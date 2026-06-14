Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje filmova, serija i sporta! Pripremili smo za vas pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te izdvojili nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi kombinaciju zabave i filma. Nakon kviza "Superpotjera" i informativnog bloka, u 20:15 na rasporedu je američka komedija "Prave mućke" koja donosi dozu smijeha i kriminalističke napetosti. Za ljubitelje romantičnih drama, tu je "Cyrano" u 22:22, dok informativni program ostaje standardno jak.

18:05 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Prave mućke

22:22 Cyrano

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 je rezerviran za nogometnu groznicu! Večer je ispunjena prijenosima utakmica Svjetskog prvenstva 2026. – od 18:50 gledamo Njemačka - Curacao, a od 21:50 Nizozemska - Japan. Između utakmica, tu je i emisija "Nogomet: Americana".

18:50 Nogomet, SP 2026.: Njemačka - Curacao

21:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Nizozemska - Japan

Foto: MATTEO CIAMBELLI

RTL

RTL donosi filmski dvoboj za ljubitelje romantičnih komedija. U 20:15 gledamo "Nema rezervacija" – priču o ambicioznoj kuharici i njezinom životnom preokretu, a u 22:30 slijedi "Igra sudbine", još jedna romantična komedija za opušten kraj vikenda.

19:00 RTL Danas

20:15 Nema rezervacija

22:30 Igra sudbine

NOVA TV

NOVA TV nudi akciju i avanturu! U 20:15 pogledajte "Izgubljeni grad" – akcijsku komediju s puno romantike i smijeha, a od 22:35 "Gran Turismo" – filmsku adaptaciju popularne videoigre koja će oduševiti ljubitelje brzine i adrenalina.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Izgubljeni grad

22:35 Gran Turismo

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku kriminalističkih serija. "Chicago P.D." u 20:00 vodi vas u svijet policijskih istraga, dok "Zločinački umovi" od 21:00 i 21:55 nastavljaju s napetim slučajevima. Za dozu smijeha, tu su "Dva i pol muškarca" od 22:45.

18:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: You tube

DOMA TV

Doma TV večer otvara s popularnom akcijskom serijom "Cobra 11" (18:00 i 18:55), a zatim slijedi prava filmska poslastica – "Ubojice s razglednice" u 20:00, napeti triler o njujorškom detektivu. Od 21:50 kultni "Rocky" – priča o boksaču koji se bori za svoju priliku života.

18:00 Cobra 11

18:55 Cobra 11

20:00 Ubojice s razglednice

21:50 Rocky

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Pisma Juliji" (Star Movies, 20:00) – romantična drama o potrazi za izgubljenom ljubavi u predivnoj Italiji.

- "Čovjek zvan Otto" (Star Movies, 22:15) – topla i dirljiva komedija o mrzovoljnom udovcu koji pronalazi smisao života kroz nova prijateljstva.

- "Rocky" (Doma TV, 21:50) – neprolazni klasik o borbi, upornosti i snovima.

- "Ubojice s razglednice" (Doma TV, 20:00) – napeti triler o lovu na serijskog ubojicu.

- "Gran Turismo" (Nova TV, 22:35) – spektakularna filmska adaptacija slavne videoigre, puna brzine i uzbuđenja.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, napetih trilera, romantičnih komedija ili legendarnih filmova – večeras vas na TV-u čeka bogat izbor. Pripremite kokice i uživajte u vrhunskom programu!