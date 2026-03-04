Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, reality showova i filmskih hitova! Izabrali smo za vas najvažnije sadržaje na glavnim kanalima, kao i nekoliko vrhunskih filmova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni miks uz omiljeni kviz "Potjera" od 18:07, nakon čega slijedi "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 7. Večer je rezervirana za dokumentarce i intrigantnu britansku seriju "Belgravia" u 21:15, a za kraj dana informativna emisija "Otvoreno".

Foto: HRT Screenshot

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

21:15 Belgravia

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras nudi zanimljive dokumentarce, a od 21:14 na rasporedu je napeti američki triler "Uništenje" s Natalie Portman. Prije toga, od 20:15, pogledajte dokumentarni film "Istraga o podrijetlu COVID-a 19".

18:50 Vrtlarica

20:15 Istraga o podrijetlu COVID-a 19

21:14 Uništenje

RTL

Foto: rtl

RTL donosi popularnu tursku seriju "Divlje pčele" od 20:15, dok je od 21:20 na rasporedu omiljeni reality show "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" počinje u 22:45, a za kraj večeri uzbuđenja donosi triler "John Q".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

22:45 RTL Direkt

23:20 John Q

Nova TV

Nova TV i večeras ima jaku dramsku večer – od 20:20 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi", a u 22:15 slijedi "Survivor" za ljubitelje avanturističkih izazova. Dnevnik i informativne emisije očekuju vas u standardnim terminima.

18:05 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

22:15 Survivor

RTL 2

Foto: screenshot/Pink Tv

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija – "Chicago P.D." od 20:00 i 20:55, a zatim slijede humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi odličnu dozu kriminalističkih i akcijskih serija: "Navy CIS" od 18:15, "Rookie" u 19:55, a od 20:50 i 21:40 dvije epizode "Blue Bloods". Za kraj večeri tu je "Crna lista".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:50 Blue Bloods

21:40 Blue Bloods

22:30 Crna lista

Filmski hitovi večeri – ne propustite:

- "Prebrzi i prežestoki" (Star Movies, 20:00) – legendarni akcijski triler iz franšize koja je osvojila svijet.

- "Uništenje" (HRT 2, 21:14) – napeti SF triler s Natalie Portman u glavnoj ulozi.

- "Oči širom zatvorene" (Star Movies, 22:20) – misteriozni triler Stanleyja Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.

- "Redovnik i puška" (Cinemax 2, 21:00) – aktualna i nagrađivana drama iz Butana o modernizaciji i demokraciji.

- "Birdman" (HBO2, 14:07, repriza navečer) – Oscarom nagrađena crna komedija o glumcu koji pokušava oživjeti karijeru.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, reality showova, dokumentaraca ili filmskih spektakala – večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!