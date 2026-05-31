Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Saznajte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima! Izdvajamo najbolje serije, emisije i filmske hitove koji će obilježiti večernji program. Pogledajte naš pregled i ne propustite vrhunski sadržaj

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, trilera, drame i dobre zabave! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija, serija i filmova koje ne smijete propustiti u večernjim satima.

HRT 1 večeras donosi uzbudljivu filmsku avanturu "Everest" od 20:15 sati, inspiriranu stvarnim događajima s najopasnije planine svijeta. Prije toga, tu su informativni "Dnevnik 2" i popularna igra na sreću "LOTO 6". Za kasnovečernje sate rezerviran je triler "Predsjednička igra".

20:07 LOTO 6
20:15 Everest
22:25 Dnevnik 3
22:57 Predsjednička igra

Na HRT 2 večer je u znaku dokumentarnih serija i putopisnih avantura. U 21:05 uživajte uz "Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Portugal", a zatim slijedi sportska tema s "Nogometnom groznicom". Ljubitelji krimića mogu zaroniti u "Roy Grace" od 22:39.

21:05 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Portugal
21:49 Nogometna groznica
22:39 Roy Grace

RTL je pripremio pravu filmsku večer – od 20:10 pogledajte spektakularni znanstveno-fantastični blockbuster "Sutrašnji rat". Nakon toga slijedi napeti triler "Urota" u 22:55.

20:10 Sutrašnji rat
22:55 Urota

NOVA TV donosi zabavu za cijelu obitelj – od 20:15 ne propustite show "Tvoje lice zvuči poznato" koji će vas nasmijati i iznenaditi transformacijama poznatih lica. Za ljubitelje drame, u 22:50 slijedi dirljiv film "Tu sam pred tobom".

20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:50 Tu sam pred tobom

RTL 2 večeras nudi pravu akcijsku serijsku maratonu – od 18:55 doživite "Chicago u plamenu", a zatim od 20:20 i 21:20 dvije uzastopne epizode "Chicago P.D.". Za opuštanje tu su komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:55 Chicago u plamenu
20:20 Chicago P.D.
21:20 Chicago P.D.
22:00 Teorija velikog praska
22:55 Dva i pol muškarca

Doma TV večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih priča i akcije – u 18:15 i 19:05 uživajte u "Sherlock i Watson", dok u 20:00 i

21:45 slijede filmski hitovi "Iskupljenje" i "Gospoda". Noć završava spektakularnim SF filmom "Interstellar" od 23:50.
18:15 Sherlock i Watson
20:00 Iskupljenje
21:45 Gospoda
23:50 Interstellar

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Gospodar vjenčanja" (Star Movies, 20:00) – zabavna komedija o profesionalnom kumu koji pomaže nespretnim mladoženjama.
- "Shrek uvijek i zauvijek" (Star Movies, 22:10) – animirana avantura za cijelu obitelj.
- "Povratak u zemlju zombija" (Star Movies, 00:45) – urnebesni akcijski horor s prepoznatljivim likovima.
- "Igra oponašanja" (Star Movies, 02:45) – napeta biografska drama o Alanu Turingu i razbijanju Enigme.
- "Ljudi u crnom" (Star Movies, 17:55) – kultna SF komedija s Willom Smithom i Tommyjem Lee Jonesom.

Bilo da ste ljubitelj napetih trilera, zabavnih emisija ili animiranih filmova – večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!

*Uz pomoć AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

