

- Moonfall (CineStar Prem. 1, 11:40) – Spektakularni SF blockbuster o prijetnji iz svemira koja bi mogla uništiti život na Zemlji

- Skrivena ljubav (Cinemax, 11:25 i STAR Life, 12:05) – Emotivna drama o odrastanju i prvoj ljubavi, smještena u čarobnu Italiju osamdesetih.

- Bogovi Egipta (CineStar A&T, 11:15) – Akcijska avantura prepuna spektakularnih vizualnih efekata i borbe između bogova i smrtnika.

- Peti element (CineStar A&T, 13:30) – Kultni SF klasik Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.

Bez obzira jeste li ljubitelj serija, sporta ili filmskih spektakla, večeras se isplati ostati pred malim ekranima. Uživajte u večernjem TV programu i birajte svoje favorite!