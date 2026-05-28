Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i vrhunskih filmova! Izabrali smo za vas najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i izdvojili filmske hitove koje svakako vrijedi pogledati.

HRT 1

HRT 1 večer započinje napetom igrom znanja uz "Potjeru", a potom slijedi omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15 sati. Nakon kviza, uživajte u finalnoj epizodi povijesne serije "Maxima" te aktualnoj emisiji "Otvoreno" koja donosi najvažnije teme dana.

18:04 Potjera

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:17 Maxima (finale)

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi dokumentarnu seriju "Zemljovidi moći: Rusija" u udarnom terminu, a potom slijedi nagrađivani hrvatski film "Živi i mrtvi". Za ljubitelje kriminalističkih serija, kasnije je na rasporedu "Inspektor Wallander".

20:15 Zemljovidi moći: Rusija

21:12 Živi i mrtvi

22:45 Inspektor Wallander

Foto: IMDB

RTL

RTL večeras nudi uzbudljivu dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a zatim zabavni show "Tko bi rekao". Informativni pregled dana donosi "RTL Direkt", a za kraj večeri rezervirana je TV premijera trilera "Promatrači".

20:15 Divlje pčele

21:20 Tko bi rekao

22:45 RTL Direkt

23:25 Promatrači (TV premijera)

NOVA TV

Na NOVA TV vas očekuje nova epizoda hit-serije "Kumovi" od 20:20, a potom i intrigantna serija "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, ne propustite "Provjereno" – emisiju koja otvara važne društvene teme.

20:20 Kumovi

21:30 Tajne prošlosti

23:00 Provjereno

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer otvara s dvostrukom dozom akcije uz "Chicago P.D.", a za ljubitelje smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:45 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:40 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Foto: Schreenshoot 7News

DOMA TV

Doma TV nudi večer napetih krimi-serija: "Navy CIS" i "FBI" vode vas kroz svijet istraga i akcije, dok kasnije slijedi moderna verzija priča o Sherlocku Holmesu.

18:00 Navy CIS

19:45 FBI

20:35 FBI

21:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri – preporučujemo:

- "Ljudi u crnom III" (Star Movies, 20:00) – Will Smith i Tommy Lee Jones ponovno spašavaju svijet od izvanzemaljaca u trećem nastavku popularne franšize.

- "Johnny English: Ponovno na zadatku" (Star Movies, 18:00) – Rowan Atkinson u urnebesnoj špijunskoj komediji.

- "8 MM 2" (Star Movies, 22:10) – napeti triler o opasnim tajnama i ucjenama.

- "Filmovi Clinta Eastwooda: Jeza u noći" (HTV 3, 22:25) – kultni triler s legendarnim glumcem i redateljem.

- "Milo za drago" (HTV 3, 14:00, repriza navečer) – triler koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.

Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, domaćih serija, akcije ili trilera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja



