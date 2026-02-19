Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor uzbudljivih serija, popularnih kvizova i reality showova, a filmofili će doći na svoje uz nekoliko pravih kino hitova. Evo što ne smijete propustiti u udarnom terminu!

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom „Potjera“ (18:08), nakon kojeg slijedi informativni „Dnevnik 2“ (19:00). U udarnom terminu, u 20:15, na rasporedu je omiljeni kviz „Tko želi biti milijunaš?“, a odmah potom finalna epizoda serije „Litvinjenko“ (21:12) donosi dramatičan završetak istinite priče koja je zaintrigirala gledatelje diljem svijeta. Za kraj večeri, informativna emisija „Otvoreno“ (22:05) raspravlja o najaktualnijim temama dana.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:12 Litvinjenko

22:05 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večernji program donosi dozu sporta i zabave. Nakon magazina „Samo lagano“ (18:29) i edukativnog sadržaja, u 19:05 pratite izravni prijenos umjetničkog klizanja sa ZOI Milano Cortina 2026, dok kasnije navečer, u 23:12, stiže finale kriminalističke serije „Mystery Bay“.

18:29 Samo lagano

19:05 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje (Ž)

23:12 Mystery Bay

RTL

RTL večeras nudi pravu kombinaciju drame i zabave. Nakon informativne emisije „RTL Danas“ (19:00), slijedi nova epizoda serije „Divlje pčele“ (20:15) koja nastavlja uzburkavati strasti, a potom gledatelje očekuje omiljeni reality „Gospodin Savršeni“ (21:15). Za kraj večeri, tu je informativni „RTL Direkt“ (22:40) i triler „Obred“ (23:15) za ljubitelje napetosti.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:40 RTL Direkt

23:15 Obred

NOVA TV

Nova TV večer započinje s dramom „Crno more“ (18:10), a u 20:20 na rasporedu je hit-serija „Kumovi“ koja ne prestaje oduševljavati vjernu publiku. Odmah nakon toga slijede „U dobru i zlu“ (21:25) te „Tajne prošlosti“ (22:15). Za informativni završetak večeri, tu su „Večernje vijesti“ (23:10) i „Provjereno“ (23:25).

18:10 Crno more

20:20 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

23:10 Večernje vijesti

23:25 Provjereno

RTL 2

RTL 2 je prava adresa za ljubitelje akcije i humora. Od 18:35 pratite „Chicago u plamenu“, a zatim „Chicago P.D.“ u dva napeta nastavka (20:00 i 20:55). Večer završava s popularnim sitcomima „Teorija velikog praska“ (21:45, 22:10) i „Dva i pol muškarca“ (22:30, 23:00).

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu akcije i policijskih priča. Od 18:15 gledajte „Navy CIS“, a potom „Rookie“ (19:55, 20:40) koji prati dogodovštine najstarijeg početnika u policiji Los Angelesa. Za ljubitelje obiteljskih policijskih drama, tu je „Blue Bloods“ (21:35, 22:30), a večer završava s „S.W.A.T.“ (23:20).

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:40 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:20 S.W.A.T.

FILMSKI HITOVI VEČERI:

„Tristan i Izolda“ (Star Movies, 20:00) – Romantična akcijska drama o zabranjenoj ljubavi i borbi za slobodu. Spektakularna ekranizacija legendarne legende.

„Iseljenik“ (Star Movies, 22:45) – Napeti akcijski triler o čovjeku koji pokušava preživjeti u tuđini.

„Vremenski policajac“ (CineStar A&T, 21:00) – Jean-Claude Van Damme kao policajac koji putuje kroz vrijeme kako bi spriječio zločine u prošlosti.

„Kad svane dan“ (Cinemax, 20:00) – Snažna islandska drama o prekretnici u životu mlade umjetnice, smještena u samo 24 sata

„Superman“ (HBO2, 21:00) – Nova verzija kultnog superheroja s modernim pristupom i spektakularnim efektima.

„Dok si spavao“ (Star Life, 21:00) – Topla romantična komedija s Sandrom Bullock, idealna za opuštanje.