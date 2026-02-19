Saznajte što vas večeras 19. veljače očekuje na najgledanijim hrvatskim TV kanalima: od napetih serija i kvizova do najboljih filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijih emisija i top filmova večeri
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor uzbudljivih serija, popularnih kvizova i reality showova, a filmofili će doći na svoje uz nekoliko pravih kino hitova. Evo što ne smijete propustiti u udarnom terminu!
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom „Potjera“ (18:08), nakon kojeg slijedi informativni „Dnevnik 2“ (19:00). U udarnom terminu, u 20:15, na rasporedu je omiljeni kviz „Tko želi biti milijunaš?“, a odmah potom finalna epizoda serije „Litvinjenko“ (21:12) donosi dramatičan završetak istinite priče koja je zaintrigirala gledatelje diljem svijeta. Za kraj večeri, informativna emisija „Otvoreno“ (22:05) raspravlja o najaktualnijim temama dana.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Litvinjenko
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večernji program donosi dozu sporta i zabave. Nakon magazina „Samo lagano“ (18:29) i edukativnog sadržaja, u 19:05 pratite izravni prijenos umjetničkog klizanja sa ZOI Milano Cortina 2026, dok kasnije navečer, u 23:12, stiže finale kriminalističke serije „Mystery Bay“.
18:29 Samo lagano
19:05 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje (Ž)
23:12 Mystery Bay
RTL
RTL večeras nudi pravu kombinaciju drame i zabave. Nakon informativne emisije „RTL Danas“ (19:00), slijedi nova epizoda serije „Divlje pčele“ (20:15) koja nastavlja uzburkavati strasti, a potom gledatelje očekuje omiljeni reality „Gospodin Savršeni“ (21:15). Za kraj večeri, tu je informativni „RTL Direkt“ (22:40) i triler „Obred“ (23:15) za ljubitelje napetosti.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Obred
NOVA TV
Nova TV večer započinje s dramom „Crno more“ (18:10), a u 20:20 na rasporedu je hit-serija „Kumovi“ koja ne prestaje oduševljavati vjernu publiku. Odmah nakon toga slijede „U dobru i zlu“ (21:25) te „Tajne prošlosti“ (22:15). Za informativni završetak večeri, tu su „Večernje vijesti“ (23:10) i „Provjereno“ (23:25).
18:10 Crno more
20:20 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:10 Večernje vijesti
23:25 Provjereno
RTL 2
RTL 2 je prava adresa za ljubitelje akcije i humora. Od 18:35 pratite „Chicago u plamenu“, a zatim „Chicago P.D.“ u dva napeta nastavka (20:00 i 20:55). Večer završava s popularnim sitcomima „Teorija velikog praska“ (21:45, 22:10) i „Dva i pol muškarca“ (22:30, 23:00).
18:35 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi večer punu akcije i policijskih priča. Od 18:15 gledajte „Navy CIS“, a potom „Rookie“ (19:55, 20:40) koji prati dogodovštine najstarijeg početnika u policiji Los Angelesa. Za ljubitelje obiteljskih policijskih drama, tu je „Blue Bloods“ (21:35, 22:30), a večer završava s „S.W.A.T.“ (23:20).
18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
20:40 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:20 S.W.A.T.
FILMSKI HITOVI VEČERI:
„Tristan i Izolda“ (Star Movies, 20:00) – Romantična akcijska drama o zabranjenoj ljubavi i borbi za slobodu. Spektakularna ekranizacija legendarne legende.
„Iseljenik“ (Star Movies, 22:45) – Napeti akcijski triler o čovjeku koji pokušava preživjeti u tuđini.
„Vremenski policajac“ (CineStar A&T, 21:00) – Jean-Claude Van Damme kao policajac koji putuje kroz vrijeme kako bi spriječio zločine u prošlosti.
„Kad svane dan“ (Cinemax, 20:00) – Snažna islandska drama o prekretnici u životu mlade umjetnice, smještena u samo 24 sata
„Superman“ (HBO2, 21:00) – Nova verzija kultnog superheroja s modernim pristupom i spektakularnim efektima.
„Dok si spavao“ (Star Life, 21:00) – Topla romantična komedija s Sandrom Bullock, idealna za opuštanje.
